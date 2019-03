Me robaron una moto 0km, la encontraron y te cuento todo lo que tuve que hacer

No había comprado la moto de mis sueños, ni siquiera la que más me gustaba de las disponibles, pero me quedé con la que más me convencía de las que me alcanzaban. Y estaba bastante satisfecho. Era una hermosa Zanella Ceccato 150 color bordó. La primera que entró a Mendoza, una moto estilo Café Racer (en realidad para ser específico, es Brat Style), onda retro con detalles muy pintorescos y un motor agradable.

Confiado de que en mi oficina de Villa Nueva no pasa nada, un lunes a las 19:30 me la robaron... con tan solo 200 kilómetros, dos semanas de uso, sin patente ni trámite de verificación (el mismo se comienza cuando se tienen las patentes). ¡O mala leche!... el seguro no era contra robo, sino simplemente contra terceros.

Me quería matar, no sabía cómo hacer. Publiqué lo que me acababa de pasar en Facebook y de pronto me empezaron a llegar notificaciones de que habían visto mi moto. Era una moto rara en ese momento así que era fácil reconocerla. Mientras tanto iba informando a la policía de lo que me escribían. Estuve toda la tarde noche siguiendo las pistas, sin encontrar rastros. Ni siquiera tuve tiempo de hacer formalmente la denuncia.

Llegada la media noche desistí. Me fui a cenar a mi casa y me mentalicé que ya estaba, que acababa de perder un pequeño capital y que mañana debería comenzar a pensar en qué hacer para acceder nuevamente a otro rodad, ya que lo necesitaba.

A las 2 de la mañana sonó mi celular... era raro que alguien llamase a esa hora. Miro... "número desconocido". Atiendo... habían encontrado mi moto. 10 puntos para la policía. Un trabajo espectacular, con la mejor de las ondas.

Lo bueno es que la encontraron, ¡era mi moto! Lo malo es que le habían limado el cuadro y el motor, el cual aún no estaba verificado, así que ahí comenzó mi martirio, ya que no me la dejaron retirar.

El motivo de esta nota es comentarles las peripecias padecidas por culpa de un sistema mal organizado, con falta de información y seriedad, bastante rudimentario y una cuota de mala leche personal. Es impresionante el tiempo que perdí y aunque no lo crean, cada una de estas "etapas", son 100% reales.

Los trámites los tuve que hacer en seis establecimientos:

1- Comisaría Barrio Cano

2- Comisaría Villa Nueva

3- Planta de Revenido Químico

4- Unidad fiscal de sustracción de Automotores

5- Planta Verificadora

6- Registro del automotor

Los tiempos insumidos los voy a contar desde el momento en el que ingresé al etablecimiento en cuestión hasta cuando me fui. El "total" es la sumatoria. En día, cuento la jornada perdida.

Ahora si vamos a cada etapa:

Paso 1: Comisaría Barrio Cano - Reconocer mi moto

Tuve que ir hasta la comisaría donde encontraron mi moto para constatar visualmente que era la mía. Ahí nos dimos cuenta que estaba el cuadro y el chasis limado. Tenía que formalizar la denuncia, la cual aún no había hecho. No me pude llevar la moto.

Tiempo insumido en el trámite: 2hs.

Tiempo total hasta este momento: 2hs

Día: 1

Paso 2: Comisaría Villa Nueva - Denuncia

Tuve que hacer la denuncia, pero no en esa comisaría, sino en la respectiva al lugar donde me la robaron, o sea, Villa Nueva. Realizada la misma, debí llevar la denuncia a la comisaría donde estaba la moto (esto podría haberse enviado vía email)

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 3hs

Día: 2

Paso 3: Planta de Revenido Químico

Con la denuncia, la fiscalía habilitó para hacer el "revenido químico", ¿qué es esto? Es un proceso por el cual un organismo que se encuentra en Guaymallén te indica que sí, que efectivamente la moto estaba adulterada. Esto debería tardar una semana.

Esperé 7 días y fui hasta la comisaría... la moto seguía ahí, el revenido no se lo habían hecho. Así que me recomendaron en ese momento llevarla yo. Podría haber sacado la moto siete días antes para iniciar el trámite.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 4hs

Día: 9

Paso 4: Planta de Revenido químico - Resultado

El revenido químico arrojó el resultado de adulteración positivo. El informe salió dirigido a la comisaría donde encontraron la moto que estaba adulterada. Error... el informe debía ir dirigido a la "unidad fiscal de sustracción de automotores". Si esperaba a que rectificaran el informe iban a tardar por lo menos una semana, me recomendaron que vuelva a ir... volví y me dijeron que no, que no me lo podían hacer de nuevo, sino que tenía que esperar a la rectificación.

Mientras que igual fuera a la unidad fiscal de sustracción de automotores a pedir el levantamiento del secuestro, porque la moto figuraba con pedido de secuestro.

Tiempo insumido en el trámite: 2hs.

Tiempo total hasta este momento: 6hs

Día: 10

Paso 5: Unidad fiscal de sustracción de Automotores

¿Qué me pidieron cuando llegué a la unidad fiscal de sustracción de automotores? El revenido químico... ¿qué pasó? No iba dirigido a ellos, así que tuve que esperar dos semanas a que finalmente se haga bien. Era sólo mandar un email con la corrección...

Me dieron los resultados, de nuevo y finalmente levantaron el pedido de secuestro en la unidad fiscal de sustracción de automotores.

