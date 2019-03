Lo que dicen los astros para las elecciones

Esto es un adelanto, aviso. Pero me animé a empezar a escribir este comienzo de interna porque al ver las cartas astrales de los candidatos algunos datos me llamaron la atención. Más aún, este sábado, con el anuncio del candidato, pongámosle “estrella” del PJ, se entendió que el anuncio del día anterior había sido un disuasivo.

Veníamos, astralmente, de una semana complicada que fue el pico más alto de un mes complicado. Mercurio retrógrado desde principios de marzo trabó algunas negociaciones, pero la entrada del sol en Aries junto al equinoccio y con una luna llena en Libra puso todo sobre la mesa y encima, lo que venía tenso, la luna en escorpio que no deja nada bajo el manto de las sombras, terminó de develarlo.

Aclaro, por si algún colega lee la nota, que al desconocer la hora de nacimiento, la estimé al mediodía para todos. Si en el transcurrir de las semanas me entero de ese dato, seré más precisa en lo que tiene que ver con el ascendente.

Voy a comentar sobre los cuatro que van a pelear la posta, los otros van a ir para equilibrar (o desequilibrar) la balanza, pero en notas siguientes los voy a incorporar a medida que presenten batalla.

Rodolfo Suárez

Es de Aries, con Marte, el guerrero, en Leo en su casa 2 (los bienes materiales), dado que las PASO son en agosto bajo el sol del León, esto podría por sí mismo ponerlo en el podio, pero… El sol en Aries, signo de fuego se ve apagado con la luna en piscis, signo de agua, que lo define como un romántico, un tanto bohemio y bonachón con tendencia a perderse en la fantasía del amor y paz. No papi, esto se define con el cuchillo entre los dientes y no tenés pinta de Rambo ni ahí.

Encima la luna la tiene en trígono con Neptuno y en oposición a Plutón. En otro año esto podría no ser tan malo, pero en este le juega en contra porque ambos planetas están en tensión. No quisiera haber estado en la cabeza del candidato este fin de semana, no la ha pasado bien seguramente.

Tiene al temible Saturno en Acuario. Cuando uno ve a Saturno en la carta astral de alguien, de primera mano sabe que en dónde está ese planeta está el aspecto en la vida de una persona que más va a tener que trabajar, lo que más le va a costar. Una cosa así como que en “eso” siempre le va a quedar la sensación de no dar pie con bola, como una especie de “materia pendiente”. Bueno, ese Saturno en la carta astral de Suárez se encuentra en la casa 8 (las pérdidas, los recursos compartidos, lo oculto, la muerte en el sentido de ciclos que se terminan). Resulta que, si no hubiera un acuariano compitiendo, posiblemente pudiera salir airoso, pero lo hay.

Como si fuera poco para el Rodi, tiene el nodo norte (asimilación de procesos) en cáncer, exactamente como están ahorita (desde el 6 de noviembre del año pasado y hasta el 5 de mayo del año próximo). Cualquiera que sea de cáncer podrá coincidir conmigo en que no están en su mejor año.

Anabel Fernández Sagasti

Otra ariana, pero esta tiene la Luna en Tauro, signo de tierra. Sabe dónde está parada, dónde quiere ir y cómo conseguirlo. Es de las que arremete con todo sin pensar (y no hace falta ver su carta astral para saberlo). El temita es que Urano (el desestabilizador), entró luego de siete años de transitarle Aries, en su Tauro lunero.

Cuando Urano entró en Aries, hace siete años, las cosas cambiaron completamente para ella, de repente se convirtió en legisladora nacional cuando la mayoría de los mendocinos apenas sabían quién era. Fueron siete años intensos para ella. Bueno resulta que no pudo tener la luna en peor lugar para estas elecciones, porque se da vuelta la cosa.

Júpiter es el planeta que todos quieren en su signo. Ella lo tiene en capricornio en casa 8 (repito: las pérdidas), casualmente en este momento nodo sur (desasimilación de procesos), no es precisamente lo que se considera un aspecto favorable.

Su Marte está en escorpio en casa 6 (el trabajo, la rutina y la salud). ¡Vaya, vaya! El opuesto de Tauro. Lindo año con esa tensión. Que va a cambiar de trabajo, es claro, ¿cierto?

Para finalizar con la dama, tiene el nodo norte (asimilación), en Géminis. Esto no sería trágico si no hubiera un candidato de ese signo, pero lo hay.

Omar de Marchi

Geminiano. Su carta astral es muy llamativa. Porque no sólo tiene su sol en la casa 10 (la vocación y la realización), sino que en esa casa tiene también a Marte en Tauro. Ya con esto solo me alcanzaría para decir que tiene todas las de ganar lo que le pongan adelante este año.

Pero, siempre hay un pero, resulta que a Saturno lo tiene en la casa 8 (las pérdidas).

En la casa 10, diría una de las más importantes a tener en cuenta dado el proceso al que se enfrentan, tiene también a Mercurio en su géminis natal. Va a dar que hablar, seguramente. No van a ser meses tranquilos.

Quizás su luna en Virgo, comunicándose con Urano y Plutón también en Virgo, los tres en la casa 1, lo hagan estudiar cada una de sus jugadas. Vamos a ver los tránsitos de agosto para las PASO, por ahora y sin mucho análisis es el mejor posicionado astralmente.

Alejandro Bermejo

Acuariano con el sol en su casa 10, sí tal cual. El único tema es que para las PASO, el sol va a estar en Leo, su signo opuesto en donde también tiene a Marte (igual que el Rodi). Por suerte Venus ya no va a estar en acuario, habrá que ver qué planeta le hace sombra a esta carta natal que para agosto viene con todo.

¿La luna de este acuariano? En Sagitario, que este año tiene a Júpiter dando fuerzas en el opuesto del géminis de De Marchi. En una nota sobre las predicciones anuales dije que Sagitario (el centauro) donde pone el ojo pone la flecha. Para tener en cuenta.

No sólo tiene el sol en casa 10, también tiene a Mercurio (como de Marchi), y también lo tiene en su signo natal: acuario. Vale mismo pronóstico: Va a dar que hablar. Para colmo, ambos signos (acuario y géminis) son de aire y, teniendo en cuenta sus lunas, más que aire van a ser un Zonda de esos que soplan en agosto, casualmente.

Y como si lo anterior no fuera suficiente, el Pulga tiene a Saturno en su casa 10. Esta es la elección de su vida, claramente.

Nada está dicho todavía. Son sólo las cartas con las que salen a jugar la partida. Los planetas no se quedan quietos y ellos claramente este año tampoco.

En las siguientes semanas, con más información planetaria desde mi enlace directo con la estación espacial, Houston me daré más coordenadas anticipatorias.