L´Interna verde | Escena 2

Escena 2

Pantalla con imagen de fachada del partido. El Capo hablando con el Tano.

Capo: Mirá Tano, esto hay que trabajarlo, el tipo gusta pero no alcanza. Ya entraste en confianza… Así que te vas a ocupar de ser su secretario mientras yo voy rosqueando otras cosas, y vigilalo al Mono, viste que no se quedó muy convencido.

Tano: Dale un puesto y listo…, es lo único que quiere el Mono.

Capo: hecho, va ser tu secretario.

Entra Robin hablando por teléfono con el Mono.

Robin: Estoy llegando al partido, Mono. Venite y lo hablamos personalmente, acá está el Capo, ya está por llegar Charly.

Corta la llamada y vuelve a sonar el teléfono.

Tano: Ché…, ¿en serio le va a quedar Charly?

Entra Prensa.

Prensa: ¡Estoy feliz! Charly es trending topic

Tano: ¿Tininque?

Prensa: Tren-ding-to-pic. Es de lo que más se habla en twitter.

Tano: ¿Y esos tinin topin votan?

Prensa: Yo no sé, hago prensa, las encuestas las maneja el señor (señalando al Capo).

Capo: tranquilo, Tano, eso también se rosquea…

Robin: Capo, acá tengo en el teléfono al Director del Diario, quieren una nota exclusiva con Charly.

Prensa: (moviendo el dedo) No, no, no, no. La Prensa la manejo yo. Pasame el teléfono.

Capo: Pará nena. (A Robin) ¿De qué diario?

Robin: Los Alpes.

Capo: Deciles que hablen conmigo, la exclusiva sale cara. Y vos nena, antes de hablar con un periodista, me consultás, esos de Los Alpes juegan para Durante Labia.

Entra Protocolo con una linterna en la mano, y se apresura a marcarles las ubicaciones.

Protocolo: Permiso, permiso, buen día… Vayan tomando sus ubicaciones, que llega el candidato.

Capo: ¿dónde están Roly y el Mono?

Entran a escena Roly y el Mono.

Capo: siempre juntos ustedes… apuren que viene Charly.

Roly: (irónico) Cierto, Mono, Charly es la nueva essstrella verde…

Mono: Mientras no sea un meteorito intergaláctico que se estrelle en el comando… (risas).

Roly: Estamos para impedirlo, Mono. ¡Somos los Caballeros Esssmeralda!

Cenitales verdes sobre Roly y el Mono.

Robin: Ahí viene, ahí viene…

Música de Linterna Verde. Entra Charly, comienza a saludar a todos con apretón de manos y abrazo. Protocolo le marca el lugar donde se tiene que sentar. Prensa saca las fotos mientras se saludan. Robin sigue hablando por teléfono.

Candidato: Hola…, buen día, ¿cómo están?

Capo: ¿Y, cómo va eso?

Charly: Y…, es raro… pero bien…

Capo: Bueno, vos no te preocupes, las encuestan van bien. Lo que tenemos que hacer ahora es trabajar en tu imagen.

Charly(mirándose la ropa): ¿Estoy muy mal?

Protocolo menea la cabeza

Capo: No, no es eso. Mirá, estas son elecciones, la gente te tiene que votar, si fuera por nosotros, ya estarías sentado en la casa de gobierno…

Mono: Bue…, ponele…

Capo: Pero te tiene que poner ahí la gente.

Charly: Sí, claro, la gente me tiene que votar…

Capo: claaaaro, y para eso…

Charly: hay que escuchar a la gente y saber lo que quiere…

Capo: (blanqueando los ojos) también, pero… en realidad es más complicado… porque, en general, la gente no sabe lo que quiere, hay que ayudarlos un poco a decidir porque si no, votan cualquier cosa… ¿Me seguís?

Charly: Ssssí, creo que sí. Nada nuevo hasta ahora.

Capo: ¿Cómo que no? Toooodo nuevo. Esta ahora es tu casa y nosotros somos tu familia…

Charly: Pero si yo ya tengo casa y familia…

Capo: Esa es la familia de la foto, pero nosotros… nosotros somos los que estamos con vos en esto, ¿se entiende?

Tano: Lo que el Capo quiere decir es que ahora vamos a estar con vos todo el tiempo, la familia que vive en tu casa se va a acordar de tu cara porque te va a ver en los afiches. Nos tenés que decir todo lo que hacés, a dónde vas, a qué hora y por qué, en el caso de que sea algo que no hayamos puesto nosotros en tu agenda, claro.

Charly: ¿Qué agenda?

Robin despliega un largo afiche que llega hasta el piso y Protocolo apunta con la linterna.

Charly: ¿Qué es eso?

Capo: Son las actividades que tenés que hacer con fecha, lugar y hora. Nena, traé la carpetita.

Prensa acerca una bibliorato.