Tiempo insumido en el trámite: 2hs.

Tiempo total hasta este momento: 8hs

Día: 24

Paso 6: Planta Verificadora

Ahora tenía que ir a la planta de verificación para iniciar la legalización de la moto, sabiendo que me iban a "observar" el trámite, ya que el cuadro estaba adulterado. Ellos eran los que me tenían que volver a grabar el nuevo número una vez que lo ordene el Registro del Automotor.

Cuando comencé el trámite la moto seguía con pedido de secuestro, así que necesitaba que la planta de revenido químico emitiera un informe, pero no para Automotores, sino para la Planta de Verificación. Perdí media mañana haciendo cola.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 11hs

Día: 25

Paso 7: Planta de Revenido químico - Resultado para la Planta Verificadora

Volví al otro día a la planta de revenido químico a pedir un nuevo informe. Esta vez no les dio la cara y me lo tuvieron en el transcurso de la mañana.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 12hs

Día: 26

Paso 8: Planta Verificadora

Ahora si me aceptaron iniciar el trámite. Lo pagué, me lo observaron, y me fui. Con esto tenía que volver al Registro del Automotor para que dieran la orden de volver a grabar el chasis y el motor.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 15hs

Día: 27

Paso 9: Registro del Automotor

Llevaba todos los trámites ordenados al registro para presentarlos y que así emitan la orden de poder asignar nuevamente número de chasis y motor a mi moto adulterada. Saqué número y esperé media mañana a que me atiendan. Cuando presento todo, la denuncia realizada en la comisaría de Villa Nueva estaba mal. Se habían equivocado en el número de chasis. Me rebotaron el trámite hasta que rectifique la denuncia.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 18hs

Día: 28

Paso 10: Comisaría Villa Nueva - Rectificación de la Denuncia

Volví a la comisaría de Villa Nueva para que me corrijan la denuncia.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 19hs

Día: 29

Paso 11: Registro del Automotor

Regresé al registro con la denuncia rectificada. Nuevamente número, espera, olor a gente, atención... me faltaba la "denuncia de recupero". Nadie concha puta de su madre me dijo que era una "denuncia de recupero". Resulta que era un trámite que emitía la Unidad fiscal de sustracción de Automotores. Otro día perdido.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 22hs

Día: 30

Paso 12: Unidad fiscal de sustracción de Automotores

En esta instancia la fiscal se moría de vergüenza por la inutilidad propia y de su equipo, al punto que me habilitó un email personal para que me comunique con ella en forma directa.

Con un click imprimió el puto papel que nadie sabía porque no me lo habían dado antes.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 23hs

Día: 31

Paso 13: Registro del Automotor

Lleve todos los papeles al registro del automotor, revisando que estuviese punto por punto todo lo que me pedían. Luego de una hora de espera me dijeron que el pedido de la planta verificadora, donde decía que el cuadro y el motor estaba adulterado, no condecía con el acta de recupero de la moto hecha por la unidad fiscal, el trámite que me acababan de hacer el día anterior... tenía que volver a que lo vuelvan a hacer.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 26hs

Día: 32

Paso 14: Unidad fiscal de sustracción de Automotores

Puteando a mil motores llegué nuevamente a la re contra concha puta madre que lo parió de la unidad fiscal, a que me rectifiquen el numerito del orto.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 27hs

Día: 33

Paso 15: Registro del Automotor

Con una carpeta del tamaño de un Derecho Romano de la UNCuyo volví al Registro, saqué número, hice cola, me fumé toda la mañana, presenté todo y si... ¡por fin estaba en orden! La mala fue que el veredicto tardaba una semana en salir.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 30hs

Día: 34

Paso 16: Registro del Automotor

Por las dudas antes de ir llamé por teléfono. Luego de llamar y de que me dijeran que estaba el trámite fui a primera hora a buscarlo. Ahí me dijeron que el "encargado " lo tenía en su escritorio, por ende tenía que esperar a que llegase "porque algo raro debía tener". Me la quería cortar y rebanar en juliana. Luego de un rato apareció el "encargado" con mi trámite listo para presentar en la planta verificadora.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 33hs

Día: 41

Paso 17: Planta Verificadora

Volví a la planta verificadora, me hicieron pagar todo el trámite de nuevo, porque el de hace un par de semanas había quedado como "observado"... no me sirvió nada de lo que había pagado. Alta chantapufeada.

Me comí toda la mañana y cuando llegó el momento de marcar nuevamente los números de chasis y motor aparecieron dos tipos con martillos, cinceles y numeritos. A martillazos me volvieron a marcar el cuadro y el motor... de manera manual. Quedaron espantosos.

Tiempo insumido en el trámite: 3hs.

Tiempo total hasta este momento: 36hs

Día: 42

Paso 18: Registro del Automotor

Finalmente volví al Registro con todos los papeles. Al otro día finalmente me dieron mi preciada tarjeta verde y el título oficial.

Tiempo insumido en el trámite: 1hs.

Tiempo total hasta este momento: 37hs

Día: 44

Todo esto es real, tuve la suerte de que la policía encontró mi moto y metió preso unos días al ladrón. Al cuál le dedicaría toda una nota de insultos y cosas malas que me gustaría que le pasen, pero no viene al caso. Lo que es increíble es la tamaña burocracia del sistema, la inoperancia y la excesiva cantidad de recursos humanos derrochados.