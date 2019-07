Las típicas en un grupo de amigas

¿Quién no ha visto entre su grupo de cachorras alguna perrita como esta? Están siempre y en todos lados, así que a pedido del público femenino vamos a proceder a estudiar las “típicas” amigas del grupito. Y buena chicas, si se sienten identificadas no es problema nuestro, es problema suyo por juntarse con sus amigotas.

La divina total: como es la más linda del grupo, lo tiene que refregar a las demás todo el tiempo. Esta siempre vestida como una TOP model, la inviten a bailar a la mejor creamfield del mundo o a comer choripan abajo del puente del Tomba. Tiene millones de zapatos, accesorios, dijes y zarcillos, desde cinturones de todos los colores a aritos que hacen juego con las carteras. Combina hasta los tampones. Habla raro, como una idiota. Esta de novia con un rugbyer de dos metros, cien kilos de músculos y 13 gramos de cerebro, justo para ella. Esta en todas y se quiere hacer la buena onda, es saca ficha y envidiosa, llegan las amigas y las relojea como sacándoles una radiografía y se caga en la obviedad. Tiene un placard del tamaño de tu pieza y esta más de dos horas vistiéndose solo para ir a pilates. Esta zarpada en guita y el presupuesto que tiene calculado en ropa por semana es el mismo con el que come tu familia completa durante un mes. Es insoportable y siempre se levanta a todos los “lindos” que se acercan al grupo, generalmente cagando a todas las demás.

La gordita buena onda: Es la mas divertida de todas, le pone mucha onda y pilas, todo lo que hace es divertido. Baila muy bien regeton y calienta a los vagos en los boliches, mientras hace divertir a las amigas a morir. Organiza fiestas locas y siempre lleva cosas ricas para comer. Escavia como un vago, inclusive les gana a varios haciendo fondo blanco de porron, es en un 70% el motivo de la pancita que se carga. La gordita es coqueta y rozagante, pero le cae bien a todo el mundo. Lo malo es que cuando le prestan ropa… bue… se imaginan.

La putona: no es tan linda como la divina, pero se defiende bastante. Sabe que es linda, pero lo que mas claro tiene es que puede hacer calentar a cualquier hombre que se le cruce. Y hace muy bien honor a sus virtudes. Fue la primera que desvirgaron (a los 11) y ya a los 15 la ponía con chabones de 30, mientras les contaba a todas y escuchaban atentas, algunas fascinadas y otras horrorizadas. La putona es la que siempre saca temas hot, como el tamaño, el orgasmo y las poses. Lo mejor de todo es que tiene anécdotas para todos los gustos y estilos. Se ha comido a medio barrio y la otra mitad aguarda porque no le da el tiempo. Sale con varios a la vez y se vanagloria de sus magnánimas orgías. Es atorranta y sexy, también es muy buena amiga, es casi la mejor a nivel amistad (después de la gordita), porque no le calienta nada, y menos que hablen mal de ella. Esta siempre activa y con mucha pila y onda (obviamente porque esta todo el día bien atendida), así que es muy placentero invitarla a cualquier lado.

La dejada: es el polo opuesto a la divina, es como una jipi sin amigas jipis. Esta todo el día con el pelo sucio y ropa de colores violetas y verdes. Se viste como el culo, con ropa ancha y colorinche, se pone trabas extravagantes en el pelo y se hace peinados ridículos. Siempre tiene olor a incienso y esta meta fumanchar todo el día. Le gusta ir al teatro y se ve más de 3 pelis por día. Escucha reggae y Charly García. Ya se cansó de escaparse de la casa, así que ahora vive sola con su hijita de 3 años, todo el día despotricando contra el padre, un pobre pendejo que laburar en Garbarino como un esclavo todo el día. Se la tira de filosofa y pulenta y no tiene idea de la vida, pretende dar consejos y no sabe ni como mierda llevar su vida con normalidad, así que por este motivo, nadie le presta mucha atención. Pero en el fondo es también buena y copada.

La discutidora: esta todo el día idiota, cuando esta ella el ambiente se corta con una cuchilla, esta al salto para pelear y discutir. Siempre quiere tener la razón en todo. Siempre se quiere hacer la que sabe de todo y la que ha vivido todo. Es envidiosa y celosa, no se banca no ser el centro de atención de todas las chicas y tampoco se banca saber que no es ni la más linda, ni la más puta, ni la más gorda, ni las más flaca, ni la más sucia, ni la más limpia. Sabe que es una mediocre y eso la pone histérica y en posición de ataque todo el tiempo. Si están con ella le envidia todo a sus amigas y si no están con ella se pone celosa con las amigas de sus amigas, es insoportable, mala leche y mala mina. Siempre esta viendo como demostrar que es mejor que todas, a costa de cagar a las mas débiles del grupo.

