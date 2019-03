Paradoja DC / Netflix

Legends of Tomorrow es una serie de DC comics, donde al principio de la primer temporada tenemos 8 héroes y antihéroes que son reclutados por un Maestro del Tiempo en desgracia. Éste viaja desde el futuro para impedir la destrucción de la tierra en manos de un cruel dictador abominable, es así que en alguno de los capítulos deja entrever que logró acabar con caballeros oscuros (Batman) y hombres de acero (Superman), pero más que nada su objetivo fue impedir la muerte de su familia.

Esta serie se suma a un sinfín de otras que toman el viaje en el tiempo como premisa para la historia, siendo muy difícil mantener las paradojas al margen, ya que hay innumerables soluciones que no son tenidas en cuenta por los escritores, pero claro si esto ocurriese la serie tendría un capitulo únicamente.

Habiendo visto Gotham antes de esta, mis estándares estaban muy altos, por supuesto tengo en claro que en ninguna de las dos adaptaciones son fieles a los cómics, se logra una simetría entre las historias de los personajes de público conocimiento como Batman, El Pingüino, Jim Gordon y muchos otros que van apareciendo a lo largo de las temporadas.

Una de las mayores premisas a valorar de las dos series junto a una tercera que todavía no voy a nombrar, es que los hilos de la historia están recreados de una manera en la cual la simplicidad y la acción son claves en todo momento.

La historia de Bruce Wayne en Gotham es similar a todas las que tenemos en el inconsciente colectivo, logrando dejar la intriga al máximo durante todas las temporadas hasta que por fin comienza su doble vida como filántropo millonario y caballero oscuro, dejando de ser un niño al cuidado de su fiel mayordomo Alfred.

Las series de DC al contrario de las de Marvel, utilizan el recurso científico al máximo teniendo personajes como Firestorm, que es la mezcla de un reconocido profesor de física de 70 años con un adolescente que está saliendo de una lesión por jugar fútbol americano y también está The Atom que es un superhéroe de la clase de Iron Man o sea un millonario que utiliza su tiempo y dinero para inventar un traje que le da súper poderes para así poder luchar contra el mal. También hay dos halcones que reencarnan ilimitadamente un hombre átomo, dos ladrones y algunos que van cambiado durante la serie.

Ahora, vamos a lo negativo, por ejemplo: las paradojas logran atrapar si están bien explicadas y desilusionar si son dejadas al azar o tomadas a la ligera. Uno de los principales nudos en Legends of Tomorrow es el maestro del tiempo caído en desgracia que se roba una máquina de tiempo para poder salvar a su familia, siempre el hilo temporal lograba la manera para terminar matando su familia, el “time master” buscó mil maneras viajando en el tiempo para salvarlos pero nunca pensó en subirlos a la nave o dejarlos en algún sitio seguro, únicamente buscaba cambiar los eventos así su ciudad no se ve arrasada por culpa de este villano imposible de derrotar. Aunque en el primer capítulo lograron clavarle un puñal en el corazón, siendo solamente capaz de matarlo una de las integrantes del equipo con una daga mágica en especial. Y como no lo pueden matar, mientras la heroína encargada estaba descompuesta, pueden inmovilizarlo, lo dejan sabiendo que iba a recuperarse y volver a destruir el mundo… Teniendo un tipo que congela, dos científicos uno de los cuales tiene el poder de una fusión atómica y otro q puede achicar su tamaño al de un átomo, ¿no se les ocurrió congelarlo? ¿O desintegrarlo en un volcán? ¿O tirarlo a un pozo rellenándolo con cemento? Habiendo tantos eruditos juntos no se les cae una idea.

De todas formas son series altamente entretenidas y con el toque oscuro necesario de DC el cual Marvel no tiene en la mayoría de sus personajes, así que si no las viste, te recomendaría comenzar por Gotham, tiene muy buenos orígenes con los personajes, pero eso sí, es más fácil volver de la muerte que salir de la cárcel.

Muchas gracias por leer.

Escrito por Franco OldFas