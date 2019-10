Diferencias conceptuales con un cheto

¿Qué tal? Tanto tiempo sin saber de Uds. El finde pasado mientras me reencontraba con la fauna mendolotuda en una de nuestras habituales reuniones, nos pusimos a charlar sobre algunas notas que habíamos escrito y salió a colación la última nota del Gurkha que hace referencia al lenguaje que utilizan los rústicos. Vale decir que la nota en sí es hilarante y me dejó pensando sobre los conceptos que la gente común y corriente tiene sobre diversas cuestiones, que a su vez los chetos entienden completamente de otra manera, por lo que decidí hacer un pequeño racconto de las mismas ¡Ahí vamos!

Black: Comúnmente se entendería que dicho término apunta a la lógica traducción del color negro al lenguaje anglosajón, o a lo sumo si se es muy inculto puede asociarse al plan careta de mansos teléfonos de “Personal”. Pero el cheto lejos de asociarlo a ese tipo de conceptos automáticamente lo asocia a un tipo de tarjeta de crédito superior a la Platinum que carece de límite de compra. Curioso, cuando menos.

Móvil: La gente normalmente cuando se hace referencia al móvil se imagina el vehículo en que se transporta la policía. Si se es muy negro se puede identificar con el vehículo que lo transporta a uno en el asiento trasero. Pero para el careta en serio, móvil es la manera a la que se refieren sus contactos foráneos cuando hacen referencia al teléfono celular. Simpático, no?

Polo: El taxista que tiene los nombres de los hijos pintados en el baúl del auto debe reconocer que lo primero que se le cruza por la cabeza cuando le suena el término “Polo” es en el popular vehículo de Volkswagen, famoso por ser muy poco gastador. El tipo de mundo automáticamente lo referenciará al deporte practicado con tacos, bochas y equinos, o a lo sumo con la reconocida colección de Ralph Lauren. Obvio boló…

Quinta: Al común denominador del pueblo cuando se le nombra el término “quinta”, lógicamente piensa en algo que viene después de la cuarta y antes de la sexta. Si se es muy bandido puede asociarlo con alguna Comisaría que lo lleven seguido. Pero al pavo real socialitè rápidamente se le vienen imágenes de la glamorosa Quinta Sección o de las casas de fin de semana familiares ¿Qué te parece?

Ford: La gente normal que circula día a día en sus vehículos, relaciona el término Ford lógicamente con la popular automotriz norteamericana creada por Henry Ford, que dio al mundo, clásicos como la F-100 o el Falcon. La culifruncet de alcurnia lo primero que piensa cuando escucha ese término es en Tom Ford, el diseñador de Gucci que luego se abrió su propio camino en el mundo de la moda, conocido por vestir a muchas celebrities del norte. Cool, isn’t it?

Caquis: Cuando se le consulta al ciudadano común y corriente sobre el uso del término “caquis” luego de pensarlo un buen rato, puede llegar a la conclusión de que se trata de una pequeña porción de materia fecal llamada con cariño. Si se es muy negro se puede denominar con ese término a un grupo de jovencitos que se inician como ladroncitos. Pero el verdadero concheto sabe perfectamente que caquis son un tipo de pantalones beige claro generalmente pinzados, que no pueden faltar en su vestuario. ¡Qué cagada!

Cristal: Al vulgar conciudadano de la esquina cuando se le consulta sobre dicho término, acertadamente hace referencia a un estilo de vidrio finoli para hacer copas de vino caretas, entre otras cosas. Por otro lado al consultar al señor que distribuye marihuana en el Barrio La Gloria nos comenta que se trata de un tipo de metanfetamina que tiene efectos alucinógenos y al mismo tiempo promete conseguir la cantidad que necesites de dicha droga. En cambio al Bruce Wayne mendocino cuando se le consulta sobre dicho vocablo indudablemente responderá que se trata de un champagne tope de línea para tomar en fiestas y boliches. Ideal para la selfie.

Chacras: El tipo raso sin salientes de ningún estilo piensa que Chacras significa un conjunto de lugares donde se plantan ciertos cultivos. Al decir de un paquete ¡no podría estar más equivocado! Chacras sin dudas es un reducto de gente “bien” (con algunas curiosidades para los que recuerden mi nota de los Chacrolotudos), donde los pardos están completamente out. Of course.

Europa: Con cierta gracia cuando al tipo de barrio base sin aire ni dirección, le preguntás rápidamente por Europa, no puede negar que su primera imagen es un manso Fiat 128, al que recuerda con mucho cariño. Lógicamente y con razón en este sentido a la señora que toma el té en Vía Civit, cuando le preguntan por Europa, piensa en el viejo continente en el que vacacionó innumerables veces. Uhh la lá.

