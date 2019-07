Dime que marca de puchos fumas y te diré quien eres

De vuelta al rodaje, hacía años que no escribía en el mendolotudo. Pero al ver tantas notas de mierda me dije a mi mismo, ¡voy a escribir una más yo! ¡¡Si es mala no va a desentonar!! Hoy vamos a hablar del cigarrillo y sus cancerosos consumidores. Después de un profundo análisis de mercado me tire al teclado a escribir estas palabras.

Philip Morris

En esta marca existen dos tipos: los que lo piden “dame un fili común” (también llamado en la jerga de la construcción “fili bolsa”) que suelen ser empleados públicos, rollingas de colegios públicos o fumadores compulsivos extremadamente ratas. Este tipo de paquete tiene la particularidad de hacer mierda los cigarros cuando te lo metes y sacas del bolsillo reiteradas veces. Imposible volver del boliche con los cigarrillos enteros. Te levantas el domingo y para fumarte uno tenes que empezar a armarlos de nuevo.

Por otro lado están los que consumen el Philip Morris box: pendejos que empezaron a fumar a los 15 años, se acostumbraron al gusto a caca que tienen y los siguen fumando ya de grandes.

También fuman este tipo de cigarrillos personas con dinero ganado de manera ilegal, mal gusto y que quieren completar los 50 centavos con caramelos alka negros para sacarse el gusto a mierda de la boca.

Marlboro

En este también tenemos dos tipos de envases, pero increíblemente distinguen dos especies de fumadores totalmente distintas.

En el caso del común sale mucho en todo lo que es capataz de obra, ingeniero recién recibido o arquitecto medio fracasado. También se da mucho en el rubro pinturería, consumido mucho por el pintor ya que aprovechan su vestimenta holgada para que no se rompan sus cigarrillos y por viejas pseudo paquetas. Tipos de buen gusto y sabiondos en la materia, pero con escasas luces comerciales.

Por el otro lado tenemos el Marlboro Box, titán de los titanes. Es mi preferido pero por alguna extraña razón (rata, costumbre, etc.) no los compro. De caja imponente, es consumido por los magnates mendolotudos. Objetivo principal de los “new richs”, dueños de gigantescas constructoras y por hipócritas médicos. Todos estos, portadores o potenciales portadores del principal castigo al pecador, E.P.O.C.

Camel

Esta horripilante marca de cigarrillos (de solo escribirla me dan arcadas), es consumida por hippies pata sucia que encuentran en su sabor, símil dulce, un dejo de marihuana. También lo fuman pendeviejas tetonas con una alta dosis de adicción y enanos.

Lucky Strike

Cigarrillo de iniciador. Parece que sus estrategias de mercadotecnia incitan a los más pendejitos o fumadores en etapa de iniciación a consumir esta bazofia. Fuman este tipo de tabaco también enólogos pseudo hippies que no entienden una mierda de fumar pero creen que fumando son más grosos. También me ha ocurrido mucho de encontrarme a alguien en una previa que tristemente dice, “yo fumo de estos porque tienen un gustito a tostado”. Pero que infeliz, ¿¿qué sos?? Catador de puchos, dejá de joder. Ocultan su identidad homosexual con un velo de catador. También los fuman los morenos que se quieren sentir capitalistas.

Chesterfield

Vieja tirada, profesora particular de álgebra, travesti VIP. Un asco, personas que se quieren morir lo más rápido posible. Vendría a ser un tipo de auto eutanasia o algo parecido. Cigarrillo de feo gusto como sus consumidores.

Parliament

Vendría a ser la reina del Marlboro Box, exclusiva marca, sólo vienen en paquete BOX, para alejar al fumador de estirpe baja, pobre y/o mal vestido. Fumados por un segmento reducido. Son personas de buen gusto, pintones y cancheros. Si saliste con un flaquito y sacó una caja de Parliament, ¡¡CASATE!! Porque después de eso te va a subir a su BMW y te va a llevar a su mansión en Palmares Valley (ya sé, todavía no se construye pero él es la excepción). Lo fuman también viejas paquetas, de autos de alta gama inundados con olor a cigarrillo. Tienen aliento a cenicero, pero de lejos le das hasta que el Chavo encuentre al padre. Estas viejas ricas lo tienen siempre en estuche de cuero con porta encendedor.

Boots

¡¡Que fieros!! Pero cuantos recuerdos. Me parece que se los comió la inflación y no salieron más. Más baratos que el kilo de papas.

Viceroy

Cigarrillos suaves, de gusto aceptable, ¡pero no sacian el vicio de ninguna forma! Es lo mismo que ponerse el nebulizador con la diferencia que da cáncer. Fumado por empleadas ilegales chilenas solamente y comprado por algún que otro turista chileno.

Virginia Slims

Pendejo homo, pendeja puta. Lesbianas, travestis y prostitutas de book de hoteles. Es rico pero nadie sabe por qué mierda, son finitos y largos (una pija), ah ya me dí cuenta… porque los fuman los antes mencionados.

Mentolados o saborizados

Los fuman los mismos que fuman Virginia, solo que tienen menos glam y onda.