La machona: Es la menor de varones; uno es boxeador, el otro karateca y el otro trabaja en un taller, así que de chiquita la cagaban a piñas todo el día y solo le hablaban de pelea y de fierros, por lógica es obvio que sea machona. Ahora de grande los hermanitos (que son muy, pero muy escasos de lucidez mental) le cagan a piñas a los noviecitos, al punto de tener varias denuncias por desfiguración de rostro. Así que mucho “contacto” sexual no tiene (otro motivo para su extrema masculinidad). Además de tirarse pedos y eructos tan fuertes como un obrero, tiene los brazos grandotes como un camionero, es de espaldas anchas y rasgos faciales filosos. No duda en pegarle a nadie, son incontables las veces que ha fajado borrachos en los boliches cuando atinan a tocarle a ella o a sus amigas el culo. También le ha pegado a las minas que la molestan o le dicen marimacho. Si la joden, en vez de tirar las mechas o rasguñarse, como haría una mina normal, te mete un patadon en la pelvis y te encaja dos o tres cortitos en la mandíbula y te deja knok out en 12 segundos (comprobado por cronometro). Defiende a las amigas a muerte y ya les ha pegado a varias por armar “puterío”

La traga: esta todo el día estudiando. Aparece solo los sábados, pálida y con los ojos colorados. El abuelo es abogado, y el padre y la madre también. Sus hermanos también son cuervos y con excelentes calificaciones, así que por el honor no puede ser menos que ellos. El problema es que no es tan inteligente como el resto de su familia, pero lo burra que es está totalmente suplantado por su grado de responsabilidad. La pobrecita se levanta a las 5 de la mañana y estudia hasta las 11 de la noche sin parar. Solo para a comer y a dormir. Esta flaca como un escualo, ojerosa y pajera todo el día. No tiene tonicidad ni gracia, esta desagravada y habla como una vieja. Eso si cuando sale es un petardo, estruja al máximo los pocos días que asoma la nariz a la calle, tira “la casa por la ventana” y “manteca al techo” a mas no poder. Se sabe todas las leyes de memoria y los códigos y artículos y esto y el otro, le preguntas y orgullosa repite como un loro. Además ya va asesorando a las chicas del grupo, como por ejemplo que hacer cuando chocan o cuando alguien quiere tratar de estafarlas, por más que es media durazna, el alma de cuervo la lleva en la sangre, así que va a ser tan buena profesional como los garcas de los padres.

El gay del grupo: los gays se sienten mucho más cómodos entre chicas. Y ellas adoran tener una “amiga” hombre. El gay es atento, muy servicial y comprensivo. Además es muy fachero, varias sufren por la indiferencia sexual que les transmite el muchacho. El gay es excelente cocinero, se viste espectacularmente bien y combina todo (es el mejor amigo de la divina). Estudia psicología, así que mas allá de su capacidad nata para escuchar y aconsejar, el chabon la tiene clarísima. Es dulce y tranquilo. Toca la guitarra y canta canciones de Ismael Serrano. Esta todo el día entre las chicas y las mamas de ella (en contra de los principios de los papas) también lo adoran. Promete no relojearle ni los novios ni los familiares machos de las chicas… pero todas saben que miente

La enamorada mal: esta de novia hace 6 años y lo ama con todo su corazón. Todo el día habla de su novio y como tiene nextel cuando no esta físicamente a su lado le habla por la radiecito como una monga. Cansa, aburre y sobrepasa los límites y la paciencia de las chicas. Todo el día alabando al tarado del novio. Los ven y parecen la parejita perfecta, todo el día apretando y diciéndose boludeces como cuando llevaban 2 meses. Varias, por mas que se hacen las que las cansa, le tienen una envidia zarpada y les gustaría tener un novio así. El problema no es la pareja, sino ella que esta todo el día hablando como en poesía y diciendo que es feliz que el amor es lo mas y todo eso. Esta todo el día pestañando y suspirando enamorada, en las juntadas no para de hacerle cartelitos al novio, que dicen “te amo hasta el shelo” y todas esas bostas. Los pinta con colores y les dibuja winipus, es empalagosa la chabona, es tan dulce como comerte un chupetín mientras que te tomas una pepsi. Y cuando los ven juntos, de tanto que hablo del novio y de lo fastidiosa que es, al chabon lo odian. No lo pueden ni ver y eso que el pibe es un tarambana común y corriente.