Maradona: El ídolo de los giles

Algún día tenía que hacer una nota sobre este señor tan nefasto para nuestra sociedad, al cual tantos admiran y lo tienen como un “Dios Humanizado” cuando en realidad es un sorete. Aquí va mi explicación.

El argento promedio, que tiene la cabeza plagada de fobal y asado, lo tiene como una especie de “Dios intocable” porque hizo un gol con la mano en un mundial, lo cual, me dicta la lógica y el reglamento, que es trampa.

Vos les tocas a este tipo y es como si les clavaras un cuchillo en la espalda, saltan a decirte que “El Diegote” es lo mas grande que hay, que salió de abajo, y que bueno, pobrecito, la droga lo consumió pero eso no quita que haya sido un buen jugador y que nos haya hecho ganar un mundial (Básicamente preferiría no ganar un puto mundial pero tener una economía estable y ser potencia, pero dicen que los pueblos tienen lo que se merecen).

Voy a ir más allá de su drogadicción y todo eso, Diego Maradona es un ser nefasto por el simple hecho de que siempre se creyó superior a todo el mundo, justamente porque un séquito de deforestados mentales lo siguen adulando por una pelotudez que hizo hace 40 años, el sujeto golpeó mujeres, abandonó hijos, avala dictaduras, pedófilo y es un hipócrita de mierda, pero como nos hizo ganar un mundial, le perdonamos toda la cagada de persona que es.

Maradona es el reflejo de la sociedad que tenemos, de una sociedad inútil, que básicamente tiene en un pedestal a las personas que se han encargado de destruir nuestros valores y nuestra patria mediante la mentira, el choreo, la violencia desmedida, la desidia y la hipocresía. Una sociedad que, si sos buen tipo, laburador, con la conciencia limpia de no andar haciendo trampas por la vida para perpetuarte en el poder, sos un nabo, un gil de mierda que te falta calle.

Viven justificando su falopa, sus golpes, sus ataques constantes a la democracia del país en el que vivimos, cuando nunca se dedicó a construir ni una sola escuela o a ayudar a un solo hospital, si no que hablaba de pobreza mientras estaba en Dubai cagando a trompadas a su novia y haciéndose el pelotudo para no reconocer a los hijos que engendró. Justifican que defiende una dictadura como la de Venezuela, donde millones de hermanos venezolanos huyen a causa del hambre, la violencia y la muerte.

El argentino tiene un síndrome de Estocolmo bastante importante, porque idolatra a gente que le hace mal al país, o aun peor, los votan, porque justifican la mierda con argumentos vacíos como: “Bueno, pero ganamos un mundial, nos dio una alegría hace 40 años” o “Robaban, pero hacían”.

¿Por qué lo comparo con la política? Porque el fanatismo es tan ciego, que no te deja ver la cagada de persona a la cual le rendís tanto culto, a la que endiosas a mas no poder por el simple hecho de que te cuesta ver que en realidad, detrás de toda esa “maravilla” hay un monstruo soberbio, egoísta, golpeador, violento, misógino, lleno de odio y resentimiento hacia los que no son como él.

He escuchado muchas veces como justifican su resentimiento y su odio diciendo “Es que el salió de abajo”, no papi, eso no es justificativo de nada, Tevez salió de abajo y nunca escuché que le haya golpeado a su mujer, o tener un discurso violento, nunca fue noticia por despilfarrar su fortuna en droga y pasar la noche con pibas menores.

Dejen de idolatrar a Maradona, superen un mundial, ya pasaron 40 años de esa burda trampa donde metió un gol con la mano, dejen de conformarse con tan poco y vean lo que realmente es ese señor… Por algo nunca progresamos como país, porque viven anclados en el pasado, llorando por un mundial de futbol pedorro, pensando que toda la alegría y el progreso pasa por ahí.

Prefiero idolatrar a Leloir, Houssay y a tantos otros que les dieron alegrías de progreso al país, y no a un gordo falopero que ganó un mundial con trampa.