Peripecias de pedir el resumen de tu tarjeta por teléfono

Resulta que hace años tengo tarjeta MISA y la verdad que me resulta bastante cómoda, salvo por el maldito hecho de que no me llegan jamás los resúmenes a mi casa. Solía bajarlos de internet, desde la web de la tarjeta, pero la última vez que me metí el servicio ya no estaba disponible y en su lugar había un 0800 gratuito al que había que llamar para pedir que te entregaran el resumen en tu domicilio.

Me decidí a llamar… y estas son las peripecias de ese llamado:

Bienvenido al servicio telefónico de tarjeta MISA, para su mejor atención le solicitaremos cargar sus datos, previo a escuchar su solicitud.

Para cargar datos, marque 1

Para no cargar, marque 2

– Aaaa, ¡ma’ que datos ni ocho cuartos! (marco 2)

Muchas gracias por su tiempo…

tuuuu-tuuuu-tuuuu

– ¿Bha? ¿Me cortaron? (vuelvo a marcar el 0810 mmm mmm mm mm mmm mmm)

Bienvenido al servicio telefónico de tarjeta MISA, para su mejor atención le solicitaremos cargar unos datos, previo a escuchar su solicitud.

Para cargar datos, marque 1

Para no cargar, marque 2

(Marco 1)

Por favor disque su DNI

(Disco mi DNI)

Por favor disque su fecha de nacimiento, marcando día del mes, mes y año. Por ejemplo su usted nació el primero de enero de mil novecientos setenta y uno marque: 01011971

(Marco la fecha de nacimiento)

Por favor disque los 7 dígitos de su tarjeta de crédito

– ¿Pero que mierda le pasa a esta garcha? ¡Que cansadores loco! (marco los 7 dígitos)

Por robo o extravío, marque 1

Para pasar a otra dimensión, marque 2

Para conocer beneficios y descuentos, marque 3

Para escuchar el chiste del día, marque 4

Para saber como extender el límite de su tarjeta, marque 5

Para escuchar el tema de fondo sin mi voz molestando, marque 6

Para informar un viaje al extranjero, marque 7

Para recibir un catálogo de Avon, marque 8

Para conocer puntos de pago, marque 9

Para jugar con Hugo, marque 0

O aguarde en línea para ser atendido por uno de nuestros operadores…

– ¿Qué toco? ¡Que toco la puta madre!… ¡ay ay!… ma’ si, yo espero.

Tuuurriii tutiii riiii ruuuu riii turi ri ru riiiiii tu tu tuiirriii tiiiiii tiiiiiriii tutrrrriiiiii, naaaa naaaaan naaaa na nan anan naaa nana nnaaaaaa, turitutiriri naaaa naaa turiaaa naaaaa naaa turiii pummm pummmm

Para su mejor atención esta llamada puede ser gravada.

– Hola si, buen día, ¿Cómo está? Espero que bien, yo acá feliz de trabajar en este hermoso Call Center donde nos tratan como gente y nos pagan fortunas, mi nombre es Alejandro, estoy a vuestra disposición para lo que guste ¿en que puedo ayudarle estimado cliente de MISA?

– Mire si, quiero solicitar mi resumen, para que me llegue a mi casa, porque antes lo sacaba de Internet y ahora me dicen que…

– Tiene que marcar la opción 2.

– Aaaa… bueno, pero si me dice que…

tuuuu-tuuuu-tuuuu

– ¿Hola?… ¿hola? ¿Alejandro?… ¿Bha? Me cortó… (vuelvo a llamar, hago todos los pasos nuevamente y marco la opción 2)

Para poder mandar mensajitos gratis con sus amigos del trabajo, marque 98

Para conocer la verdad de la milanesa, marque 7629

Para hablar con una operadora que tiene la voz igualita a Norma Pimienta marque 36

Para hacer una competencia con el más onanista de tarjeta MISA para ver quien aprieta el cuatro más veces, marque muchísimas veces y bien rápido el 4 para ver si clasifica.

