Los 10 consejos de Durán Barba a Macri

El lunes pasado Jaime Durán Barba, junto a su socio Santiago Nieto, se reunieron en la oficina del jefe de Gabinete. El martes el consultor volvió a Olivos durante el feriado por varias horas. También visitaron la quinta presidencial algunos de los principales dirigentes de la cúpula macrista. Como hace ocho años, el asesor ecuatoriano vuelve a ser clave para el futuro político de Macri. Es uno de los defensores de la polarización. Cristina Kirchner, aún sin confirmar si será o no candidata, vuelve a ser la principal oponente del Presidente.

Tuvimos la suerte de tener a uno de nuestros infiltrados entre los presentes, quién nos replicó los consejos que el despierto politólogo le habría recomendado al presidente de la Nación. Acá va la lista:

Alejate de los radicales, son mufa

Las estadísticas de Barba le dan como resultado que los radicales son yeta y tienen un karma de mala leche encima. “Ninguno ha podido terminar un gobierno de manera digna” le comentó el ecuatoriano. “No roban tanto como los peronistas, pero son inútiles e inservibles” sentenció.

Aprendete el léxico del mundo del hampa narco

“Mauricio, vamos a seguir apostando a la “lucha contra el narcotráfico”, ¡pero por el amor de Dios aprendente el léxico!” le habría suplicado al presidente. “Narco, narcotraficante, pandillero, pandilla, jefe, mafia, mafioso” son los malos, “policía, gendarmería, prefectura” son los buenos. “Merca, falopa, droga, coca, flores, marihuana, marimba, mota, merluza, estupefacientes” son los productos que se comercializan y finalmente “drogadicto, drogón, drogado, consumidor, adicto” es la víctima. Aprendete de memoria esos cuatro puntos y no los confundas en los discursos.

Fomentá el discurso de “la unión de los argentinos”

“Yo sé que te gusta mucho Boquita, pero sos el presidente papu, ¡dejá de hacer chistes de fútbol!” le comentó el ecuatoriano. Hay que hacer hincapié en limar las diferencias de “la grieta”. No importa si la brecha entre pobres y ricos es cada vez mayor, no importa si todo está dividido entre desocupados y ocupados, no importa si el odio hacia los “k” o los “globoludos” es cada vez más ciego, vos seguí usando palabras bonitas como “unión, fraternidad, comunión, unidad, juntos, para adelante, equipo” y esas mierdas que arengan a las masas.

Ser pobre garpa

Es insostenible que usemos el “pobreza cero”, si lo llegamos a decir nos linchan, así que sacátelo de la cabeza, por más que te encante el concepto. Los Argentinos son pobres, son un país rico geográfica y productivamente, pero pobre de ingresos, así que la posta es que comentes mucho sobre el bajón se ser rico y lo copado se ser pobre. Ponele, “los ricos se suicidan porque no tienen amigos con quien compartir las riquezas, los ricos toman pastillas para dormir, los ricos tienen depresión, los ricos gastan fortunas en el psicólogo, los ricos están solos, los ricos viven con miedo, los ricos son superficiales, los ricos no tienen amor”. Todo esto, por más que sea un verso, re mil garpa Mau, así que usalo sin medidas. Pero agregale siempre la cuota de ensalzamiento hacia la pobreza, tipo “los pobres no tienen responsabilidades”, “los pobres pueden estar todo el día con la familia”, “los pobres pueden comer cualquier cosa”, “los pobres no tienen que pagar tarjeta de crédito”, “los pobres no tienen deudas con bancos ni corren el riesgo de tener scoring negativo”. ¡Si logramos convencer a los pobres argentinos de que es cool ser pobre, la rompemos!

Messi es mejor que Maradona

En la medida en que defendamos cosas populares y buenas para el país, digámoslas. Después vemos cuando seamos reelectos cómo hacemos para conseguirlo. Maradona está ligado a todo lo malo: drogas, narco, reviente, putas, irresponsabilidad, izquierda, Che Guevara, Fidel, peronismo, choripán, ordinariez, populismo, zurdaje, Cristina, izquierda, etc. Messi es bien, es neutral… ¡tenemos que hacerlo nuestro! Es todo lo bien, esfuerzo, tolerancia, evolución, humildad, familia cristiana bien constituida, misma novia toda la vida, excelencia, etc… Cada vez que termines un discurso, saluda a Messi.

No más discursos improvisados

Es increíble la cantidad de “fails” que has cometido en tus últimos… 20, 30 discursos. No vas a improvisar más en vivo. O te lo escribimos y lo lees o te ponemos un dispositivo en el oído y los vas reproduciendo, pero no más disparates a la marchanta.

Fomentar el trabajo independiente y freelance

Han cerrado miles de fábricas y se han perdido estrepitosas cantidades de puestos de trabajo genuino, pero lo que tenes que hacer es comunicar que ahora toda esa gente va a poder trabajar desde la comodidad de su hogar, en emprendimientos propios, disponiendo de sus horarios y sin límites de ingresos. Vamos a hacer un curso con un vendedor de Herbalife para que te cuente el verso de cómo cosechan pelotudos. Esto mismo, replicado a gran escala por el presidente de la nación, es un golazo. A los pelotudos de los millenials les va a recopar este discurso.

En el extranjero pasan cosas malas, acá no

Es cierto que tenemos muchas muertes por día, pero todas son por robos o accidentes de tránsito. No hay ni catástrofes naturales, ni atentados como en otros países. Así que cada vez que pase algo malo afuera, como ese enfermo que asesinó a los religiosos en Nueva Zelanda, tenes que hacer comentarios tipo “En Argentina está todo bien con la religión que profeses” o ponele, cuando en Chile los haga pija un tsunami, “Mar… ¡no te tenemos miedo! Acá no hay tsunamis”. Esta es una de las mil maneras de bajar la enfermedad por el dólar que tienen en este país.

Ir a países más pobres que Argentina

No visites más potencias, empezá a ir a países más pobres que el nuestro y hagamos coberturas completas. Mostremos analfabetos, pobres, desnutridos, ciudades exterminadas por la guerra, ríos contaminados, escasez de recursos y todo lo que podamos detectar como negativo. Seguro encontramos dos o tres países peores que Argentina a los que podamos visitar este año.

La inflación te vuelve más inteligente

Si logramos instaurar esta frase en el inconsciente colectivo del arrogante argentino y que la use para “tenerla más larga” ante los extranjeros, somos unos capos. Si los precios aumentan a diario, tenes que ser más bicho para ganar más plata, financiarte mejor y poder vivir igual con menos. Esto nos entrena mejor y nos prepara para un mundo donde cada vez habrán menos recursos para dividirse entre más gente. La tenemos más larga que un chileno rico pelotudo que sin plata no sabe qué hacer.

No más fotos improvisadas

Cada foto que te saques, ya sea oficial o personal, va a pasar por un experto en photoshop para así poder verificar que te pusiste un traje correctamente, que la corbata no te la ataste al cinturón, que no usaste las mangas de la camisa como bufanda, que los guantes de trabajo te los pusiste en las manos y no en los pies, que los barbijos no son calzoncillos, que el martillo se agarra del mango y no de la cabeza, que el zapato derecho va en el pié derecho y el izquierdo en el izquierdo, que el casco de construcción no se usa de rodillera, que un megáfono no es un sombrero de punta, que los relojes no se ponen en los tobillos y esas cosas que te suelen pasar en el 90% de las fotos casuales. No mas fails.

Esto serían los 10 consejos que Barba le dió a Macri para que comience a desarrollar ante su candidatura a reelección.