Capo: Acá está lo que vas a tener que estudiar antes de cada ir a cada lugar. Tranquilo, no es todo…, claro. Prensa te va a ir actualizando los datos todo el tiempo. Cualquier duda, el Tano va a ser tu secretario, le preguntás a él antes de decir o hacer algo que no estás seguro…

Charly: Pero….

Capo: Y si el Tano te dice que no lo digas, no lo decís. Vos seguila a ella (señala a Protocolo), que se encarga del protocolo y te marca el camino. Vos tranquilo, que ella ya fue y vino diez veces por ese lugar, sabe lo que hace y a dónde te lleva.

Charly: Ok, (mira a Protocolo de pies a cabeza) no hay problema con eso….

Capo: Bien. El Mono va a andar con tu teléfono. Él va a ser el Secretario del Tano.

Mono: ¡Al fin un cargo! (levanta los brazos) ¡¡¡Charly lo hizoooo!!! ¡¡¡Vamo con L´Interna Verde!!! (Protocolo lo apunta con la Linterna). ¡A mí, no! A él…

Charly: Pero si el Tano es el secretario…

Capo: Sí, y también necesita uno. Antes de hablar con algún periodista, el Tano la va a llamar a Prensa. No podés hablar con cualquiera.

Charly: ¿Por qué?

Prensa: Porque hay pauta.

Charly: ¿Qué cosa?

Prensa: La pauta es…

Mono: (interrumpe a Prensa). Plata, querido. Periodistas que ponen plata para ponerte un micrófono.

Charly: ¿Y quién pone la plata?

Capo: De eso me encargo yo. Vos ajustate a lo que nosotros te decimos y va a estar todo bien. Este es el Plan.

Proyección en pantalla grande con fragmento de Linterna Verde y Batman contra Súperman.

Charly: ¿Y eso qué tiene que ver?

Roly: Todo, Linterna, todo. Hay que hacer pelota al marciano.

Charly: ¿Qué marciano?

Tano: El paracaidista con el que competís.

Mono: Vos también sos un paracaidista. La diferencia es que él tiene capa, ¿entendés?

Charly: Yo no soy un superhéroe…

Tano: Él tampocoooo… Los dos están dibujados.

Roly: La mesa chica ha esperado años este momento. Ni se te ocurra cagarla Linterna…

Charly: Charly me llamo, Charly.

Roly: No. Te llamás Juan Carlos Blanco. Y sos Charly para tus amigos, acá sos Linterna Verde y somos los Caballeros Esmeralda… ¿entendés?

Cenitales verdes sobre todos. Música de Linterna Verde.

Capo: Lo que el Roly quiere decir es que vos sos la cara de la lista verde, pero esto es un equipo, todo se conversa, todo se consulta, TO-DO.

Charly: Pero a mí no me consultaron nada de ésto…

Capo:Vos quisiste ser candidato… ¿qué esperabas? Linterna verde es un dibujito Charly…

Robin: Llegaron los asesores.

Charly: ¿Asesores?

Entran los asesores. Wendy, extravagantemente vestida, se acerca a saludar sugestiva al Capo.

Capo: ella es Wendy.

Wendy: Charlyyyyy, qué placer… Mua mua (le da un beso artificial y lo mira de arriba abajo). Ya te estuve viendo, vamos a hacer unos cambios de look interesantes…

Capo: Wendy va a ser tu asesora de imagen. Este es Guille (quieto sólo lo saluda con un movimiento de cabeza), él se va a encargar de tus discursos, que te los va a dar el Tano después de que Prensa y yo los hayamos chequeado.

Charly: ¿también me tengo que aprender los discursos?

Capo: No pensé que eso fuera una duda. La improvisación no es tu fuerte. Guille te va a ayudar con algunas técnicas de oratoria para que te vayas soltando.

Charly: ¿Pero… y la gente?

Capo: Ya hemos pensado en eso, y no es un problema…

Aparecen las marionetas de aplaudidores ovacionando con carteles y pancartas.

Charly: ¿quiénes son, de donde salieron, me conocen?

Capo: Eso no importa, se llama “aparato” y de eso me encargo yo. La gente te va a seguir. Vos

caminá, nomás. ¿Sabés tocar la guitarra?

Charly: No, ¿por qué?

Capo: No importa. Se usa que los políticos toquen la guitarra, pero no pasa nada. Roly, tocala vos.

Protocolo aparece con la guitarra

Capo: Ahora vamos con la primera prueba, a ver si te aprendiste todo lo que dije…

Charly: ¿Qué prueba?

Suena la música de Charly y todos comienzan una coreografía. Seguidores verdes. Charly intenta seguirlos mientras les coloca los carteles con los roles asignados, que le va acercando Protocolo. Pantalla con video de las marionetas aplaudidoras bailando. El último cartel es el que corona al Capo como Jefe de Campaña. La coreo termina con el Capo y Charly dándose la mano y Prensa haciendo una selfie que aparece twitteada en la pantalla grande con los likes subiendo. Bajo de luces y oscuro.