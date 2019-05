¿La infidelidad esta sobre valorada?

El otro día, mientras estaba boludeando en Instagram (como de costumbre), recorría las “histories” del día… Culos van, culos vienen, algunas fotos de comidas, frases motivacionales pedorras, pero entre todo eso vi una historia que me llamó la atención… Decía “¿No creen que está sobrevalorada la infidelidad?”.

Me pareció un gran tema para deliberar y ponerlo en la mesa. Siempre, o de chiquitos, se nos dijo o metió en la cabeza (por parte de nuestros mayores, la generación X) que la infidelidad estaba mal, que eso no se hace y que debemos juzgarlos con todo el peso social al que lo hace, casi como una condena. Ni siquiera pensamos en saber por qué lo decían o los motivos que lo llevan a uno a hacer eso. Hay una teoría que me planteó mi amigo:

“Por naturaleza somos seres infieles. Sentimos una atracción química que a veces no podemos controlar cuando vemos a alguien. Y es biológicamente normal el sentir ese deseo sexual por otra persona que no sea nuestra pareja. Y si es así, ¿Por qué reprimirlo?”

“¡Gran pregunta!” pensé. Primero me puse a debatir con él un poco, y le dije que antes deberíamos preguntar (a la gente) sobre que es fidelidad para cada uno. Y también que es, sacando el plano sexual, ser infiel para cada uno. ¿Por qué digo sacar el plano sexual?, porque es lo primero a lo que relacionamos la infidelidad. Así que primero vamos a poner la definición o concepto que tiene la gente y después mi forma de verlo o lo que yo creo que es.

Que es fidelidad según la gente que encuesté por redes sociales:

“Para mí la fidelidad es ser leal, comprometerse con algo, ya sea social, laboral, familiar y/o sentimental, como lo es con una pareja. Ser fiel es no traicionar los valores que tenemos y que también asimilé respetar ante alguna situación dada. Fidelidad es de cierta manera respeto, respeto al otro y a nosotros ya que siendo infieles no sólo lastimamos al otro, si no a nosotros mismos por no ser honestos.”



Ferny



“Fidelidad es confianza. Es estar tranquilo con la persona que tenes al lado en todo los aspectos de la vida en pareja, sabiendo que no te va a lastimar o hacer algo a sabiendas que te hiere/molesta. Es que a pesar de que no estén en la misma casa, provincia, país, esa persona no va a romper los códigos de la pareja sin necesidad de estar persiguiéndolo/a para que cumpla.”



Joha



Que es ser infiel según la gente que encuesté por redes sociales:

“No solo se es infiel sexualmente, también con el pensamiento y ocultar ciertas cosas también sería una especie de infidelidad para no dañar la pareja. Como hablar con otras/os, salir, juntarse, sin que tú pareja se entere eso es de cierto modo, es ser infiel”



Carolina Fernandez



“Infidelidad es tomar de pelotudo al otro. Actuar sabiendo que al otro lo va a lastimar y que no te importe, por más arrepentimiento que haya después. Porque todos sabemos que nos la estamos mandando cuando estamos haciendo algo indebido. La diferencia, la infidelidad, es seguir aunque sepas que alguien que confía en vos va a salir lastimado.”



Johana



Bueno, dicho eso y exponiendo un poco los argumentos y pensamientos de la gente, les dejaré mi definición y concepto de fidelidad según lo que a mí me parece imprescindible para cualquier relación y que no puede faltar en ningún momento:

“Fidelidad es acompañar a la otra persona, es tratarla bien, hacerle compañía en los días malos, o porque le fue mal en algún parcial de la facultad o porque tuvo un día complicado en el laburo. Es cuidarla cuando está enferma, hacerle un té o cambiarle y estrujarle el paño en la frente cuando se resfría o se engripa. Es escucharla cuando tiene un problema que no puede hablar en casa o con alguien más porque no siente la confianza que tiene con su pareja. Es respetar sus momentos de enojos o de tristeza y tomar la distancia que ella considere o necesite y estar cerca para esperarla con un abrazo o algo cuando le haga falta o simplemente ella lo quiera”

Antes de dar mi explicación de ser infiel me gustaría hacer un paréntesis en el tema para aclarar dos términos que, a mi parecer, están mal usados culturalmente.

No es lo mismo el engaño y el ser infiel.

