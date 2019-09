La impactante historia de Resident Evil | Parte 3

En esta tercera parte ya dejamos un poco de lado el concepto de “survival horror” a nivel gameplay, y se torna un juego con mas acción a partir del Resident Evil 4 pero sin dejar de lado sus personajes clásicos, ítems y demás factores que siempre han sido característicos del juego, por el lado de la historia ya han pasado 5 años desde la catástrofe ocurrida en Raccon City, acompañame en esta historia para que sepas que sucedió luego….

Dato importante que sucede en Resident Evil Code Verónica

1998 Diciembre Claire Redfield se infiltra en el laboratorio de París en busca de su hermano Chris; Tras ser capturada, es encarcelada en la isla Rockfort. Wesker ataca la isla con sus propias fuerzas privadas e introduce el virus T en ella, convirtiendo a todos en zombis. Claire escapa de la prisión y envía un mensaje electrónico a su amigo Leon pidiéndole ayuda. Chris es informado de la ubicación de su hermana, cambia los planes y se pone en plan de ayudarla. Jill huye de Raccoon City y visita el apartamento de Chris, quien ya se ha marchado a la isla Rockfort. (Alfred Ashford huye de la isla.) Chris llega a la isla Rockfort y encuentra a Wesker. Alexia Ashford despierta del coma criogénico en la base de la Antártida por otro lado Alfred muere poco después; Claire y Chris finalmente logran encontrarse en la base de la Antártida y juntos derrotan a Alexia, ambos consiguen escapar antes de que la base sea destruida.

Historia

Durante el año 2000 al año 2010 , se crear una organización para detener los experimentos de Umbrella alrededor del mundo; la organización es integrada por los antiguos y mejores miembros de los S.T.A.R.S. Se quedaron sin laburo y con bronca, entonces había que re organizarse, la primer misión de esta organización es encomendada a Leon y al viejo y querido Barry Burton. Se notificó que en un Crucero de lujo estaba infestado de Zombies con virus T, Barry pierde el rastro de Leon (Esta historia se puede ver en el el Resident Evil Gaiden – Gameboy.) En el año 2002 Wesker sigue haciendo de las suyas en Sud América, le vende el virus T a un tal Javier Hidalgo, este tipo prueba el virus en todo un mini pueblo agregándole una variante al virus, también hace las pruebas con la hija que estaba enferma, Manuela Hidalgo, o sea cero códigos el vago, bueno, ¿qué se puede esperar de un amigo del Wesker?

A esta zona son enviados Leon (de nuevo pobre vago) y Krauser, en un momento se separan y Krauser se encuentra con Wesker, este vago finge su muerte y todo para unirse a la mafia del Wesker.

Llegamos al año 2004, (sucesos del Resident Evil 4) antes de seguir con la historia, les voy a contar de este nuevo virus que se implementa en el mundo del Resident Evil, en este caso podemos apreciar a: las plagas. Todo esto de Las plagas, sucede en España; Este nuevo virus que ahora lo llamaremos plaga, no es nada creado en un laboratorio y no tiene nada que ver con el virus T, ni Wesker ni nada, esto es totalmente nuevo, obviamente en algún punto de la historia el tío Wesker y su grupete de mafiosos iban a tomar ventaja de esto. Las plagas fueron descubiertas por primera vez por un grupo religioso llamado: los iluminados en una región rural de España, luego de unas investigaciones, los miembros de esta religión promulgaban su fe a base de inocular los huevos de estos parásitos en sus fieles y así poder controlarlos. Esta plaga es totalmente agresiva a cualquier individuo que no esté infectado con ella, automáticamente sola detecta quien tiene la plaga y quién no.

El primer miembro de la familia Salazar, se opuso a este culto y a esta manera de controlar gente, mató y enterró a todos en las minas subterráneas el castillo así evitando que este virus se propagase por todos lados de nuevo. Siglos más tarde, Ramón Salazar, el octavo castellano, fue convencido por Osmund Sadler, el nuevo líder de los Iluminados, para que se uniese a la secta, luego deciden excavar en los sótanos del castillo Salazar para recuperar los cadáveres de las plagas. Para ello, contratan a algunos de los aldeanos que viven cerca del castillo.

DATO IMPORTANTE: Las Plagas siguen vivas a nivel microscópico dentro de esporas en los fósiles, en un estado de hibernación celular. Los aldeanos que fueron enviados a la excavación inhalaron accidentalmente las esporas, que después de algún tiempo se reactivaron permitiendo el desarrollo de los parásitos dentro de sus cuerpos. Luego, Saddler fue capaz de recrear completamente a los parásitos, los cuales podía inocular en forma de huevos en sus víctimas.

En el año 2004 Leon vuelve al servicio y en enviado justamente a España a una misión importante, al parecer estos locos de la secta de los Iluminados, secuestraron a la hija del presidente, Ashley Graham. Ahí no solamente, Leon tenía que lidiar con los campesinos infectados por “las plagas” sino que también lidiar con que no la rapten de nuevo a esa pibita que te da bastante dolores de cabeza.

