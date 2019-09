Dínamo en estado primitivo presenta al programa radial: ¿Quién está de qué?

Venimos con un nuevo formato, uno que permite mostrar todas las disciplinas artísticas, en esta ocasión les presentamos al programa radial ¿Quién está de qué?, que se emite los viernes de 17 hs a 19 hs por el aire de la FM UTN 94.5

Nombre del Programa: Quién Está de Qué? – Malas Compañías Producciones.

Staff:

Multy Waters (Conductor – Productor periodístico – Director)

Yuka Nahan (Columnista – Productor periodístico -Gurú espiritual)

Facaff (Productor General)

Carla Guisasola (Productor de edición)

Julieta Pereyra (Productor)

Fran García (Productor comercial)

Sebastián Medina (Co-conductor)

Santiago Osorio (Co-conductor)

Cristián Tota (Operador de radio)

Colaboradores:

Martín Cabrera “Tito Feo” – (Logística)

Maximiliano Cevilan (Corresponsal de San Juan)

Maxi Rivaletto (Diseño gráfico)

¿Momento complicado al aire?

Multy – Una vez estábamos en el aire, vino a tocar una banda al estudio, después de haber tocado en vivo, durante la entrevista el baterista nos comentaba que él le estaba fallando a la banda porque no iba a algunos ensayos, pero que a partir de de ese momento iba cambiar, …. en ese instante el cantante le cortó en seco lo que estaba hablando, y le dijo al aire …que a partir de este momento no pertenecía más a la banda… se creó un silencio incomodo, no me aguante y estallé en risa, mande al corte y el baterista se fue llorando … qué momento ufff

¿Entrevistado más difícil?

Facaff: Como productor mi tarea es otra, aunque está ligada a las entrevistas, por ser quien hace el contacto previo para obtener las notas en el estudio o telefónicas, en ese sentido creo que el más difícil fue Gaspar Benegas (Guitarrista del Indio Solari).

Por ejemplo, en esa ocasión estuve días en contacto con sus manager, para poder pactar la entrevista, filtros llamémosle en nuestra profesión , pero se logró … Es parte del trabajo de preproducción, después Multy, Sebastian y Santi son quienes entrevistan por sus roles de conductores.

Multy: En mi caso como entrevistador recuerdo dos situaciones, con ciertas similitudes, me ocurrió con dos músicos del Indio Solari, al igual que comentó Fabián. uno es Gaspar Benegas porque está muy reacio al comenzar la entrevista, quizás pensaba que le iba a preguntar sobre el Indio, pero cuando comenzamos a hablar, se fue distendiendo, creo que se dió cuenta que queríamos saber sobre lo que él estaba realizando en lo musical, al final terminamos con Facaff en el camarín brindando y sacándonos fotos con Gaspar.

El otro músico es Hernán Aramberri, a quien le hicimos una nota telefónica, pero cuando fuimos a cubrir el show … no nos dio paso al camarín, en una distracción del personal de seguridad, me colé y de mala ganas me dio la nota, hasta que un seguridad se percató y me sacó del lugar…jajaja (risas del grupo) pero con la nota realizada.

¿Entrevistado más copado?

Multy – Son muchos, principalmente a músicos de las bandas de Mendoza, no quiero nombrar a alguien en especial, porque seguro me olvidaría de alguno. De artistas de fuera de la provincia podría decir, Eli Suarez (Los Gardelitos) con quienes me fui de gira una vez, el Cabra (Las de Manos de filippi), Hugo Lobos (Dancing Mood), Fernando Scarcella (Rata Blanca), Ramiro Cerezo (Pier), Hilda Lizarazu, El mono de Kapanga, Nuestra Raza, El Fernando Rossi (Flema), Los chicos de La Ponderosa, Félix Gutiérrez (Todos tus Muertos), Los Vagos del Fondo, es más me invitaron a participar del video que están por grabar.

Uyyy me olvidaba de Dave Evans (ex cantante de AC-DC) que llegó al estudio con muy buena onda, un crack el tipo. Creo que fue una de las mejores entrevistas que hice.

Facaff – Para mi las entrevistas más copadas son las que se hacen en estudio, se han hecho entrevistas con bandas mendocinas muy buenas. Todas son interesantes.

¿Influencias radiales?

Multy: Mi abuelo Polo Catulo, que era periodista radial, televisivo y gráfico sobre todo trabajó en el norte del país, para mi un groso, mi mentor …quien me inició en esto a los 6 años, aprendí a leer en jardín, a esa edad ya leía de corrido…y después crecer escuchando a Lalo Mir y Mario Pergolini.

También me gusta Thompson, por el cual he experimentando con cosas mientras hago periodismo

Facaff – En mi caso siempre escuche mucho a Pergolini, Boby Flores y Alejandro Dolina.

Yuka – Yo puedo mencionar a Orson Welles ( La guerra de los mundos), Thompson , José de Zer.

Facaff – En definitiva tenemos casi las mismas influencias.

¿Qué música pasan Uds que a la gente no le gusta?

Multy- Ninguna creería, tratamos de armar la programación musical considerando a lo que nos a nosotros nos gusta, hasta ahora hemos tenido buenas respuestas. No armamos los bloques con pedidos de temas musicales de los oyentes, nuestra temática es así desde que empezamos a hacer radio.. respetando a quién no le gusta lo que hacemos pueden escuchar otra emisora …

Facaff – En el momento de armar la preproducción de los temas que sonarán es como dijo Multy, por lo general él elige la mayoría de los temas … tenemos en el grupo una diversidad de gustos musicales distintos, pero nos complementamos.

¿Qué banda le gusta a ustedes que a la gente no le gusta?

Multy- Creo que hacemos un programa de culto y con amplia diversidad, y lo que escucha la gente o le gusta, más o menos sigue nuestra línea musical, nos mantenemos en nuestra esencia… por eso los oyentes tienen la opción a elegir que escuchar y que no, como anteriormente dije …

Facaff – Pienso como Multy, porque lo nuestro es pasión por hacer radio.

¿A quién le falta entrevistar y por qué?

Multy – Me faltan muchos, pero también hemos entrevistados a muchos, es una cuestion de tiempo para lograr mucho más…

La banda Enki sacó un nuevo video hace un tiempo, de su tema “Cansado”, acá les damos el link para que vean su trabajo.

Y el incansable Ghetto nos presenta nuevo material.

Si quieren su nota en el segmento de Dínamo en estado primitivo sólo tienen que contactarse al mail chuchoychechoz@gmail.com o al Facebook de Chucho y Checho Mendo.