Antes de que los cornudos y a los que los guampearon me quieran ejecutar junto a los chotos que andan spoileando el final de avengers end game, déjenme decirles que si bien puede parecer que es la misma cosa pero no, no es lo mismo el engaño y el ser infiel. Y hay una pequeña gran diferencia.

El engaño es una parte dentro de la infidelidad. Uno puede engañar a su pareja para tener relaciones carnales con otra persona, pero solo sería eso… sexo. No involucra sentimientos ni afectos. ¿Está bien o mal? Eso lo juzgaran ustedes.

En cambio, el ser infiel, abarca más acciones que solo el engaño. La pérdida del cariño y afecto a nuestra pareja. Es engancharse con ese otro emocional y sentimentalmente. El desinterés por la relación. El cagarse en el otro si hace falta en post de nuestro bienestar o satisfacción propia.

Ustedes ahora me pueden decir o estar pensando: “¡Pero si es la misma mierda. No seas tan culiado!” Y si, puede que sea culiado, pero no es la misma mierda. Y se los mostraré.

Les planteo un caso que me contaron:

“Yo tengo una amiga, que con su pareja está desde la secundaria, y ellos llevan una relación de otro nivel. Vos los ves felices por la vida… Pero hay veces que mi amiga le pinta tener otro chongo por una noche y lo hace. Él igual.”

Ambos siguen sintiendo el mismo cariño y afecto por estar, acompañar y cuidar al otro (todo lo que, según mi forma de ver, no puede faltar en la fidelidad). Hay engaño, porque cada uno tiene sexo con alguien más, pero ellos no lo consideran infidelidad. Y siguen sintiendo fidelidad al otro. Entonces, ¿ahora ven la diferencia de las que les hablaba? Bueno, ahora de seguro se deben estar preguntando si eso me parece bien o mal. Si ellos son felices no soy quien para decir si eso está bien o mal.

¿Y qué dicen ustedes? ¿Qué sería lo primero que pensarían? Los juzgarían a los dos por ser infieles, porque se nos ha inculcado de chiquitos o por nuestros padres y/o mayores (la generación X) que eso está mal, que no está bien ser “infiel” (entiéndase infiel por tener sexo con otra persona). Pero… ¿Si en esa pareja ambos son felices? ¿Por qué deberíamos juzgarlos? Con lo difícil que es encontrar la felicidad, no debería importarnos si ellos quieren tener relaciones carnales siempre y cuando el otro vuelva a la casa y acompañe a la pareja, que eso debería ser lo importante. ¿Y porque a esa pareja debería importarles el que los etiqueten como infiel (o fiel)? Si viven felices. O a lo mejor ellos entendieron eso que la fidelidad, o la infidelidad, van por otro lado.

Por eso digo que la infidelidad está sobrevalorada. Porque primero se nos ha metido en nuestro preconcepto que al que es infiel está haciendo algo malo y no debe ser, no puede vivir así. Segundo porque creemos que infidelidad y engaño es la misma cosa cuando uno es una pequeña parte de la otra que abarca muchas cosas (en todo caso el engaño también estaría sobrevalorado o la infidelidad estaría infravalorada). Y tercero, y va el tercero, y va el tercero y gol de River y gol de River GAAAAAAAAAAAL. No mentira, pero hablando es todo un tema muy complejo que podemos estar horas discutiendo posturas y experiencias personales. Así que si quieren decir algo lo pueden hacer en los comentarios. Y el que esté libre de cuernos que deje el primer comentario.

También les planteo otras dudas que surgieron durante mi trabajo de investigación.

Entonces, según lo que ustedes consideran infidelidad (el acostarse o querer tener relaciones con otra persona que no sea su pareja), esto también debería ser considerado infidelidad:

“¿Ver porno es ser infiel?” Porque estarías pensando y deseando a otra mujer que no es tu pareja.

“Seguir hablándole al ex”: El hablar con el ex debería ser considerado engaño. Porque todos sabemos lo que lleva o sugiere el seguir manteniendo dialogo con la que tuvo coito antes de uno/a. Las intenciones son, en menor o mayor medida, volver a copular.

“La mujer que engaña y tiene sexo con otra persona es porque sentimentalmente ya no siente nada por su novio/esposo. Está comprobado científicamente.”

“El hombre cuando es infiel se delata solo, la mujer no”. ¡Ojo con eso!

“Las mujeres somos frías, re mil conchudas. Así que en una infidelidad debe ser igual”

