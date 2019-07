Pequeño Evangelio según Clonazepunk

Don’t know what I want but I know how to get it.

Anarchy in the U.K.

Sex Pistols

Esto es una manifestación sin sentido, como todo lo sagrado.

El Todopoderoso Clonazepunk nos acogerá y seremos sus hijos predilectos, nos llenará de una dicha dudosa, de mala índole.

Seremos su prole durmiente, tranquila y sedada.

El Todopoderoso Clonazepunk nos enseñará a disfrutar la dicha en gramos.

El Todopoderoso Clonazepunk nos lavará los pies, con devoción y agua con alcanfor.

El Todopoderoso Clonazepunk nos hará dignos.

El envase sagrado está sobre la mesa de luz, un prisma perfecto. El cartón divino. La ira se comprime en una gragea, se dilata por la presión del fondo abisal del mar químico con peces dormidos de bocas babeantes.

El resplandor cósmico del viento con un ojo en su centro.

No parpadea, no llora; sólo está ahí permaneciendo desde el principio de los tiempos, desde el Big Bang Bang Bang -los dos últimos bang fueron para rematar al condenado, para mandarlo al Infierno del insomnio.

Dios, mi Dios, es un pulpo que late en las profundidades del océano, es el devenir de las circunstancias que no son ni buenas ni malas.

Dios del clonazepunk, te controla el tigre del pánico, te hunde en el sueño del injusto, te maniata a a las almohadas carnívoras, te seduce con una paz falsa, que peca de redentora pero sólo es un disfraz de sueño REM.

Boca pastosa, palabras empantanadas, las letras se hunden en el lodo y estiran las manos hacia el cielo, clamando por sanación, que le es dada.

El Químico eterno toma nuestras manos, acaricia nuestros dedos… Los eleva hacia el TODO.

Nos mira nuestro Señor, nos ama, nos protege.

Nos escudriña con su cámara de vigilancia, Provista de un lente gran angular que sabe TODO, con un diafragma 1.8f que escucha a la luz, mientras esta sale de nuestro interior en una explosión plateada y ralentizada.

0.5 mg de puro amor yacen en la palma de mi mano, como un estigma.

El Todopoderoso Clonazepunk nos ilumina las pupilas con un fulgor antropófago.

El Todopoderoso Clonazepunk hace vibrar a nuestra conciencia, como a un diapasón esquizofrénico y sonriente.

El Todopoderoso Clonazepunk nos quiere genuflexos, con las rodillas sangrando.

El Todopoderoso Clonazepunk nos hace dormir, arrullados, calentitos, soñando con la utopía distópica del sopor sintético.