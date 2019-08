Nuevos Caballeros del Zodíaco: el error de elegirlo a Andromeda para ser mujer

Hace poco se estrenó en Netflix la nueva versión en 3D de Los Caballeros del Zodíaco, en la cual se busca o apunta a un público nuevo y joven que no conoce sobre esta famosa franquicia.

No me voy a poner a hablar y opinar sobre si la serie está bueno o no, porque ahora solo me detendré en un detalle no menor: el cambio de sexo del “Caballero de Bronce”, uno de los protagonistas del anime: hablo de Shun de Andromeda.

Netflix quiso incluir y así darle más protagonismo a una mujer dentro de una serie donde básicamente predominan personajes hombres. A mi forma de ver fue un error el hacer a Shun de Andromeda mujer, y lo digo analizándolo desde varios puntos de vista y no por simple machismo como pueden pensar.

El error de elegir a Shun para ser mujer

No tengo nada en contra con que quieran hacer uno de los protagonistas mujeres, es más, hasta me parece bien el mensaje de inclusión de mujeres dentro de la serie, pero no lo tendrían que haber hecho con Shun de Andromeda ¿Por qué? Porque este caballero, si bien a muchos no les gusta (incluyéndome), es el único personaje que rompe, dentro de un machismo tóxico que vivimos y nos criamos los hombres desde chicos, con todos los moldes y arquetipos del hombre “macho alfa” que no puede llorar, no puede ser delicado, y no puede tener sentimientos. Este caballero da un gran y claro mensaje de que podes ser delicado, podes llorar si quieres, podes tener sentimientos o ser sentimental y hasta ser afeminado o vestirte de rosa, que no te hace menos hombre o caballero, y mucho menos ser menos fuerte por esto antes mencionado. Todos los que conocen y ven este anime saben que Shun es el caballero de bronce más fuerte, porque es la reencarnación de Hades (*).

No entiendo cuál fue el mensaje de Netflix, acaso dijeron algo como “Bueno, a ver… elijamos al que le vamos a cambiar de sexo… Elijamos a Shun que es el más afeminado, además tiene armadura rosada, y las nenas deben usar rosado porque son mujeres”. Ósea, en vez de ser más inclusivo fueron más cerrados y antiguos que la mierda.

(*) Shun es la reencarnación de Hades: Acá no puedo dejar de preguntarme de cómo van a hacer, ¿Acaso el dios de la muerte será mujer? ¿La diosa Hadesa se va a llamar? Y no es porque no quiero que hayan más mujeres ni es algo de machista, es como que quieran cambiarle el sexo a la Diosa Atenea y de la nada la hagan hombre (¿el Dios Ateneo?) simplemente en ambos casos estaría mal hecho.

Volviendo al tema principal, está mal que hayan querido hacer a Shun mujer, y antes de que salten las feministas y las mujeres a escracharme en los grupos de compra venta por machista misógino, quiero decir que no lo digo por el hecho de que sea mujer y/o quieran darle más protagonismo a las mujeres, sino porque quitas a un personaje necesario con un buen mensaje para la sociedad en el que los hombres desde chicos se nos inculca con que todo lo deben resolver a las piñas, con violencia, sin llorar, ni demostrar sentimientos y ser agresivos para tener lo que uno quiere; a ver, acaso dije… “Violento, agresivo, sin sentimientos” ¿No le suena a una gran problemática actual que debemos cambiar en algunos hombres? Bueno, entonces verán que no exagero cuando digo que es un personaje necesario que no debieron haber quitado.

Cómo debería haber sido, según mi opinión, la inclusión de una o varias mujeres

¿Quieren agregar un personaje mujer? ¡Perfecto! Tranquilamente lo pudieron haber hecho con Shiryu de Dragón (que hasta se puede hacer una relación lésbica con su novia Shunrei e innovar en el mundo lgbtq dentro de los dibujos) o hacerlo con el caballero Hyoga de Cisne. Y así tenes a un personaje mujer protagonista y dejas a Andromeda hombre, y en ambos géneros fomentas los buenos valores y buenos mensajes. ¿Y quieren darles más protagonismo a las mujeres? Hasta pueden darle más protagonismo a las “caballeras” (no sé cómo se dice) ya existentes en la historia original como es Marin de Águila (maestra del personaje principal) y Shaina de Cobra.

