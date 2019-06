El día que los sanjuaninos se robaron una final cuyana

“El árbitro para la vuelta está arreglado, los vamos a acostar”, dijo Carlos Biasotti (jugador de Peñarol de San Juan) al terminar el partido de ida (final de la zona cuyana) del torneo regional amateur contra San Martin de Mendoza. Y este fue el disparador para que todo el conjunto chacarero estuviera, al menos, atento ante una mano negra que le favoreciera al conjunto sanjuanino.

Se disputaba la final cuyana del torneo regional amateur entre San Martin de Mendoza y Peñarol de San Juan. En el partido de ida el conjunto chacarero logró una victoria de 1 a 0 de local, lo que estaba parcialmente en ventaja en la serie, pero todo esto fue opacado apenas terminó el partido por unas declaraciones que, por obvias razones, el jugador de Peñarol salió a desmentir luego.

Llegó el ansiado día para los hinchas, el partido de vuelta de la final… San Martin y toda su gente expectante para ver el partido y apoyarlo, pero por motivos que uno ya empieza a entender luego, el mismo partido que se jugó en San Juan no fue transmitido en vivo, es más, a los periodistas y el canal que siempre van cubrir todos los partidos (Informe 4) no lo dejaron transmitirlo, no le otorgaron seguridad (como corresponde hacerlo) mientras grababan el partido entre las tribunas del conjunto neeño. ¿Qué hubiera ocurrido si ganaba o hacia un gol San Martin y festejaban, como debería ser, en la misma transmisión? Mínimo la hinchada le hace bosta la cámara y no sé cómo salen vivos de ahí, pero bueno, ya sabemos que eso no hubiera pasado.

Bueno, les voy a contar un poco lo que fue el partido y las faltas más evidentes y alegosas que no se cobraron. Cabe aclarar que luego el canal “Informe 4” publicó un vídeo con el partido entero, y ahí es donde lo pude ver. Al final de la nota les dejaré el mismo vídeo para que ustedes lo vean con sus propios ojos y analicen si les pareció o no si hubo mano negra.

Los 15 minutos del primer tiempo fue un vale todo para el conjunto sanjuanino, prácticamente podían pegarle a los jugadores mendocinos que no iban a cobrar nada. Reiteradas faltas de ataque al arquero chacarero. El reglamento no permite carga física ni roce al arquero dentro del área chica, pero se ve que esta regla no era válida en este encuentro.

El partido prácticamente empezó con una dudosa mano a los 03’ dentro del área de un jugador de Peñarol, pero la dejaron pasar, podríamos decir que fue rápida y no se alcanzó a ver bien. A los 06’ en un rechazo del central de Peñarol que fue al arco del conjunto chacarero el arquero va a agarrar la pelota que ya se estaba por ir y el delantero de Peñarol lo choca casi con un rodillazo y lo tira al piso, y el árbitro no cobra nada, ya van dos jugadas polémicas en casi 5 minutos de juego. A los 07’ el arquero saca del arco y, en la pelota dividida que va a cabecear con el defensor, el delantero del chacarero cabecea primero y luego se come un codazo, y no cobra nada, cuando el defensor ni siquiera tocó la pelota y se lo llevó puesto al delantero. La jugada sigue y en un choque entre el delantero sanjuanino y el arquero mendocino se va al corner. Después a los 10’ vuelven a cometer otra falta al arquero, que el árbitro, casi desde la mitad de cancha dirigiendo y no estando cerca de las jugadas como debe ser, no cobró nada.

Lo que pasa después del saque de arco es increíble, a los 11’ literalmente el n°11 de Peñarol le mete una piña a Parodi a la pasada luego de que ambos saltaran a cabecear la pelota dividida. Ni siquiera tenía la pelota ni nada, aprovechó que la jugada iba por otro lado y le emboco una piña apenas le pasó por al lado.

[MISSING]binding.image.description

Me gustaría que vieran el vídeo y observaran la jugada justo en ese minuto para apreciar cómo le mete la trompada a la pasada.

A los 13’ en una pelota aérea dividida el jugador de Peñarol le mete un codazo a Parodi y el árbitro cobra simulación al jugador del chacarero y lo amonesta con Amarilla. Después a los 14’ en un desborde del equipo local, tiran un centro y el delantero de Peñarol, antes que la pelota llegará al área, literalmente va a chocar y obstruir al arquero, y la jugada sigue y termina en gol del n°9 sanjuanino. Acá ya fue muy alegoso el criterio del árbitro a favor del equipo sanjuanino, el n°11 de Peñarol fue a chocar a propósito al arquero, es más, se lo puede ver como mira al arquero primero para ir a chocarlo y evitar que agarré la pelota que iba por el aire.

[MISSING]binding.image.description

Y como era de esperarse, a los 15’ amonestan a un jugador del chacarero por protestar la clara falta al arquero.

A los 21’ hubo otra falta al arquero dentro del área, pero a esta altura se ve que es un vale todo dentro del área chica. Más allá de todas las faltas y jugadas medias dudosas que podemos discutir si algunas faltas al arquero eran o no, creo que lo más evidente fueron los dos primeros goles que hubo, porque, como les conté, en el primero hubo una falta previa al arquero en la jugada del gol, y en el segundo gol que fue a los 37’ hubo con un claro offside de 1 o 2 metros prácticamente, ¡y no cobraron nada! ¡Por favor, vean las imágenes y el vídeo donde está la jugada!

[MISSING]binding.image.description

[MISSING]binding.image.description

Y con esos dos goles se ponía arriba en el resultado global (2 a 1 a favor de Peñarol). Después el partido fue chato y trabado, como suele serlo en esa categoría. En el primer tiempo casi que no patearon y en el segundo salvo una jugada a los 11’ que el defensor del chaca salió jugando y el delantero le va a cortar la salida y se cae, pero termina cobrando falta a favor de Peñarol, no hubo jugadas ni faltas polémicas. Y con el tercer gol a los 26’, ya sentenciando la serie, todos los jugadores le fueron a reprochar al árbitro la pésima actuación que tuvo y ahí se desvirtuó todo y empezaron a las piñas, y terminaron dejando la cancha a pedido del DT.

Quiero creer que en todo esto no hubo nada raro, que no hubo una ayudita extra futbolística para con el conjunto sanjuanino, y todo se armó por la polémica declaración de Biasotti, pero los goles fueron demasiados alegosos, y el árbitro dejó mucho que desear, sobre todo en los primeros 15 minutos. No quiero creer que el presidente de A.F.A, el sanjuanino Chiqui Tapia, tuvo influencia en esta final cuyana, pero no me sería descabellado la idea de un “ayudin” para con su provincia aunque fuera más evidente que Pablo Lunati dirigiendo como árbitro en los partidos de River.

¿Qué pasó después de no haber terminado el partido?

Hasta ahora no hubo una resolución, pero el equipo mendocino pide que se juegue de vuelta el partido, pero es muy improbable que eso suceda. Lo más seguro es que el partido se le dé como ganado a Peñarol de San Juan, y una fuerte sanción a San Martin por no terminar el partido. Y así es, como los sanjuaninos, se robaron una final, al menos esta vez no resolvieron el asunto a las piedras.

Primer tiempo del partido

Segundo tiempo:

Resumen de jugadas polémicas: