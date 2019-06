L´Interna verde

Puesta general:

Pantalla de fondo con proyección de imágenes de espacio (dibujadas) y algunos planos en vivo.

Los actores entran y salen desde bambalinas, no hay cambio de ropa entre personajes (sólo cambio de iluminación).

El único actor con cambio de vestuario es el candidato.

Escena 1

Oscuro. Música de fondo. Se escuchan voces de murmuro que va in crescendo. Dos hombres, el Mono y Roly, de formal sport, entran dialogando con las manos en los bolsillos. Primera imagen en la pantalla con la fachada del Partido.

Mono: Pero escuchame... querido, esto hay que definirlo hoy, ya no podemos estirarlo más.

Roly: Y sí, para eso es la “mesa chica”.

Mono: Nadie va a querer quemarse en esta interna.

Roly: Bueno, pero hay que ponerle el pecho, hermano; ya sabemos cómo es esssto... alguien tiene que jugársela por el partido.

Entra otro hombre, el Tano, hablando por teléfono mientras Roly y el Mono siguen conversando en segundo plano.

Tano: (por teléfono) ¿Cómo? ¿Lista única? Nooo..., papá, eso va contra la doctrina, “el candidato tiene que ser legitimado en internas” (pausa). Ya sé..., ya sé que los otros están armando una sola lista, pero no da..., para eso están las PASO. Es como el Bailando, ¿entendés? El jurado elige por rosca quien se queda y la gente elige por teléfono quién se va. Acá la gente no llama, vota, ya está, es el sistema, y nosotros no vamos en contra del sistema... (pausa). Van con lista única porque no tienen gente para armar más de una lista (pausa). Tampoco tienen tantas ideas para plantear, asique mientras menos candidatos, para ellos mejor. Nosotros sabemos de esto…, no le tenemos miedo a la interna… (pausa). Bueno, dale, venite que ya estamos...

Al terminar la llamada, se acerca a saludar a Roly y el Mono con apretón de manos seguido de abrazo.

Roly: ¿Cómo es eso de la lisssta única?

Tano: Se dejan llevar por la estrategia de los otros..., y viste que nosotros somos distintos...

Mono: Entre bueyes no hay cornadas...

Roly: Y sí..., para eso es la “mesa chica”.

Entra un cuarto hombre con paso apurado, Robin, el secretario de El Capo.

Robin: Buenas, buenas. Ya llega el Capo, un par de minutos más, viene de la base. Creo que ya lo están cerrando.

Roly: ¿Qué cosa essstán cerrando?

Robin: La rosca… (risas).

Mono: Te vino el chiste fácil…

Roly: Si vive de la rossscaessste…

Robin: El candidato verde, hermano... ¿para quién laburás vos?

Roly: Para el candidato verde, ¡pero no tenemo´ candidato..., boludo!

Robin: Bueno, por eso, si ya sabemos que el candidato verde es para la gilada.

Tano: ¿O sea que la gilada somos nosotros?

Robin: ¿Vos tenés un candidato? Acá no hay nada que hacer..., poner una figurita y listo, la torta la reparten los de la lista rosa...

Mono: ¿Y no nos van a convidar nada? Digo... un puestito en la lista, algún concejal, un par de ministros..., alguna golosina para masticar aunque sea... ¿quién está rosqueando eso?

Robin: ¡El Capo! ¿Quién si no?

Roly: Pero..., ¿y la mesa chica?

Entra el Capo, altanero, seguro (música de ganador -Batman-) acompañado de dos asistentes femeninas vestidas de riguroso traje sastre negro y ruido evidente de tacones en cadencia. Comienza a saludar con apretón de manos y abrazo. Las mujeres saludan discretamente atrás de él.

Capo: Compañeros... Buenas... Cómo anda todo.

Mono: ¡Compañero!

Capo: Perdón por la demora, pero..., la rosca está terrible...

Robin: Sí..., ya algo les adelanté.

Capo: Ya conocen a las chicas: Prensa y Protocolo.

Robin: ¿Empezamos?

Roly: ¿Y la mesa chica?

Tano: Voy a buscarla (sale a bambalinas).

Capo: estás obsesionado con la mesa chica...

Mono: Está bien..., dejalo... cada uno con su fetiche...

Vuelve el Tano de bambalinas con la mesa ratona en la mano y Protocolo acomoda unas sillas para que se sienten.

Tano: ¡¡¡Acá tenés la mesa chica!!!, ¿¿¿dónde querés que la ponga a la mesa chica???

Roly: Donde quede bien, es cuestión de método, che..., la mesa chica tiene que essstar...

Protocolo: En el medio, es redonda..., todos alrededor.

Capo: Yo voy al medio, ¿no?

Protocolo: Sí, señor, aquí.