¿Se imaginan lo épico que sería que los 4 caballeros de bronce en esta nueva versión fueran acompañados por las 2 de Plata (Marin y Shaina hasta tienen un rango mayor que los protagonistas hombres en la historia original) para pasar por las 12 casas de Oro? Ahí ya tendrían 3 caballeros hombres y 3 mujeres y tenes una equidad de género en este equipo, hasta tendrías un mayor aporte y variedad a la historia original, porque ya tendrías a 6 caballeros de Atenea (lo que después serían 7 porque se suma Ikki de Fénix a mitad de la batalla para derrotar a Shaka de Virgo) contra los 12 Santos de Oro, haciéndolo hasta más pareja a la Batalla del Santuario, y no pareciendo una misión suicida como la historia original en la que los 4 protectores de Atenea se deben enfrentar a 12 caballeros, y más si le agregamos al hecho de que esos 4 eran de bronce (lo que serían de Rango C para los que no conocen de este dibujo) y los 12 enemigos eran de Oro (Rango A) sonando a misión imposible si recurrimos a la lógica.

Ahora con 4 de bronce y 2 de plata (6 en total) la cosa sería hasta más lógica ver como esos seis se enfrentan a los doce Santos comandados por el malvado Patriarca. Algo así les diría que sería muy interesante, tanto que hasta los más old fans acérrimos a la serie les fascinaría ver, y no como la porquería que terminó haciendo Netflix.

Lo épico que sería ver batallas como: Marin yendo al rescate por Dragon de Shiryu que fue vencido por Mascara de la Muerte en la casa de Cáncer, y derrotando entre los dos a este Caballero de Oro, lo que hasta sería más lógico que uno de bronce (rango C) y una de plata (rango B) peleando juntos puedan derrotar a un caballero de Oro (rango A), o hasta lo emocionante que hubiera sido ver pelear a Seiya de Pegaso junto a Shaina de Cobra para derrotar a Aioria de Leo siendo derrotados por este (porque es uno de los 3 caballeros de oro más fuertes presentes), y viendo a Seiya o Shaina protegiéndose el uno a otro dando el origen o alimentando al amor que siente Shaina por Seiya como en la historia original.

Y más emocionante sería ver a Cassius, el alumno de Shaina y enemigo de Seiya, aparecer y sacrificarse dando su vida para salvarle la vida a Pegaso en presencia misma de su Maestra, ¿no sería una escena a la que los más seguidores del anime nos conmoveríamos hasta las lágrimas? Hasta diría que sería mejor que la escena original. Es tanta las posibilidades y las evoluciones en la trama e historia que se pueden dar que hasta podría mejorar muchas cosas de la historia original con la inclusión de las mujeres en este anime. Imagínense ver una batalla entre Shaina de Cobra vs Milo de Escorpio, una pelea zodiacal para ver quien tiene el veneno más letal, o Marin y Shaina trabajando juntas, haciendo a un lado sus diferencias, para salir de la otra dimensión de la casa de géminis y romper el hechizo de esa casa y que los demás puedan avanzar.

Bueno ya ven que no me molesta el hecho de que hayan querido agregar una protagonista mujer, sino el hecho de la mala inclusión de la misma, sin sentido y sin aportar nada nuevo a la trama. Se podría haber hecho muchas cosas mejores e innovadoras pero se ve que a Masami Kurumada, creador de Saint Seiya, mucho no le importa este remake de su famosísima serie. Y sobre la serie en líneas generales solo diré que no me gustó pero entiendo que está pensada para un público nuevo y joven y no para los que ya la han visto en 2D, aunque es algo totalmente personal y necesitaría otra nota para explayarme mejor, que quizá la haga, o quizá no, depende si tu hermana me la deja hacer. Por el momento me conformo con saber que Netflix pronto tendrá en su catálogo la seria clásica, la cual seguro la veré otra vez cuando apenas salga.