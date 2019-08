Dime que personaje del Street Fighter te elegías y te diré quien eres

¿Quién no jugó a este tremendo video juego de chico? ¿Quién no gastó cientos de fichines en Sacoa o PlayCity? ¿Quién no se quemó las pestañas con el destello de los poderes? ¿Quién no se limó las manos y muñecas haciendo “la u y piña” para tirar adukens, arenkfus, oriukens, contactacyukens, jeidorjeidorjeidorupperhuts y demás? Si no jugaste de chico al Street Figther obviamente o sos manco o vegetal, porque no hay infancia sin una perdida importante de este video juego.

¿Y como son ahora los que antaño tenían a su personaje favorito? Luego de un profundo estudio en conjunto con profesionales de la UDEAP (Universidad de Estudios al Pedo) de Chamical, provincia de La Rioja y profesionales de la Faciviju (Facultad de Ciencia de los Video Juegos) de Tunuyán, publicamos en el Mendolotudo los resultados de este puntilloso estudio.

Ryu

Integrante de por lo menos tres ramas del karate de las cuales jamás pasó del segundo cinturón. Cómodo. Poco innovador. Pésimo estudiante de ingeniería. Excelente trabajando en puestos rutinarios y sistemáticos. Fiel a la pareja. Come fideos con tuco y asado sin mayonesa.

Ken

envidioso, inadaptado social. Canchero. Si no es aficionado al gusto por lo ajeno, piensa que robar no es tan malo como dice la ley. Se hace el moderno pero en el fondo es tremendo conservador. Tibio, gris, no se la juega por nada pero duda todo el tiempo sobre sus actos.

Honda

Pajero. De contextura delgada pero se mata a dietas. Sale a correr solo. Analítico, paciente, tranquilo como agua de estanque. Pitochico, medio pelo en la cama. Pésimo para las relaciones casuales. Sería más infiel si le diese más el cuero, pero se conoce bastante bien.

Blanka

Desubicado, tipo peligroso para llevarlo a una reunión seria. Personaje con un halo de extravagancia y tintes góticos y darks. Le sorprenden hasta los más ordinarios fenómenos naturales. Altísimo tono de voz.

Guile

Facho, de extrema derecha, conservador, xenofóbico, homofóbico y discriminador. Le pega a las mujeres. Borracho, cagador y mal tipo. La tiene grande y la pone rudo. Pésimo futbolista. Mal esposo, pero buen padre. Le gusta manejar rápido y ver películas de acción. Gay reprimido.

Balrog

De chiquito le pegaba a sus compañeros y ahora es un miseria y lo fajan todos. Petiso, flaco y de estirpe de perdedor. De novio hace años. Pesimista. Tiene mala leche, es yeta y bicho de mal agüero. De pedo terminó el secundario y “universidad” es una palabra que no está en su léxico escueto.

Chun Ly

El 100% de las nenas que jugaron al Street Fighter elegían a Chun Li, por ello no hay vaticinios sobre su personalidad, pero si algún hombre la elegía, es obvio que es gay o travesti, o se lo culeaban de chico, o violín, o psicópata, o esquizofrénico o todas juntas. Le gusta el pescado y los disfraces.

Zangief

Licenciado en ciencias políticas. Militante de alguna rama del peronismo. Tirabombas, tirapiedras, destrozabarricadas. Amigo de montoneros y subversivos. En el fondo es un capitalista de mierda. Le gusta comer con la mano. Toma licores importados pero en público se la da de nacional y popular.

Dalsim

Religioso. Se graba “hacete cargo” de Claudio María Domínguez en VHS. Concurre al templo, iglesia o sinagoga según su culto religiosamente. Chupasirios. Vegetariano o vegano en la minoría de los casos. Ambientalista. Odia Greenpeace. Pacifista, concurre a todas las marchas ecologistas pero tira las pilas al inodoro.

Sagat

Mala leche. Tipo rencoroso y memorioso, ni olvido ni perdón. Extrovertido y silencioso. De mirada dura, triste e indómita. Llora en silencio a diario y se castiga a él mismo cuando las cosas le salen más. Excelente empleado, se pone la camiseta de la empresa y labura sin chistar. Posible asesino.

Vega

Excéntrico y refinado. Le gusta decirle “rúcula” a la lechuga, “batata” al camote y “ciboulette” al puerro. Solo entra a las VIP’s, maneja autos importados y tiene gustos caros. Ama viajar, los relojes y las fiestas. Nene de papá, invierte en negocios inmobiliarios. Le gustas las tetonas. Se lo garchan una vez por mes.

Bison

Inteligente y analítico. Rápido para las matemáticas. Sagaz de lengua. Se cree el ombligo del mundo por donde va. Egocéntrico y mandón. Le gusta que le hagan caso y se retoba si aparece uno más carismático que él. No tiene problemas en ventilar sus defectos a los cuatro vientos. Le gusta el porno hardcore.