Dínamo en estado primitivo presenta a Discípulos

Como siempre estamos a favor de la cultura e intentamos acercarlas a ustedes de la mejor manera. En esta ocasión les presentamos a la banda “Discípulos”. Les dejamos una breve entrevista de los chicos de la banda.

[MISSING]binding.image.description

¿Quiénes son los integrantes de la banda?

Miguel Angel Girala, Pablo Del Picolo, Roberto Moltó y Julian Seguel.

¿Cuántos años hace que tocan juntos?

La banda se forma en el año 1989, de los integrantes actuales Miguel y Pablo pertenecen a la formación original, Roberto se incorporó en el año 1991, y Julián en el 2018. Este año festejamos los 30 años de existencia.

¿De dónde proviene el nombre de la banda?

El nombre lo propuso un ex integrante de la banda. Un domingo que fue a misa escuchó la palabra Discípulos y fue quien trajo la idea.

[MISSING]binding.image.description

¿Cuáles son sus influencias musicales?

Son muy variadas, pero todos crecimos con la influencia de bandas de la década del 80, en el plano nacional puedo citar a Charly Garcia, Soda Stereo, Miguel Mateos, Git, Enanitos Verdes, Serú Girán, etc. Además algunos han escuchado mucho a The Beatles, Pink Floyd, The Police y todo el bagaje de bandas y artistas británicos como Génesis, por citar a alguno. En realidad en la banda coincidimos en algunos gustos musicales y otros no, pero yo creo que eso es positivo, ya que a la hora de componer todos los estilos y variables que aporta cada uno suman y mucho.

¿Algún recital, de los suyos, para el olvido?

En nuestra historia hemos tocado mucho… teniendo alternando buenas y malas… no recuerdo alguno en especial…pero muchas veces el sonido ha sido malo y eso es lo que en mi caso me tira todo el show para atrás.

¿Y el mejor recital, de los suyos? El que más les gustó.

Uno de los mejores sin duda fue en un festival que se llamó MEGAROCK ´95 que se realizó en el anfiteatro Frank Romero Day… en esa oportunidad tocamos de teloneros de Los Fabulosos Cadillacs.

¿Tienen alguna anécdota que quieran compartir?

Tenemos infinidad de anécdotas… pero algo muy positivo fue cuando fuimos a la casa de Daniel Piccolo (ex baterista de Enanitos Verdes) con una demo en cassette y golpeamos su puerta para mostrarle nuestro material… en esa oportunidad él nos atendió muy bien… lo escuchó y el final de la película fue que terminamos haciendo los dos primeros discos nuestros (MUNDO DINERO año 1997) y (DESPEGAR año 2004) con la producción artística, grabación y mezcla a su cargo. Fue una experiencia inolvidable y musicalmente enriquecedora.

¿Cuáles son los objetivos de la banda?

Seguir ensayando, haciendo canciones y tocando hasta que el Barba diga basta…..

¿Cómo ven el panorama del rock en Mendoza?

Hay un montón de bandas nuevas muy buenas….en la actualidad es distinto que en nuestra época. Hoy se puede acceder a un instrumento más fácilmente y se maneja mucha info en las redes para poder estudiar, componer, escuchar mucha música de diversos géneros, etc. Y eso suma mucho a la hora de sentarte a escribir o arreglar una canción.

[MISSING]binding.image.description

¿En qué lugar les gustaría tocar?

No tengo un lugar en especial… lo que me gustaría es que la gente cantara y coreara nuestras canciones…creo que el sueño de todo artista es poder llegar con su obra… y que recibir una respuesta positiva..

¿Qué banda, o música, les gusta a todos y a ustedes no les gusta?

No me gusta el reggeaton. Es lo que está de moda…igual no juzgo a nadie… que cada uno escuche la música que lo haga feliz.

[MISSING]binding.image.description

Acá abajo les dejamos los link para que vean y escuchen a Discípulos.

Click acá para visitar su web

Click acá para escucharlos en Spotify

A continuación les presentamos dos hermanos, artistas ellos, que se las traen, con ustedes Los hermanos Susana y Claudio Ferranti.

Vamos con una pequeña entrevista en conjunto.

¿Por qué se tornaron artistas y no embalsamadores?

Susana

Embalsamadora no podría haber sido, no podría haber manipulado cuerpos sin vida, ¡imposible!

Artista sí sencillamente porque me gusta, me abstrae de lo cotidiano, me sumerjo en otro mundo, definitivamente es lo mío.

Claudio

Creo que NO un hubo una cuenta tal: Uno, dos, tres-y ¿ahora qué hacemos?. Que se caaague, me hago artista. Fue todo un proceso, que no ha terminado, por ejemplo: Jamás pensé hacer radio y llevo tres años. Asados ya como de ahí a embalsamador falta un empujón

¿Si pudieras viajar al pasado o al futuro que le dirías a tu yo del pasado y qué al del futuro?

Susana

Si pudiera viajar al pasado me diría: Estudia lo que realmente te guste.

Y al futuro me diría, no dejes de hacer lo que te gusta.

Claudio

A mi YO del pasado: Comprá dólares.

A mi YO del futuro: Acordate donde vas a guardarlos.

¿Entre ser una persona atractiva pobre o rica fea cual elegirías?

Susana

Me gustaría lo de ser rica y fea. Con plata podes embellecer, jaja

Claudio

Rica y fea, con dinero nadie es feo –Además sólo me falta ser rico, la otra parte llevo cuarenta y seis años de ventaja

¿Cuál sería tu slogan?

Susana

“No aflojes, vale la pena”

Claudio

Para arrancar yo te empujo después vemos cómo frenamos

¿Te pondrías de novio con vos mismo?

Susana

Obvio, si soy divina, jajá.

Claudio

Jamás, prefiero ser insoportable con los demás y no conmigo

¿Cuál es tu refrán favorito?

Susana

Las mejores cosas no son cosas.

Claudio

Más vale pájaro en mano que elefante al hombro.

Actualidad de los hermanos

Susana

En este momento estoy pintando sobre lienzo y óleo, pero fundamentalmente, más que nada me gusta la búsqueda de materiales distintos y su comportamiento, me gusta sorprenderme con lo que surge de la investigación a veces surgen cosas interesantes y por ahí son verdaderos desastres que termino tirando al fuego lo que hice y no me gustó.

Debo confesar que me gusta pintar y en esa pintura que hago me gusta tener la libertad suficiente para hacer lo que yo creo que está bien, lo que me gusta.

Todos tenemos algo de “Artistas” desde el momento que transmitimos algo ya sea a través de un baile, una canción, una fotografía, o una charla divertida, si logras provocar alguna reacción emocional en alguien, te conviertes en artista, eso es lo que yo creo.

Claudio

Puedo hablar de mí: Haciendo radio, escribiendo pequeñas historias algunas tal vez se conviertan en cortometrajes, actuando, estudiando canto, arreglando instrumentos de cuerda,

Escribiendo teatro…

Ahora les dejamos un trabajo de Claudio.

Y acá abajo les dejamos algunas obras de Susana.

[MISSING]binding.image.description

[MISSING]binding.image.description

[MISSING]binding.image.description

Y su perfil de Facebook, por si quieren contactarse

Face Susana

Face Claudio

Si quieren salir en nuestro segmento, solamente tienen que comunicarse al mail chuchoychechoz@gmail.com

Dínamo en estado primitivo es realizado por:

Fernando Bocha Monetti en Producción Periodística y galletitas de agua con picadillo

Adrián Toto Monetti en Producción, Edición y bocaditos de mortadela.