Para recibir un patada Mortal Kombat en la puerta de su casa, marque 678

Para que la reciba su mejor amigo, marque 876

Para escuchar gemidos sensuales y levantar campamento, marque 69

– ¿¡Y que tengo que marcar para que me pasen el resumen la puta madre!?, voy a probar hablar con esa mina que se hace pasar por Norma Pimienta a ver si me tira una soga (marco 36)

Para su mejor atención esta llamada puede ser gravada.

– Hola si, buen día, ¿Cómo está? Espero que bien, yo acá feliz de trabajar en este hermoso Call Center donde nos tratan como gente y nos pagan fortunas, mi nombre es Norma Pimienta, estoy a vuestra disposición para lo que guste ¿en que puedo ayudarle estimado cliente de MISA?

– Hola Norma, mire yo quería…

– ¿Queres trabajo?

– No, gracias, por ahora tengo…

– Por ahora.

– Bueno, no importa. Lo que quiero es que me pasen el resumen de mi…

– Bueno, pásame tu curriculum y vemos en que te puedo ayudar.

– ¡No! ¿no me escucha usted? ¡Norma por favor! ¡Necesito que me manden el…

– Dale, pásamelo a mi correo, la dire es normapimienta@tarjetamisa.gov.edu.org.cl.damemasa

– Gracias Norma, pero no….

tuuuu-tuuuu-tuuuu

– ¿Hola?… ¿hola? ¿Norma?… ¿Bha? ¡Norma!… ¿Cómo era tu email? ¡Norma! Me cortó… (vuelvo a llamar, hago todos los pasos nuevamente y espero para hablar con la operadora)

Para su mejor atención esta llamada puede ser gravada.

– Hola si, buen día, ¿Cómo está? Espero que bien, yo acá feliz de trabajar en este hermoso Call Center donde nos tratan como gente y nos pagan fortunas, mi nombre es Ester, estoy a vuestra disposición para lo que guste ¿en que puedo ayudarle estimado cliente de MISA?

– Quería pedirle que me manden el resumen a mi casa…

– Este no es el número.

– Pero es que me metí a la pági…

– ¿Tenes para anotar?

– A ver, si espere un segundo que voy…

– Cuatro Cuarenta y ocho mmm mmm mmmm mmm

– ¿No es un 0 800?

– No, es una casa de familia, preguntá por Miguelito.

– ¿Qué? ¿casa de familia? Migu…

tuuuu-tuuuu-tuuuu

(Marco el 448…)

– ¿Hola?

– Si buen día, ¿me puede pasar con Miguelito?

– Seeee, ¿de parte de quien?

– Bomur, Doctor Richard Bomur.

– A ver…. (deja el teléfono descolgado y se escucha: “¡Migueeee! Miguelitooooo, te llaman… ¡te llaman che culiado vení a atender! ¡Deja esa perra!, ¡dale paparulo que es para vos! ¡Que se yo!, no se un tal Dotor Bomur… ¡no se re pelotudo es para vos!”… de pronto levantan el teléfono)

Para su mejor atención esta llamada puede ser gravada.

– Hola si, buen día, ¿Cómo está? Espero que bien, yo acá feliz de trabajar en este hermoso Call Center donde nos tratan como gente y nos pagan fortunas, mi nombre es Miguelito, estoy a vuestra disposición para lo que guste ¿en que puedo ayudarle estimado cliente de MISA?

– Quiero que me lleven el resumen a mi casa.

– Bueno, dígame su dirección…

– Calle Sarasa, 1520 de San José…

– Ok, muchas gracias…

– ¿Pero me va a llegar? ¿Cuand…

tuuuu-tuuuu-tuuuu

– ¿Hola? ¿Miguelito? ¿Bah?… ¿me cortaron de nuevo? (miro el teléfono para ver si estaba cortado el cable, no sabía porque había sido tan fácil… en eso siento que tocan el timbre de mi casa)

– ¿Quién es?

– Tarjeta MISA…

– ¿Quién?

– ¡MISA flaco!, tarjeta MISA

– ¡No te lo puedo creer!

En ese momento voy a abrir feliz por la celeridad del trámite, corro a por las llaves, abro la puerta y en ese mismo instante el Lui Kang del Moral Kombat me mete una patada bicicleta en el medio de la cara, se da media vuelta y parte….

¡Malditos payasos burócratas!