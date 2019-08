Los 10 elementos más característicos de los 90′

1 – Disquetes

Si hay algo que utilizamos todo el tiempo fueron los disquetes. Venían de varios colores y su capacidad de almacenamiento era lo menos, podías guardar archivos de word y cosas así, había gente que copiaba los accesos directos de juegos en los disquete pensando que era el programa entero. Varios venían con un sticker para poder escribirle arriba sobre lo que se había guardado, muchos tenían cientos de disquetes en cajas. Los chiquitos y más duro 3 1/2 reemplazaron a los absurdos 5 1/4.

2 – Cassettes

Si bien existían los CD’s ¿quién no se pasó las tardes enteras grabando temas desde la radio con un cassette?, era algo mágico, también habían niños que se grababan así mismos imitando que eran locutores de radio y era muy divertido. Otro elemento esencial que los acompaña era el glorioso walkman. Podías escuchar tu música donde fuera, esto ya era a principios de los 90 porque luego aparecieron los disckman (la bosta era que saltaba el disco cuando caminabas y había que comprar los que tenían anti-shock que eran carísimos). También los cassettes tenían una tirita para escribir con lapicera el titulo de lo que había grabado.

3 – El Sega Génesis y el Family

¿Quién no tenía un Sega o un Family?, habían muchas casas donde eran el centro de diversión. Más allá de que a mediados de los 90 salió la Play 1 o el Nintendo 64, el Family y Sega pisaron fuerte en los 90. Era lo más tener estas consolas, jugar al Sonic, al Mario, Contra, Earthworm Jim, entre otros clásicos que te hacían el día, tomando la chocolatada solo o con amigos, aprendiendo trucos de boca en boca o con revistas… ¡qué épocas!

4 – El Internet de los 90

Era todo una aventura, para descargar un par de megas había que estar un buen tiempo esperando y ni te cuento para bajar un solo archivo de música, el Internet era muy básico, era con pulsos de teléfono, si usabas el Internet, no podías usar el teléfono fijo, muchas veces pasaba que te descolgaban el teléfono y se desconectaba la conexión, hoy en día los pibes se quejan que anda lento el Internet y no tienen idea lo que era antes.

5- El primer “porno”: The Film zone

Si hay un canal que nos introdujo a al mundo de la pornografía fue el canal The film Zone. Si bien eran más eróticas que otra cosa, nuestra mente lo hacía mucho más gráfico de lo que pensamos. Había que esperar a pasado las 12 , escabullirse al televisor y si te querías hacer una señora pajota era todo una aventura épica, un momento cargado de adrenalina mirando para atrás que no apareciera tu vieja y te cagara a pedos. Habían clásicos como: Alien Files (1998), Emamanuelle in space (1996), The erotic mini adventures of the invisible man (1995), Femalien, Hidden Beauties the awakening, Bimbo movie Bash y the click etc.

6- Los álbumes de figuritas

Era una época cargada de álbumes de figus. Tenias de las tortugas ninja, dragonball, Rainbow bright, Basuritas, el álbum que venía con los chicles que se llamaba: COWBOY era un jinete del espacio, muy bueno porque era como una historieta. Habían figuritas de autos, las tenias que pegar con plasticola como las de del gran DT que eran de fútbol, así también comenzaron a aparecer los tazo dentro de las papas fritas, los paquetes salían 5 centavos… ¿completaste algún álbum?

7- El televisor sin control y la vida con el cable canal recién llegado

En esta época, casi todos teníamos televisores viejos de los 70/80, uno de los más modernos pero de la vieja escuela, tenían el teclado numeral en el mismo televisor. Al final los que éramos más chicos, nos convertíamos en los controles remotos vivientes. Recuerdo patente que mi viejo cada vez que quería cambiar de canal, me mandaba a mí a cambiar o subir o bajar el volumen, de noche cuando iba al baño, lo veía parado cambiando los canales. Antes del cable canal todo era un embole, sobre todo los fin de semana, nos teníamos que comer varias horas de Videla Música Show y luego películas malísimas o “Conociendo” de Romanello (un adelantado a su época), que era uno de los programas más interesantes. Hasta que llegó el cable. Lo malo era que el tv nos daba hasta ciertos canales, así que había que comprar los nuevos con control y ahí cambiaba rotundamente la cosa. Podíamos jugar poco tiempo al sega con RCA en el canal 3 porque los viejos te decían que las consolas rompían el televisor, no sé de dónde sacaban eso (creo que era para que no jugáramos tanto).

8- Caramelos, dulces, chocolates y demás

Había muchísimas variedades de cosas dulces en el kiosco, cosas que hoy ya no vemos más como también algunos productos que al día de hoy siguen vigentes. Teníamos los jueguitos congelados, las pelotitas de fútbol con jugo adentro, los fizz, los palitos de la selva, flynpaff, los helados de agua, las jirafas, las pipas, las pipas peladas , las gallinitas, tutucas, los champucitos, bolones, los petes, push up, los maní con chocolate, los postres que el envase era un monstruo, Dinovo, mikibar, sapito y muchísimos más.

9- Los dibujos animados

La época dorada de las animaciones, las mejores temporadas de los Simpson, dibujos que no les calentaba nada, no tenían filtro alguno como Ren & Stimpy, un humor muy inteligente, dibujos excelentes como los Thundercats, Halcones Galácticos, Cazafantasmas, Tortugas Ninja, Los Motoratones, Fuerza G, las grandes animaciones de Genndy Tartakovky como El laboratorio de Dexter, entre otros y clásicos de antes que ya venían liderando, los dibujos de Anna Barbera, Supersonicos, Picapiedras, etc.

10 – La moda

Hay muchísimos elementos que identificaron esta gran época, no podemos olvidar la riñonera, la aparición del corrector para borrar la lapicera, ser fan de Brad Pitt, comprar música en formato físico y coleccionar los CD’s de tu banda preferida, utilizar hotmail ya a fines de los 90, jugar juegos de mesa, jugar con soldaditos, tener zapatillas jhon foos, muchísimos clásicos de la música argentina, muchas películas como Jurassic Park, Terminator 2, Matrix (decir que que tales lentes de sol eran re Matrix) etc. Usar colgantes de Aliens, tener una PlayStation, hacerte colgantes con las fichas e las latas de gaseosa, cantarle al chófer en los viajes estudiantiles de la primaria ( chofer chofer apure el motor que en esta cafetera nos morimos de calor, chofer chofer no mire para atrás, que esta la señorita y se puede enamorar), ir al cine de la calle Lavalle con dos mangos y repetir la función gratis, ir al circo gratis, etc.

¡Qué lindos años fueron los 90 la puta madre!