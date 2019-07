Primeros 20 síntomas que reflejan que ya no estas tan pendejo

De a poco me he dado cuenta algunos “síntomas” que determinan que ya no sos un pendejito, que ya te estas poniendo peludon y que no da para que te hagas el pendex. Hablo de la “transición” que va desde que sos un pendejo choto a cuando ya sos un vejete joven, ese “impass” que existe a mediados de tu facultad y principios de tu primer trabajo… esa etapa que no sos tan maduro como para contraer responsabilidades serias, pero tampoco podes seguir viviendo de tus viejos, esa edad en la que no sos una gran empresario, pero tampoco vendes cds y juguetes viejos para tener guita, esa edad en la que no sos un erudito para el estudio, pero tampoco te da para machetearte, esa edad en la que no miras dibujitos animados, pero no te perdes los simpsons… para “esa” edad , acá van algunos primeros síntomas y sus “porqués”:

Los asados ya no son solo una bola de carne apestosa, barata y escasa; ahora le mandas algo de cerdo, varias achuras, choris y morcilla, ya se va pareciendo a los asados que hacen tus viejos entre amigos, uno se zarpa y trae un pescado o algo loco como ciervo o jabalí… eso significa que el gusto de los bebotes se pulió un poco. Ya no termina siendo una jauría de animales carroñeros empeñados en garronear algo de alimento, sino que ya se sientan en una mesa, como personas civilizadas, todos tienen cubiertos, y en el grupo ya hay un par de asadores que se han ganado el derecho de piso, a base de esfuerzo y de ser los únicos que les pinta quedar con olor a humo luego de cada juntada.

Preferis escaviarte algo rico (generalmente caro) y ya dejaste de lado el cartón con esrpite o el totin con coca, lejos a quedado los litros y litros de porron tobara que te dejaba la vejiga como un zeppelín y un tornillo en la cien o esos vinos agrios y con nombres ridículos y etiquetas coloridas (léase: menojo de uvas o nativo, el de la mona Gimenez), ahora pegas branca / brancamenta, campari, cinzano, buenos vinos, martini, cuba libre o speed con vodka (del bueno), por dos motivos, primero porque tenes el paladar mas preparado para catar, mas critico y segundo porque ya no te pinta levantarte al otro día con la resaca de un ferne vitone o medio litro de ginebra con limón. Ya no queres más acostarte y que todo de vueltas como una montaña rusa… el enterprise dejalo para viaje a las estrellas.

Siguen hablando de fobal, de minas, de autos, de video juegos, contando chistes estúpidos y burlándose de los ñoños, solo que ahora también han agregado tópicos sobre política, algo de historia, alguna experiencia laboral o negocio y varios ya proyectan a largo plazo.

Tus cumpleaños de 15, de 18 y de 21 fueron suplantados por casamientos y despedidas de solteros. Si mas de dos amigos cercanos a vos se casaron… ya es peligroso, porque si tenes novia se acerca el guadañazo chabon!. Ya no planeas como colarte a ese cumpleañitos de 15 poronga de una amiga de tu compañera, ahora estas viendo como esconder los teléfonos de los travestis que invitaste (y que llevaste en tu auto) a la despedida de soltero de uno de los muñecos.

Vas al casino y ganas plata por primera vez, eso quiere decir que ya no vas por joder, timbearte unos mangos, sacar ficha a los viejos viciosos, escaviar de arriba y chamullarte meseras, sino que además ahora jugas con conciencia y queres ganar plata

Hace rato que no salís “de miércoles a domingo” como antes, todavía no salís solo “un día” del finde, pero estas pegando viernes y sábado y el domingo no te levanta ni el Apocalipsis. Te haces el galán y preferís irte uno de los días con alguno amigota a ver una peli o a cenar, todo porque no te bancas aceptar que la joda de dos días seguidos te cuesta… date dos añitos y vas a ver como solo pegas los viernes. Y date otros añitos y vas a ver como pegas almohada…

Empezas a ver pelis de drama o de historias verídicas, ya no te llama tanto la atención las balaceras, las explosiones intergalácticas, las cagadas a piñas de uno contra mil, las navecitas volando sobre cohetes marcianos o los dragones volando arriba de perros gigantes para ver quien se gana una torre que es la pata de una mina enooooorme. Ya no te reís tanto con esas pelis onda escari muvi o esas boludeces, ahora ves algunas románticas y hasta a veces se te hacen nudos en la garganta

Esos discos de árbol, de 2 Minutos, de Attaque, de Kapanga, de La 25, de Jóvenes Pordioseros, de Los Gardelitos, de Miranda, de Motor Loco, etc, fueron suplantados por cds de Spinetta, de Placebo, de Cacho Castaña, de Nina Pastori, de Calamaro, de los Beatles, de Coldplay, de Keane y de música mas tranqui y con letras menos estrepitosas, mas cargadas de verdades, de política y de mensajes culturales y sociales contundentes. Solo te quedan unos cds de Almafuerte con los que te quemas la nuca debes en cuando.