Prensa saca el celular y empieza a encuadrar la foto.

Robin: Ya está la mesa chica, ¿empezamos?

Prensa:¡Esperen que saco la foto! (postura y flash).

Seguido de la foto, Prensa empieza notoriamente a teclear el celular.

Robin: Ponela en twitter y que los rosa vean que estamos reunidos.

Vivo del twitt que Prensa escribe en pantalla grande, con la foto que acaba de sacar. Se mantiene la imagen del teléfono en el twitt fijado.

Prensa: ¡Ya le diólike el candidato! Ahora les toca a ustedes, chicos.

Sacan todos los celulares y empiezan a aparecer los Rtw y los like (sólo los cinco que son). El Capo saca un cigarrillo y Robin se acerca a encenderlo. Protocolo va en busca de un cenicero.

Roly: ¿Cuál candidato?

Capo: El rosa, Roly, el único candidato que hay.

Roly: ¿Y el verde?

Tano: No hay candidato Verde, para eso estamos…

Capo: Nena, seguilo y andá avisando. Bueno compañeros, ustedes ya saben cómo es la cosa, acá no nos vamos a tirar puntales entre compañeros, hay que hacer interna así que no queda otra que poner un candidato que haga ganar al candidato rosa.

Mono: ¿Cuánta te pusieron Capo?

Llega Protocolo con el cenicero y todos los demás sacan un cigarrillo.

Roly: Sí..., largá que si hay que laburar para perder que no sea gratis, ¿qué hay para después...?

Capo: Bueno..., después se verá, depende de los resultados... Si nos ponemos duros, van a salir los trapitos sucios y eso no nos conviene...

Mono: Pero los trapitos sucios salen igual, si no... ¿cómo vamos a perder?

Roly: Sí pero el Capo no está limpio...

Robin: Convengamos que tampoco está bueno que se sepa, Roly... Si mantenemos la imagen del Capo, él después nos rosquea los lugares...

Mono: Vos le cuidas la espalda para cubrirte vos, si el Capo no está limpio, vos tampoco...

Tano: (levantando la mano) Yo quiero hacer una moción.

Robin: No hay acta, Tano, largá sin protocolo.

Protocolo: ¿Me voy?

Roly: No nena, quedate así estos orrrdinarios mantienen las forrrmas.

Tano: Creo que necesitamos un ayudín.

Capo: ¿De qué hablás Tano?

Tano: De ponerla, Capo...

Roly:¿ Con lavandina?

Tano: Ya me tienen las pelotas llenas con los terceros lugares que no entramos nunca y después nos tiran un contrato para que les hagamos de doméstica con traje.

Roly: Yo te apoyo, Tano... para eso essstá la mesa chica...

Todos a coro: ¡¡¡cortala con la mesa chica!!!!!

Robin: Ok, Ok. Supongamos que la hacemos... ¿A quién tenemos?

El Capo se acomoda el saco.

Tano: Naaa, pará, si todos te conocemos, Capo... Vos no podés, vos tenés que estar en la rosca, tenés que ser el Jefe de Campaña...

Capo: ¿Y querés ser vos el candidato?

Tano: Ni en pedo, tengo un temita con una ex del candidato rosa, me van a matar en la primera caminata.

Prensa (señalando al Mono): Él da bien en cámara.

El Mono se acomoda…

Capo: Vos seguí las redes, nena... Y vos (a Protocolo), traete algo para tomar.

Sale Protocolo a bambalinas.

Roly: Bueno, entonces…? Si el Capo y el Mono no pueden, ¿qué hacemo´?

Robin: ¡Lluvia de nombres!

Mono: Yo creo que podríamos hablar con...

Sonido de diálogo en fast acompañado con mímicas y pantalla con imágenes de rostros que pasan rapidísimo. Hasta que se para la imagen de vuelta en el twit y los movimientos retoman el ritmo natural. Aparece Protocolo con varias botellas de agua.

Capo: ¿Te das cuenta, Tano...? No hay ninguno potable. Ellos los tienen todos... Siempre la ponen.

Aparece del público una voz.

Voz: ¡Yo, yo quiero ser candidato!

Silencio y pantalla con emoticón de sorpresa.

Voz: Bueno, si ustedes quieren ponerla...

Seguidor en movimiento y pantalla con emoticón de burla.

Capo: A ver..., dónde estás, vení, vení. (A Protocolo) Pasame una linterna que no veo.

El hombre se hace lugar entre la gente y camina a la escena ante la mirada expectante y examinadora de la “mesa chica” y Prensa que hace tomas con el celular mientras el Capo intenta alumbrarlo con la linterna. Seguidor y pantalla con emoticón de duda. Postura de murmuro entre la “mesa chica”. Llega el hombre al escenario y comienza a saludar alegremente.