Logran esconderse en una iglesia pero para salir de la zona hay que pasar por un castillo de los Salazar, ahí descubren toda la tramoya esta del nuevo virus. A todo esto a Leon y a la piba también le inyectan las plagas pero logran safar mas adelante. Aparece Krauser que supuestamente estaba muerto, Wesker que ya no sabe que chorear para hacer cagar a la humanidad y vuelve Ada en forma de fichas, si… pensaste que se había muerto en el Resident Evil 2 pero no, aparece y te haces pichi de la emoción, obviamente es enviada para chorear la muestra de las plagas, dársela al amigo Wesker. Pero no solo logra eso sino también ayuda a Leon y la pibita a escapar de la Isla.

Para el año 2004 también, luego de once años, la ciudad flotante Terragrigia es atacada por la organización Il Veltro, utilizando un poderoso virus creado por la combinación del virus T y el virus Abyss, llamado virus T-Abyss. Miembros de la FBC y la BSAA son enviados a combatir las B.O.W sin éxito. La FBC y los Estados Unidos deciden utilizar el Regia Solis, satélite usado para dar energía solar a Terragrigia, para destruir la misma y erradicar los enemigos. La organización Il Veltro es desintegrada.

Bueno ya sabemos lo que son las plagas, el quilombo de Terragrigia y lo que pasó con el virus T-Abyss, luego de todo este embrollo de virus y plagas, llega el año 2005 Chris y su compañera de la BSAA Jessica Sherawat, son enviados a Rusia porque supuestamente la organización II Veltro había regresado a hacer de las suyas, mientras que por otro lado Jill y Parker Luciani son enviados al crucero Queen Zenobia porque los últimos rastros de Chris y Jessica que se conocían, habían provenido de allí. Chris y Jill descubren que el crucero servía como tapadero de los laboratorios de Veltro, así como la Mansión Spencer y los laboratorios de Umbrella. Morgan decide usar el Regia Solis para destruir el barco. Por otro lado, Jessica revela a Raymond y Parker que ella es una agente doble y los traiciona, dejando herido a Parker por un balazo en la pierna. Chris, Jill, Parker y Raymond huyen de un Queen Zenobia a punto de colapsar y hundirse.

DATO: Todos estos sucesos aparecen en el juego Resident Evil Revelations (Nintendo 3d, xbox360,xbox one, ps3, ps4, Nintendo Switch)

DATO: La BSAA es una organización anti Bio terrorismo, fundada por Chris Redfield y Jill Valentine, La BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance, lit. Alianza de Seguridad contra el Bioterrorismo); A diferencia de otros grupos armados que existen en la serie, su alcance es global (debido a que es parte de la ONU), con varios miembros y oficinas en todo el mundo.

Han pasado 5 años desde el incidente de España con las plagas, la jodita de Terragrigia, los Veltro estos y la fantasmeada de Wesker; Chris Redfield y Sheva Alomar (Teniente de la BSAA de áfrica), son enviados a África porque hay un quilombo en las aldeas, en este caso se trata del virus Uroboros que vendría siendo un tipo 3 de Las plagas con mutaciones a gran escala. Aparece nuevamente Wesker con nuevas habilidades tipo Matrix para derrotar a los BSAA, ya no le importa nada y ahora que tiene Las plagas en un estado más letal y controlable, quiere esparcir el Uroboros por el mundo y controlar a todos, pero al final supuestamente “muere” de la mano de Chris Redfield (todos esos sucesos aparecen en el Resident Evil 5).

Bueno llegamos al final de esta saga un poco enquilombada cargada de acción y esto sucede durante el año 2012 y 2013, por un lado tenemos al capo de Chris un poco más viejo, jefe capo de los BSAA junto a su compañero Piers Nivans en una guerra civil en Edonia, contra los B.O.W j’avo, los J’avo son mutaciones del nuevo virus C. Y ahora vos te preguntaras ¿qué carajos es el virus C?, bueno el Virus C , es el Virus T, controlado por Las plagas. Por otro lado tenemos a Leon en un pueblo llamado Tall Oaks investigando también un ataque de Bioterrorismo con el virus T, todo comenzó cuando al mandatario lo convirtieron, este pueblo también es destruido con una bomba nuclear y por otro lado tenemos al hijo de Wesker y a Sherry (la guachita del Resident Evil 2 que ahora es agente también) escapando por todos lados de Neo Umbrella.

Hay quilombo por todo el mundo y todo termina en China donde se cruzan todos, Chris, Leon, Ada, la guachita, el hijo de Wesker y un tipo de Nemesis nuevo llamado Ustanak, un tipo llamado Dereck C. Simmons larga todo un gas por China, cargado con el Virus C y se convierte toda la ciudad, al final muere Simmons luego de varias transformaciones y la ciudad es erradicada completamente…

La historia en general del R6 no quedó como muy cerrada del todo, algún día sabremos como sigue la cuestión, luego sacaron el Resident Evil 7 con un concepto totalmente cambiado, historia nueva, nuevos personajes, pero eso lo dejaremos para más adelante cuando este todo más claro y veamos su secuela, por lo pronto nos quedaremos hasta los sucesos de quilombo del Resident Evil 6.