No hace falta ser fachero para tener levante

Actualmente en la Argentina hay más mujeres que hombres. Para hablar certeramente y no solo decir tonteras (por 1ra vez) hay exactamente 48,5 % de hombres frente a un 51,5 % de mujeres. Osea, por cada hombre hay una mujer y un poquito más, hay una Wanda Nara y una enana Noelia o una Ingrid Grudke y eso, nada más.

¿Pero qué pasa? No solo que hay que pocos, si no que están en extinción los carilindos, los rubios de ojos azules, el dulce que te cambia el cuerito de la canilla, o el que te invita a su casa a ver pelis y de verdad ves la peli completa y se tira a dormir en la otra cama, el que te sorprende con una buena invitación o el que no pretende que pagues 50/50 y paga todo o casi todo. Esos faltan, así como las monedas.

Pero están esos tipos que ni miras en la calle, que pueden sacarte a bailar en un boliche y no les das ni cinco. Y los miras 2 veces y tienen ese no sé, que, que, que se yo… ese “ je ne sais quoi”. Tienen algún talento oculto (y no piensen mal).

Músicos:

Ser músico garpa ¡pero mal! , quizá no puedan vivir de la música, o simplemente toquen el triángulo. Pero está ese pibito medio destartalado, con el pelo largo y medio grasoso, que lo viste pasar antes y te dio como “cosita” se subió a una tarima, y, entre las luces y demás… dijiste: ¡waooo! ¿Y ese quién es? ¡Qué lindooooo! Que me lo presenten, o cuando se baje, voy yo y lo saludo. Así es que las famosas “grupies” nacieron. ¡Qué peligro! No importa si el tipo toca la guitarra, el bajo o es el vocalista pero ser músico garpa. Acá ejemplos de músicos que si no fuera por ello quizá todavía serian vírgenes.

(Está bien, es un crimen poner como ejemplo al genio de Steven Tyler y abajo a Romeo Santos, pero es para que se note que no hace falta ser tan talentoso como para levantar con la música)

Cómicos:

No hay nada más sexy que un hombre que se sabe reír, y que sabe hacer reír. Este es mi “rubro” favorito. Se te puede acercar un hombrecito que vos lo ves y la verdad ni te llama la atención, es más, esta como medio pasadito en kilos (pensas). Y de repente te larga un chiste súper gracioso (nada mejor que el humor inteligente) y ya lo viste con otros ojos. Pero lo volvés a mirar y decís: naaahh pero tampoco es para tanto. Y ¡pum! Te desarmas de risa de nuevo. Listo, ¡cagaste! ¡Dame un hijo!

Hay que tener cuidado con esta especie. Y si no me creen es porque no tienen idea del levante que tienen mis colegas del mendo.

Y he acá el “love of my life”: Ricky Gervais el mejor comediante del mundo. (En mi top de hombres es el n1, imaginen el poder que tiene la risa)

Y el riquísimo y talentoso Eze Campa. ¡Y es argentino!

Poderosos y adinerados:

Vamos a ser realistas. ¿A qué mujer no le gusta un tipo poderoso o con plata? No lo neguemos. Si no como explican que el señor “Hugh Hefner” dueño de play boy, a sus 300 años tenga todas noviecitas (que están súper fuertes) de 20 años. Una esposa y 2 novias oficiales, mas todas las conejitas que viven con él.

“Es como el tatarabuelo que nuca tuve, y millonario” deben decir. O que nuestro “vecinirigillo” el señor Vila esté con la diosa de Pamela David. Y como ellos, un montón.

La cantidad de príncipes o duques, que su encanto es tener antes del nombre el “título” de lord o de lo que fuera, no digo que no sean buenas personas ni nada por el estilo. Pero sus mujeres no se pudieron resistir a ser princesas o duquesas, ni a vivir en un castillo.

Ninguno, de ellos levanto por simpatía o por facha (aunque la tuvieran)

Talento e inteligencia:

Estos son de los mejores, porque por general pasaron desapercibidos casi toda su vida. Quizá era el “nerd” de tu colegio que te ayudaba con alguna materia. Y hoy unos años después, alguien va y te dice: – ¿Te acordás de Juancito? Bueno está trabajando para google, y vos: _ ¿Y tiene novia? O pepito que va a trabajar con la nasa. O el que se la pasaba en la computadora de pronto es terrible hacker y trabaja con Julian Assange para Wikileaks, (¿Quién, me lo presenta? Pensáis)

Y si no los talentosos del deporte. Si bien no son mis favoritos, no podemos negar el levante que se tiene siendo deportista. ¿Se imaginan si “Maradona” no hubiera sido jugador de fútbol? No levanta ni sospechas. O Messi, que sus ex son terrible top models, ¿Tevéz? ¡Olvídate!

Así que ya saben, si ven que la facha no les da, empiecen a tomar lecciones de guitarra o a contar chistes. Igual, sobre gustos… no hay nada escrito.