Capo: ¿Así que querés ser candidato? (Le pasa la linterna a Protocolo, que continúa alumbrándolo)

Candidato: Sí.

Capo: ¿Y por qué?

Candidato: Porque no tienen ninguno...

Tano: A este lo mandaron de la lista rosa...

Candidato: ¡No, no! Yo no tengo nada que ver, sólo quiero ayudar...

Robin: ¿A quién querés ayudar?

Candidato: él (señalando al Tano) dijo que necesitaban un ayudín.

Capo: ¿¿¿Y...???

Candidato: Nada, eso. Acá estoy...

Roly: ¿Tenésss complejo de lavandina?

Candidato: Miren, yo sólo quiero dar una mano, si me van a chicanear, sigan ustedes pero yo no los votaría...

Capo: ¿Y a vos te votarías?

Candidato: ¡Seguro!

Todos a coro: ¿¿¿Segurooooo???

Candidato: Sí, seguro. De política no sé mucho, pero los rosas saben menos, de eso también estoy seguro.

Capo: Ahaaa…, ya me está gustando este muchacho...

Tano: Bueno, largá, ¿quién sos?

Candidato: Me llamo Juan Carlos Blanco...

Roly: Con ese apeyyyido... ¡¡¡¿cómo no va a tener complejo de lavandina?!!!

El Mono se para de la silla con las manos en la cabeza.

Mono: ¡Es un chiste! Decime que este flaco es un chiste...

Tano: Pará Mono, dejalo hablar... ¿Y qué más? ¿Qué hacés?

Candidato: Soy contador...

Mono: ¿Sabés contar boletas?

Tano: ¡Pará, Mono! Juan Carlos Blanco, contador..., seguí, ¿qué más?

Candidato: Casado, dos hijos. Tengo un estudio.

Capo: ¿¿¿A quién le hacés los impuestos???

Candidato: A muchos... Pero tranquilos, todo en blanco, eh...

Roly: essss un pelotuuuuudo...

Candidato: (a Roly) Pará flaco... Todo bien, pero voy a ser un pelotudo en breve, me estás llevando las pelotas al piso...

Capo: Eeepa, se la banca el contador... A ver..., sentate.

Protocolo se apresura a acercar otra silla.

Capo: ¿Vos querés ser candidato para ganarle a la lista rosa? ¿Estoy entendiendo bien?

Candidato: Si es lo que quieren, sí. Si buscan un monigote, de eso les sobra...

Tano: Bueno, ahora pará vos, ¿de dónde saliste?

Candidato (señalando al público): De ahí...

Roly: ¿Cómo te dicen? Juan Carlos es muy largo.

Candidato: Charly...

Música de Charly (Estoy verdeeeee). Protocolo sigue alumbrando con la linterna.

Roly: me hace acordar a Linterna Verde, con esa remerita gay...

Mono: ¿¿¿Y de qué estamos hablando, Roly??? ¡¡¡De L´Interna Verde!!!

Roly: No... Yyyo decía linterna verde superhéroe...

Pantalla con la imagen de linterna verde y música vuelta música de Charly.

Prensa: La imagen da...

Mono: ¿Me están jodiendo... Es una joda para Tinelli, no?

Tano: Te dije que esto es un Bailando, Mono.

Roly: Ja, preguntale al Mono por quién baila...

Mono: Capo, ponele seriedad a esto, se nos van a cagar de risa y no nos van a dar un puto espacio...

Capo: ¿Sabés que me parece que no es mala idea?

Mono: ¿Qué no nos den un cargo? Largá, Capo, cuánta te pusieron.

Se acerca a querer agarrarlo del cuello. Robin lo frena.

Capo: Mono, estás nervioso... ¿Cuánta te pusieron a vos? Nena (a Prensa), ¿sacaste la foto?

Prensa: Sí, señor. ¡¡¡Divina!!!!

Aparece en pantalla la imagen del Tano lléndose a las manos con el Capo.

Capo: Esa noooo…

Prensa: Ahhh, el candidato….

Foto de Charly en la pantalla.

Capo: twitteala, a ver...

Imagen del twitt en la pantalla. Todos sacan los celulares.

Capo: ustedes no, boludos... (al Público) Ustedes tampoco…

Pantalla con twitt muestra la subida de rtw y like´s con música de Linterna Verde.

Prensa: No lo puedo creer...

Tano: (palmeándole la espalda al candidato). Parece que tenés muchos amigos, Charly... ¡Bienvenido, compañero! me llamo Antonio Bolucci y me dicen el Tano, te invito a un café y te doy un par de consejos sin compromiso, viste que esto de ser candidato.....

Apagan luces, salen de escena con bajo de micrófonos y sube música.

(Continuará…)