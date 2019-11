Dínamo en estado primitivo presenta a Evelyn Díaz Scifo, Encuentro Indi y Jambox

Bienvenidos a Dínamo en estado primitivo, que en esta ocasión presenta a una hacedora cultural, Evelyn Díaz Scifo. Ella es abogada, youtuber, escritora y editora.

¿Cómo conviven las profesiones de abogada, youtuber, escritora y editora?

Creo que en el fondo las cuatro profesiones se relacionan entre sí. En mi canal de Youtube doy muchos tips para escritores y me baso en lo que a mí me sirve, desde mi experiencia, a la hora de escribir; también explico temas legales como los derechos de autor y cómo publicar un libro. Y mi profesión de abogada está muy relacionada también con la dirección y coordinación de la Editorial.

¿Qué temas abarcás en tu canal de youtube?

En mi canal doy consejos para escritores principiantes, desde cómo organizarse o cómo crear los personajes hasta cómo publicar su libro. También recomiendo libros que disfruto leer y que creo que a mis seguidores les pueden interesar. Y me gusta hablar también sobre crecimiento personal y espiritual, ley de la atracción y esos temas, ya que considero que todo va de la mano y que para poder expandir lo mejor de uno mismo, en el área que sea, tiene que crecer desde el interior para verlo reflejado afuera, en el trabajo, relaciones, etc.

¿Cuál es la devolución del público en las redes?

Me he sorprendido por la cantidad de gente que me escribe a diario contándome que mi historia los motiva y los inspira para animarse a escribir y publicar sus libros. Muchos lectores me escriben contándome que ambos libros de “El reino de Fairiel” les encantó y que esperan con ansias el tercero. Todos esos mensajes de cariño me motivan para seguir adelante y con más fuerza y energía aún. Compartiéndoles mis experiencias, dándoles tips que a mi me sirven y hablándoles sobre las hadas y los espiritus de la naturaleza que habitan en El Reino de Fairiel. Siempre les cuento que la idea de escribir sobre las hadas surgió a partir de un sueño lúcido que tuve con ellas, donde pude verlas como realmente son, en otra dimensión paralela a la nuestra. Así surgió la necesidad de contar esa historia. Por eso el primer libro se titula “Universos paralelos”. Muchos seguidores me comparten también experiencias que han tenido con hadas o duendes e incluso con sueños lúcidos. De hecho subí a Youtube dos videos hablándoles de sueños lúcidos y cómo lograrlos, y me sorprendió la cantidad de gente que se sentía identificada con lo que contaba.

¿Qué youtuber admirás?

Admiro mucho a Laín García Calvo, él habla de crecimiento personal y también es escritor. Fue quien me impulsó a encontrar mi pasión y dedicarme a ella. Yo estaba ejerciendo como abogada en mi estudio jurídico, junto a mi marido Cristian Brennan (quien hoy continúa llevando el estudio adelante), pero luego de un tiempo comencé a sentirme algo desmotivada por la profesión. Gracias a Laín me animé a encontrar lo que realmente me apasiona. Me animé a escribir mi primer libro, publicarlo y, luego, fundar una editorial para dedicarme a ella con todo el amor y la alegría del mundo, ayudando a otros escritores a publicar, también, sus libros.

Contame de tu trabajo como editora

Todo comenzó cuando quise publicar mi primer libro y no encontraba opciones editoriales aquí en Mendoza. A partir de allí, contraté por separado a todos los profesionales que deben intervenir en el proceso de edición y publicación, digamos que formé mi propia editorial para publicar mis libros y luego surgió la idea de darle un nombre y compartirlo con todos los demás escritores. Así nació “Tinta de luz”, una editorial para autores independientes. Hoy en día trabajamos con escritores de todo el país y del exterior también.

¿Cuál es tu mayor influencia literaria?

Desde chica admiro mucho a J.K.Rowling. Todo empezó con Harry Potter. Sus libros me impulsaron a querer ser escritora.

¿Cuántos libros tenés publicados?

Hasta ahora dos: “El Reino de Fairel: Universos Paralelos” y “El Reino de Fairel II: La Rebelión de las Sirenas”, y con miras a publicar el tercero y último de la trilogía a mediados del 2020: “El Reino de Fairel III: La invasión”.

¿Cuál es tu género literario?

El género de mi trilogía es Fantasía juvenil.

¿Cuáles son tus próximos objetivos?

La idea es, el año que viene, expandir los servicios de la editorial hacia la música. Edición de tapas de discos, registro de derechos de obras musicales, etc

Ahora les vamos a contar de Encuentro INDI evento de arte y diseño itinerante, que se presenta en Dinamo en Estado Primitivo.

Acá les dejamos la red social de Encuentro Indi

Ahora les dejamos una data sobre JAMBOX, un espacio cultural de artistas y productores.

JAMBOX es una Fiesta Cultural creada por artistas y productores en respuesta a la necesidad de un espacio para la improvisación como espectáculo, en la que los espectadores bailan y disfrutan festivamente de este momento cultural.

Nació en Junio de 2019 y lleva hasta ahora 12 ediciones en distintos bares y boliches de Mendoza. Han participado personas que gustan de ver espectáculos de improvisación, en los que la obra se crea allí, en vivo, por artistas que quizás siquiera se conocían; y también personas que, atraídas por la novedosa propuesta, se sorprendieron con la belleza y la energía que provoca este “Siempre Nuevo Espectáculo”.

Hasta el momento hemos disfrutado de “Jams” (sesiones de improvisación o composición en tiempo real) de Danza de diversos estilos: Contemporánea, Urbana, Vogue, Afro electrónica, Jazz, Burlesque; de Música con instrumentos acústicos y electrónicos, con diversos estilos y voces, desde Folklore a Free Style, hasta la última edición en la asistimos a la primera Jam con Abbleton Live en Mendoza.

Pero el arte que se practica en JAMBOX son también pequeñas intervenciones de ula, visuales, poesí..que aparecen para sorprendernos e inspirar nuestro baile personal, y animarnos a participar de los juegos y competencias colaborativas que terminan en premios a nuestras ganas de movernos y cocrear..!

JAMBOX ofrece un paseo de Ferias, Lookeo en Vivo, comidas simples con opción vegetariana, bebidas con y sin alcohol, agua libre disponible, y estamos trabajando con la referente en Accesibilidad Cultural, Sol Delgado, para que creativamente la propuesta sea atractiva también para personas con discapacidad.

