Obsesión secreta

Nota de autor

El siguiente relato ficticio está en escrito en base a unas citas específicas del diario íntimo de la protagonista. En las fechas intermedias no sucedió nada de relevancia para el relato.

“Nos queríamos con amor prematuro, con la violencia que a menudo destruye vidas adultas.”

Lolita. Vladimir Nanokov

10 de mayo de 2004

Querido diario.

Hoy es por mucho el peor día de mi vida. No sabía que existía una sensación de dolor tan grande, siento que mi corazón está lastimado y que nunca se va a curar. Todavía estoy temblando, a pesar de que ya han pasado muchas horas; tuve la desgracia de perder a mi mamá por un borracho. La atropelló en plena avenida y huyó. Estoy destrozada, no tengo ganas de hacer nada. Perdón, pero hoy no voy a poder seguir escribiendo.

17 de mayo del 2004

Querido diario.

Creo que muy pocas veces sentí una depresión como esta. Éste es el primer cumpleaños sin mamá. Papá se las arregla lo mejor que puede, si tengo que rescatar algo bueno de entre toda esta desgracia, sería que lo que pasó me permitió acercarme más a mi papá. Me di cuenta que en verdad no lo conocía. Es un gran hombre.

Por las noches lo escucho llorar, yo también estoy triste, pero ya no lloro todo el tiempo como antes. Voy a tener que ser fuerte por él, porque me necesita.

31 de mayo del 2004

Querido diario.

Papá aún sigue mal. Me enteré hace poco que va al cementerio todos los días a limpiar y que le lleva a mamá una rosa de nuestro jardín. Es tan tierno y a la vez tan triste que siento que me parte el alma. Lo amo, esto va a sonar feo, pero siento envidia de mamá. Espero que algún día pueda encontrar a un hombre que me quiera como mi papá la quiere a ella.

8 de febrero del 2005

Querido diario.

Estoy muy preocupada y angustiada. Papá dejó de llorar y empezó a salir otra vez. Me enteré que hay dos mujeres que andan detrás de él. Son unas putas, en todo sentido de la palabra, no se lo merecen. Es un hombre de cuarenta años, me tuvo a mí cuando era muy joven, por eso no tiene experiencia y se aprovechan de él. Las odio tanto, mi papá es MIOOOOOO y estás trolas me lo quieren quitar, no se los voy a permitir.

11 de febrero del 2005

Querido diario.

Creo que estoy perdiendo la cabeza, cuando leo las cosas que vengo escribiendo todos los días, siento que mi corazón va a estallar, es como si un golpe de adrenalina llegara a mí y no se fuera nunca. Hoy, sin querer, vi a mi papá desnudo al salir de la ducha. No es que lo haya estado esperando, fue pura casualidad. Veo que mamá tuvo suerte en más de un aspecto. Me sonrojo al escribirlo, pero es cierto.

12 de febrero del 2005

Querido diario.

No sé qué hacer, me siento atraída por mi papá. Es muy bueno y lindo conmigo. Lo imagino sobre mí y juro que siento que estallo en un segundo. Sé que está atracción es dañina y que él no la va a aprobar, pero no puedo sacármelo de la mente. Encima hoy lo volví a espiar cuando se bañaba y lo vi masturbándose. No me aguante e hice lo mío detrás de la puerta mirando. Fue el mejor orgasmo de vida. Pienso en ir a un psicólogo. Me he enamorado de mi papá.

16 de abril del 2007

Querido diario.

Lo intenté, lo juro, pero es más fuerte que yo, mucho más fuerte. No lo soporto, veo como me mira, como me cuida, como me ama, y muero de ternura. Es lo más lindo que me pasó en la vida. No creo que haya otro hombre así en el mundo. Sé que no me corresponde, pero siento que si no le hago el amor voy a morir.

Hice todo lo posible, pero ya no hay vuelta atrás, lo amo y quiero que sea mío.

Dejé de ir al psicólogo, le mentí durante un año haciéndole creer que ya no siento nada, pero es una falacia, lo amo más que nunca.

Ojalá ese fuera mi único problema, estos últimos meses lo he seguido y lo he visto ir a un motel con dos mujeres diferentes, a veces siento que lo odio. Él, solo puedo ser mío, porque una hija es lo mejor que le puede pasar a un padre, en todo aspecto. Solo tengo que ver cómo lo convenzo.

17 de abril del 2007

Querido diario.

Las oportunidades no son casualidad y hay que aprovecharlas. Habrá una fiesta de disfraces a la que mi papá va a asistir, lo que él no sabe es que yo también voy a ir. Deséame suerte.

18 de abril del 2007

Querido diario.

Todo salió según lo planeado, le dije que me iba a otra fiesta y él se lo creyó. Mientras que él bailaba, yo lo miraba de lejos. Lo hacía tan mal que era tierno, me llena de amor.

Se emborrachó solo, no podía ni caminar, entonces aproveché. Fui hasta donde estaba, escondida detrás de una máscara, fui disfrazada de Afrodita, estaba semi desnuda. Usaba prendas muy ajustadas simulando un look romano. Era como la mejor puta del harén, nadie, ni él, podía sacarme los ojos de encima.

Lo incentivé a que siguiera bebiendo y fuimos a casa. No me quité la máscara es toda la noche, casi me la saca, pero le dije que me la dejara porque era más morboso.

Me quedé con ganas de besarlo, pero estuvo genial. No sé cuántas veces acabé. Después de lo de anoche estoy segura que va a sentir lo mismo que yo.

Más tarde se lo digo.

(Más tarde ese mismo día)

Querido diario.

Esto es peor que cuando murió mamá. Fui a su habitación, vestida como Afrodita, y se puso histérico. Me retó y se encerró en la pieza. Unas horas después fui a su cama y le pedí perdón. Le expliqué lo que pasó y lo que sentía. Es tan bueno que me perdonó, pero pude ver en su rostro que estaba lleno de amargura.

Entonces, tomé una decisión, preparé comida muy condimentada para que no sintiera el gusto del veneno para ratas.

Hace una media hora que dejó de respirar. Ahora escribo estas últimas palabras y me despido antes de comer mi porción envenenada. Sí mi papá no podía ser mío, no iba a ser de nadie.

Me voy a acurrucar a su lado con mi diario en las manos para que sepan la verdad. Yo soy la culpable, él no hizo nada, excepto quererme y cuidarme como una hija.

El destino fue malo, solo espero que en la otra vida me ame y me vea como yo lo veo ahora.