Ocho pasos para terminar una relación

Ese momento en el cual descubrimos que todo llego a su fin, que la relación no va ni para atrás ni para adelante, que es ahora te tomar fuerzas y valentía para pasar por uno de los momentos mas difíciles y al mismo tiempo liberadores de nuestras vidas. Estos son los 8 pasos:

1- Por más bobo que suene debemos estar 100% seguros de que queremos terminar. No hay nada peor y más humillante que cortar y a los pocos días volver con la cola entre las patas.

2- Gente, lamentablemente tenemos que dar la cara, no podemos hacerlo vía Facebook, Instagram, o WhatsApp.

3- Tenemos que ambientar el clima. Debemos ambientar todo para que nuestra pareja se imagine esta situación. Esto toma unos días, ya que no podemos decirles de la nada no queremos nada o después de un día como pareja saliendo tirarle la bomba de improvisto. Una vez que nos ambientamos nos tenemos que juntar única y exclusivamente a terminar la relación.

4- El lugar: este es uno de los puntos más difíciles de lograr. Tenemos que cortar en una zona neutra, pero ojo… nos puede jugar en contra también. Nunca pero nunca debemos cortar en su zona, nunca, no nos sirve de nada jugar de visitante porque dependeríamos de nuestra pareja para salir, pasamos a ser un enemigo de toda persona de su zona, y nos encontraríamos completamente solos he indefensos. Jugar de visitante es más difícil y perjudicial. Si lo hacemos en una zona donde juguemos de local tampoco sirve porque tendríamos que esperar a que se quiera ir y cuando lo haga no sabemos que puede hacer en el camino. Por último un lugar neutral puede ser lo mejor pero como dije puede jugarnos en contra. Por ejemplo juntarse en un lugar público es neutro pero nosotros no sabemos la reacción que puede llegar a tener, que nos hagan un escándalo en público no es nada bueno y más si hay mucho llanto.

5- Asegurar de tener todas nuestras pertenencias con nosotros y no dejarnos nada en su casa o que no tenga nada nuestro, ya que una vez terminado el asunto, no las volveremos a ver. Bonus track: cuando estés terminando la relación no dejes cosas tuyas cerca como celular, billetera , llaves etc ya que no sabemos su reacción. Y si tiene objetos para tirarte cubrite, lo digo por la experiencia…

6- Llego el día, luego de tomar la decisión, de preparar el clima, el momento, el lugar y de recuperar nuestras cosas, llega el momento de hablar…. Esta es la parte más difícil, pero ojo, no es difícil por como se lo digamos sino porque hay que respirar profundo, mirar a nuestra pareja a los ojos y comentarle que se terminó. El cómo se lo digamos no toma importancia porque en definitiva se lo digas bien decorado, dándole explicaciones, con el mejor discurso armado que tengas o se lo digas en seco, se va a enojar igual y va a estar todo mal, no importa la forma en que lo hagas, el resultado va a ser el mismo.

7- Una ves que tiramos la bomba, después de muchos “bla bla bla” llega el momento en el cual nos tenemos que parar e irnos para ponerle un punto final. Nada de sexo de consolación, comida, gaseosa, nada; es una retirada rápida y asegurándonos de no recibir ningún proyectil.

8- Por último, este es el segundo paso más difícil: no caer en tentaciones. Como nosotros tomamos la iniciativa de terminar, y de gozar nuestros primeros días de libertad, puede pasar que nos sintamos mal o tristes unos días, por ende el paso siguiente es bloquear por todos lados a nuestra ex-pareja por dos razones: primero para no mirar lo que hace y estar viendo si está bien o mal, si ya está con otro, si te escrachó públicamente por todos lados, etc. Segundo para evitar si una noche caemos en las manos del alcohol o la depresión y se nos escapa un msj, un wpp o un like. Porque en esos días que puede ser que nos sintamos un poco mal, podemos caer en la tentación, una vez que actuamos no podemos volver atrás.

En definitiva estos son los 8 pasos a seguir, espero que si estas por pasar por esta situación te sea de utilidad.

Escrito por Donald