Si te llegas a lesionar haciendo deporte estas tres semanas para recuperarte. Tenés que empezar a darle bola a los precalentamientos y a las elongaciones previas y posteriores al ejercicio. Los abollones te duran semanas y tenes que andar poniéndote cremitas como un putito, todo el día con olor a eucaliptos del fuking átomo desinflamante.

Tus gloriosos “me eché 6 en una noche” hacen resonancia nostálgica en tu cabeza, todavía no es “uno y a dormir” como tu papá, pero… esos 6 están lejos, bastante lejos… Ahora te quedas dormidito como un bebe y hasta haces provechitos!

La zarta de boludeces que le pusiste al auto te parecen tan ridículas que no te animas a sacarlo de la cochera. Esos alerones fantasmas y esos antiniebla inmundos, solo te gustan a vos, no levantas ni sospechas con el auto fantástico. El escape atronador de turismo carretera que tenes, solo excita a los pibes del barrio y solo calienta el motor. Ahora preferís algo un poco más discreto y elegante, basta un polarizado y nada más.

Despegaste de la pared todos los posters de minas en bolas onda gomería y los de cantantes baratos onda rokeria, despegaste del techo esas latas de cerveza viejas y llenas de polvo y esa bandera del equipo rasca que seguís todos los domingos. Es mejor una pintura linda, agradable a la vista, algo de feng sui y un buen cuadro.

Ya no escondes fotos porno en la compu, las tenes ahí… en “mis documentos”, total si te las agarra tu vieja te chupa un huevo, si las agarra tu viejo le da el mismo uso que vos (ni hablar si las agarra tu hermano… quedan pegotes por doquier).

Esos peinados astrales que te hacías o esos cortes inexpugnables han quedado en la lejanía. Los escalones o los agujeros o pelones que aparecían sobre tu cuero cabelludo son parte del pasado. Ahora frecuentas a un peluquero homosexual y caro o te has comprado una maquinita de cortar el pelo y ya no te haces mamarrachos en la cabeza.

Estas empezando a llegar a fin de mes con tu sueldo. Esos impulsos compulsivos por lo material se están calmando y te estas dado cuenta lo feo que es quedarte ratoneando a los vagos un finde.

Ya no te pinta ir a ver bandas donde se arme tremendo descontrol, pogos salvajes y smosh sin tu consentimiento. Si te dan a elegir, te quedas toda la vida con una buena butaca, en el teatro, sentadito y relajado, disfrutando una buena banda sin que se arme la histeria de los mechudos de remera negra, todos chivados, rotos y alterados. Si tenes que ir a estadios o lugares al aire libre, te quedas en el fondo, junto a los viejos y a los fumadores de opio…

Te estas empezando a vestir como una persona. Ya no más esos mamarrachos de colores o esos pantalones locos. Ahora sentís un poco de vergüenza cuando quedas como un choto frente a mucha gente. Ya no te quejas si te tenes que poner el traje y la corbata para ese cumpleaños, ese casamiento o festichola. Es como que te sentis a gusto enfundado en un trajecito, se sentís un medio yupi (aunque luego del chupi, quedes como un jipi nuevamente)

Ya conoces mas bares que boliches, y la frase “hagamos algo tranqui” es de uso común en el grupo. ¿Donde quedó “no paramos hasta que nos echen del boliche” o “la seguimos en mi casa” o “vamos a comer un asado a la montaña”? Del bar a la camucha.

Esas vacaciones a la costa, llevando 40 botellas de fernet, 10 litros de vodka, 50 latas de speed, licores de todos los colores y sabores, 12 cajas de vino, 80 paquetes de cigarrillos, 1 kilo de marihuana, 100 cajas de forros (para 99 pajas de lujo obvio), donde dormías solo dos horas (y en la playa), donde te olvidabas absolutamente todo lo que habías echo en esos 15 días del infierno, han quedado relegadas a viajecitos al sur, de mochileros. O como turistas a otro país, tranquilo, observando y levantándote temprano para conocer monumentos históricos o hacer excursiones caretas.

Empezas a dar y recibir regalos de tus amigos y para tus amigos en los cumpleaños. Ya no caen 400 vagos de garrón a tu casa a comerse todo (y si pueden a tu hermana también), a chuparse todo, a romperte todo y a dejarle a tu vieja una tonelada de platos para lavar y el baño todo vomitado y meado. Ahora, por lo menos traen regalos.