Hijo de puta el que spoilea

La semana pasada, con el estreno de Avengers End Game, se desató una ola de spoilers y los que se ofendieron como contraparte.

Arranquemos aclarando que es un “spoiler”. A los latinos nos gusta decir cosas en inglés para sentirnos en el primer mundo y después salen con un “vistima” o “peliar”, pero si vamos al caso sería un adelanto o en criollo cagarle la historia a alguien.

En algunos países se le dice “destripe” a este anticipo del final o revelar información importante.

Básicamente consiste en arruinarle la trama a otro, situación que desató la furia en las redes de todos aquellos que por alguna razón no pudieron a la primera noche de estreno.

No es una cuestión de esperar 3 años, ni siquiera una semana, sino que te lo largan a los 15 minutos al salir del estreno en el cine o salir el capítulo al aire.

Esta es una situación novedosa, como escribí en mi nota anterior “Netflix vs Vieja Escuela”, no cabía la posibilidad de que te spoilearan algo porque no había esta masividad e inmediatez de las redes sociales o tal vez no tenían tanto acceso los pelotudos sin vida.

Primeramente traté de investigar por medio de una encuesta que motiva a estos energúmenos a joderle la vida a los demás, las hipótesis más relevantes fueron: tener pito o tetas chicos con una consecuente baja de autoestima y por otro lado que no les prestaron atención de chiquitos.

Con ustedes los resultados del estudio:

En algunos intercambios con estos individuos, a piori carentes de sentido común, argumentaron que les “era divertido” o “les gusta ser malos”. Malo era Hitler, vos sos un boludo con Internet y claramente demasiado tiempo libre.

¿Divertido? Los resultados de este minucioso estudio concluyeron en que está gente buscaba 5 minutos de fama de una manera mediocre y sin talento.

Es lo mismo que cuando se vanaglorian de tener éxito con un post ofensivo, denigrante o burlesco, no te contestan por ser brillante sino porque sos agresivo o molesto… como nene de jardín de infantes.

Pero como no puede ser de otra manera en este mundo millenial, saltaron los ofendidos porque se ofendieron, que básicamente no entienden porque les molesta que les cuenten estas cosas.

Es lógico que uno vaya al cine a apreciar la fotografía, puesta en escena y un sistema de sonido impecable, que hacen el ver una película una experiencia completa.

Aunque la veas en tu casa, la gracia es no son los adornos a uno le interesa la base, la trama e ir a verla conociéndola arruina gran parte de la gracia.

Hay películas, libros o series que su fuerte es el contexto como “Vikings”, otras que hacen que disfrutes el desarrollo como “Breaking Bad”, pero la gran mayoría tienen su fuerte en el final, muchas un final de alto impacto. Piensen que no es lo mismo ver 6to sentido tratando entender que pasa a saber que el tipo está muerto.

Como reflexión final, les dejo una frase de la filósofa y música argentina Violencia Rivas: “pelotudos sobran, lo que faltan son rifles”.