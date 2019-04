Dime que estudias y te diré como me bajas la caña

Hace poco tiempo, tuve una experiencia de amorío con una futura profesional. Profesional porque era la primera vez que me enamoraba de una mina con aspiraciones a un título universitario. No terminó como esperaba y estaba más que seguro que no había sido por mi culpa.

Luego de eso, me decidí a probar a cada mujer de cada profesión diferente, a ver si alguna me hacia sentir como esa medica. Pero no, nadie jamás me dejó como esa médica que excavó por cada rincón de mí. A continuación les dejo mis anotaciones:

Abogacía: Avanzadas expertas en histeriqueo, mucho bla bla pero a la hora de los bifes se esconden detrás de los estudios. Se defienden mano a mano y no le van las cochinadas. Su pose favorita: Macho arriba, mina abajo. Como dios manda.

Artes: Las artistas por lo general se hacen las liberadoras, pero son más cerradas que el paso cristo redentor en julio. No les cabe nada, solo el rapado al costado y ellas chochas de la vida. Pro-mujeres, 85% de probabilidades de lesbianismo. Su pose favorita: Tijereta.

Ciencias Exactas: Buscan descubrir, de las mas gauchas, las podés tirotear por todos lados que te devuelven los balazos, Seguro tienen un columpio erótico en su casa. Te deshilachan y se van a otro país. Típico. Su pose sexual favorita: El saquito de te.

Ingeniería: Son las mas perras de todas, manejan vagos mejor que autos, vienen con carrera desde la secundaria técnica con 2000 pajeros atrás. Difícilmente las mas bonitas pero si las mas curtidas. Le mandás primera y ellas agarran velocidad en segundos. Les exista la palabra disyuntor. Su pose sexual favorita: En el asiento de atrás.

Economía: Analistas, te sacan la ficha de una y saben moverse de acuerdo a sus cálculos. Suripantas. Les encanta que le bajes los índices calentura. Amantes de viejos canosos y sacos de cuero. Chetas y rubias que les gustaban la matemáticas en la secundaria. Su pose sexual favorita: Con la cara estampada en una tabla de gráficos

Filosofía: Mujeres que les gusta terminar abrazados, sexo oral con forro. Disfrutan en su mundo. Para ellas el sexo es un escape de la realidad, de echo buscan eso. Románticas, si no entras con caricias y palabras lindas te dejan afuera del boliche. Amantes de telos caros y cantautores como Arjona y Abel Pintos. Pose sexual favorita: Cualquiera que sea con amor.

Psicología: Todas tienen un trauma con algo, Les insinúas algo y ya te relacionan con su abuelo haciéndoles el avioncito. Generalmente todas las relaciones terminan en un terapia de por que somos como somos. Le gustan los hombres añejos, nada de pendejitos. Cuando llegan al orgasmo citan textos de Freud. Su pose sexual favorita: Freud

Política: La mujer del pueblo, defiende sus ideales. Va en contra de lo que dice la sociedad. Amante de los tríos y todo lo que sea en sociedad. Comparte su opinión, ella la sabe todas. Se va con el que tiene mas guita. Garca, hace todo a conveniencia. Su pose sexual favorita: El ciempiés humano.

Medicina: Amante de los cuerpos, ella se muestra. Le gusta recorrer cada centímetro. Exploradora por naturaleza. Le gusta mirar y que la miren. Hábil con las manos, y con todo, sobre todo con todo. Sabe la ubicación exacta de todo y como estimular. Pose sexual favorita: Inyección en las nalgas.

Universidad de la calle: Ellas te chupan y te hacen todo. Uno solo se limita a mirar a otro lado, pero ellas hacen todo el laburo sucio. Siempre dispuestas, nunca preparadas. Generalmente alcoholizadas. Uno no les puede entrar sin alcohol. Carrera larga y turbia en el ambiente. La villa te da la mano y te roba la billetera. Pose sexual favorita: Donde pinte pá.