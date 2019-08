La Beriso es la mejor banda del mundo

Sos un boludo. Entraste a la nota por el título, sabiendo que la Beriso es una pija, pero te gusta el forobardo, buenísimo lince, denunciado.

Como va gente, me presento ante todo, soy Mac Flais y esta es mi primer nota en el Mendo, la idea es hablar de música y arte entre otras cosas, partiendo del humor, que es lo que hace que el Mendo sea lo que es, un rejunte de viejos lesbianos adictos a terapia, pero ante todo un pasquín humorístico.

Me dedico de chico al arte, de familia de músicos talentosos, yo, la oveja negra, no pudo aprender a tocar ni el triángulo, entonces me dediqué de lleno a la producción, que te da la posibilidad de estar encerrado en un antro poco iluminado sin contacto con la gente, rodeado de artilugios y equipos de todo tipo… y es hermoso, porque de alguna manera te sentís capacitado de decirle al artista como mejorar su música y sus grabaciones.

Por esto, proclamo que tengo derecho y capacidad, para definir el mal gusto, porque al salame que te dice “sobre gustos no hay nada escrito” le tenés que contestar con preguntas, tales como:

¿Por qué no existe el helado con gusto a quenso de pito? (el quenso es ese sólido viscoso que se genera en la zona genital cuando uno no se baña ni cambia los calzones con la frecuencia adecuada) ó ¿Por qué la gente no usa remeras de Metallica y gorra del polaco al mismo tiempo?

En ambos casos la misma respuesta: PORQUE ES DE MAL GUSTO.

Entonces definido este tema, vamos a lo que te traje crapero, hay mucha música de mierda dando vueltas y muchos géneros relativamente nuevos que son altamente vomitivos, tan así que si tenés ganas de ser bulímico pero no te pinta ensuciarte los dedos colándotelos por la garganta podes poner esta música bien fuerte en los auriculares y convertirte en un aspersor de bosta liquida que sale directo de la chupa.

¿Han escuchado TRAP? Como puede ser que al género lo definan pibes cantantes adolescentes de 16-18 años, o sea, me estás diciendo que a esa edad estás en tu techo creativo, ¿de qué pueden llegar a hablar tus letras? Y… si, una mierda, alguna fiesta pedorra o de cualquier minita genérica que te vuelve loco pero que los padres no la dejan salir porque sos un villero de mierda…una cagada.

O el reggaetón, una verga que duro como 10 años, y se tuvo que abrir y darle paso a los pibitos ya nombrados del Trap, porque los exponentes de la movida están en cana o reventados de salud; aparte se les terminaron los sinónimos de palabras como pija, concha, culo y tetas y se empezó a complicar componer tan osadas letras.

Cambiando de género y de público, ¡siguen existiendo bandas rolingas! ¡Loco, ya está!, ¡Mick Jagger tiene como 80 años y le siguen robando! ¿Vieron como terminó Juanse? ¡¡Adicto a la merluza y a JESUCRISTO!! La peor combinación imaginable, ESA MÚSICA TE HACE MAL, tomar vino del pico (del pico del tetra) y fumar porro tiene una edad límite, y te aseguro que no es superior a los 30 años ni en pedo, después de eso ya cagaste, acomódate en la casa de tu vieja que nunca más vas a poder salir ni ser autodependiente.

Tenías a Callejeros que representaba la movida, banda super limitada, todas las letras hablaban de lo mismo, de drogas y de lo copado que es ser rolo/rocho, buenísimo, tan copado que se te incendió el rancho por importarte un carajo la seguridad y la integridad de tu público, todos dijimos: “Pobre gente, espero que esto sea un antes y un después”.

Y no… de las cenizas de Cromañón , Nace “LA BERISO” … ¡exactamente la misma poronga!. Tocan igual, canta igual, hablan de lo mismo, indignante, preguntale a cualquier mortal que escuche buena música, cual es la peor banda del mundo y te aseguro que te la coloca en el podio si o si.

Ni vamos a perder el tiempo hablando de cumbia, villera o cheta, esa aberración musical solo va dirigido a gente de distintos estratos sociales pero con el mismo coeficiente intelectual.

Gente, agarren un día, recuéstense en el mejor sillón de su casa, apaguen la luz, pónganse unos buenos auriculares y clávense un disco entero de Pink Floyd o de Radiohead, que se yo, por nombrar a las primeras que se me vienen a la mente, no van a necesitar nada mas en el mundo que esos sonidos y melodías atravesando su mente, se les va a poner la piel de gallina, y van a entender que no todo es ritmo, no todo es destiñe, hay que desenchufarse y entender que esto va mucho más allá y que el trabajo de componer, llegar a la gente y producir sensaciones es mucho más complicado y hermoso de lo que parece.

¡Dele una patada al balde señora! Al balde lleno de caca producida y empaquetada que te inyectan por la radio, youtube y spotify.

Hacele un favor a tus oídos y a tu cerebro.