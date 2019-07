Mi mamá y "Elton John"

Resulta que hacía poco habíamos conectado Internet en mi casa. Yo estaba obnubilado por la magia del Ares y Taringa. No paraba de bajar música. Más allá de mi amor por este arte, lo mío ya era un robo escandaloso. Discografías completas eran descargadas a diestra y siniestra desde mi compu. Me había transformado en un maestro de la descarga gratuita.

Luego de pedirme durante todo un fin de semana que le bajara una canción, accedí al pedido de mi vieja…

– Bomur, bájame una canción, la necesito urgente para un acto en la escuela.

– ¿Qué canción queres má?

– No se bien quién la canta…

– ¿Cómo se llama?

– Tampoco se… pero es esa del video del chico que sale caminando por la playa, medio triste.

– Ni idea vieja… hay mil videos de la playa.

– Esa que dice “lararalalaa laaaa, la la laaa laaaa, laaaraa lalalalaaa lala, laraa lalaaaa” (obvio que la tarareó perfecta y le entendí al toque)

– ¡Ya se cual es! Se llama “Sacrifice” es de Elton John. Ahora te la busco.

– ¡Ese! Si ese es el tema, ¡me encanta ese muchacho!

Mientras voy a prender la compu veo que viene atrás mío.

– Esperame un ratito, va a tardar.

– Si, es que quiero verte como la buscas así busco otras que me gustan.

– Ok, mirá, primero haces click en este iconito que está acá.

– ¿En esa “A”?

– Si, es la “A” de Ares, el programa.

– Ok.

– Bueno, escribís el tema acá y haces click acá, luego doble click en el que tenga más estrellitas.

De pronto mi vieja se empieza a reír con una mueca media burlona.

– ¿De que te reís? ¿Te expliqué muy rápido?

– No, me causa gracia que escribas tanto pero que sepas tan poco de regionalismos.

– ¿Qué? ¿Por qué me lo decís?

– En Mendoza, usamos el artículo delante del nombre por costumbre, pero está mal. No se dice “la María”, sino “María”, no se dice “el Pedro”, sino “Pedro”, el artículo se usa para indicar a objetos, entre otras cosas, pero jamás para indicar a una persona.

– Pero…

– Pero nada, eso lo deberías saber, ¡estas todo el día escribiendo y cometes esos errores! jaja

– Pero mamá…

– Nada Bomur, suele pasar, no seas testarudo. Pero con tu edad deberías saberlo, ¿acaso te creías que estaba bien dicho decir “la mamá”, “la Jimena”, “la Miriam”?

– Ya lo sé mamá, lo que no entiendo es porque me lo decís.

– Porque has escrito mal el nombre del cantante, no es “Elton John”…

– ¿Cómo que no?

– ¿Ves que sos testarudo? No me escuchas… no se escribe así, se escribe Tonjohn.

Mi cara de desfiguró…

– ¿Qué mamá?

– Eso tontito… se escribe Tonjohn, no Elton John… nosotros le ponemos el artículo adelante porque somos mendocinos. Pero está mal

– Pero… pero…

– Además… ¿Cómo se va a llamar “Elton” por favor? Jajajajaa…

– Mamá, se llama Elton John y se escribe así.

– Noooo jajajaja, “el” es el artículo que le agregamos nosotros, pero se dice Tonjohn, nosotros lo pronunciamos mal y decimos El Tonjohn, y todo junto suena como vos lo escribís.

Mi cara se descompuso, mi risa fue demoledora, no pude seguir buscando el tema de Elton, corrí a buscar a mi hermano para contarle el evento y los dos nos burlamos al unísono de la seño de Lengua que poco y nada sabe de Inglés.