MK: A la ama de casa de Dorrego que sale a hacer las compras con el changuito, al ser consultada por las siglas “MK” al cabo de un rato y haciendo un poco de memoria lo termina relacionando con la económica marca propia del supermercado mayorista Makro. Peeeero cuando esas famosas siglas resuenan en los oídos de la top model mendocina, suspira pensando en la cantidad de billeteras, relojes y carteras que compraría en la exclusiva tienda de Michael Kors en el exterior. Muy Kurioso

Villa: Cuando al Cacho del barrio se le consulta por la palabra “villa” no puede sino relacionarlo rápidamente con un asentamiento informal de casas precarias y de necesidades insatisfechas. Si es carretelero de profesión, probablemente lo relacione con su hogar. En cambio cuando se le consulta al nene de papá sobre el término villa, sin dudarlo la relación directa será un pequeño lugar vacacional de ensueño tipo La Angostura. Topísimo!

Jaguar: Al tintorero de Junín al ser consultado por la palabra “jaguar” lógicamente lo asocia con el felino carnívoro simil leopardo y por supuesto que estará en lo correcto. Al consultarle esto mismo al exhibicionista de la plaza Independencia, lo asocia con el mayorista hiper barato del Rodríguez Peña “Yaguar”, donde su hermana labura de día y su hermano de noche (y no como guardia de seguridad justamente)… En cambio al nariz parada cuando se le menciona el término “Jaguar” no puede sino asociarlo a la exclusiva marca de automóviles británica. Rrrroarrrr

Punta: Para el empleado municipal de Maipú cuando es consultado por el término “punta” sin errar asevera que se trata del extremo de alguna cosa. Cuando esa misma pregunta se la hacemos a un fuma churro del Parque Central, sin dudarlo nos dirá que estamos hablando de un arma tumbera utilizada en la cárcel. Mientras que al consultarle a la it girl mendocina por el mismo vocablo, con un clásico aire de soberbia nos responderá rebajándonos con la mirada, que se trata del reconocido lugar vacacional uruguayo, Punta del Este. Arre.

CK: Para el peronista homo erectus garrote en mano, esas siglas no pueden representar otra cosa que no sean las iniciales de nuestra actual presidente “Cristina Kirchner”. En cambio cuando uno le consulta al asiduo comprador de Bal Harbour sobre las mismas siglas, sin dudarlo aseverará que se trata de la reconocida marca del diseñador “Calvin Klein” Patria o buitres de la moda.

Cuartetera: Cuando al ciudadano común se le nombra ese término, no puede sino asociarlo rápidamente con una chica que disfruta de la danza popular en las bailantas. Al tipo con clase automáticamente se le viene a la cabeza el nombre de la yegua insignia del Nº1 de La Dolfina, por supuesto Adolfito Cambiaso ¿Quién se lo hubiese imaginado?

Tommy: Al tipo que te va los domingos al shopping de paseo, cuando le preguntás sobre el nombre Tommy supone que se trata del apócope del nombre Tomás para citarlo con cariño. Por otro lado cuando se consulta al nariz respingada sobre el nombre Tommy rápidamente lo asociará con la decente marca de ropa norteamericana “Tommy Hilfiger”. Claro que si campeón.

Las Leñas: Para el sindicalista con bigote tupido y chaqueta de simil cuero, las leñas son unos troncos que sirven para prender el fuego y hacer unos choris para los compañeros antes de cortar alguna arteria de tránsito. Por otro lado para el cambiador de dólares en las cuevas amigas Las Leñas por supuesto hace referencia a su centro de ski favorito de la Provincia. Frio frio…

Gio: Para el hincha de Huracán Las Heras al ser consultado por el nombre Gio, luego de pensarlo un momento lo asocia al jugador de fútbol ex Racing Club “Giovani Moreno”. Por otra parte para el jugador de rugby de club careta cuando le dicen el nombre Gio, sin dudas lo asociará con el reconocido perfume de Armani “Aqua di Gio” ¡Qué golazo!

Mercadito: Cuando al jubilado de la cola del banco se le pregunta por este término, responde orgulloso que se trata del lugar de la esquina del barrio donde, con mucha practicidad, realiza periódicamente sus compras. En cambio cuando esta misma pregunta se le hace a la chica que está abordando el vuelo de LAN a Miami, por supuesto que nos reconocerá que se trata del simpático restaurant Friendly and Fresh ubicado en Arístides y Granaderos con sucursal en La Misión de Chacras, copia del restó Market ubicado en Madero Center. Yummmie!

Cariló: Para el come travestis, manejador de camioneta con caja cuando le dicen Cariló se le iluminan los ojos pensando en el boliche gigantesco y de amplia diversidad sexual ubicado en el Challao. En cambio para el comprador de Abercrombie & Fitch ese nombre le recuerda sus vacaciones veraniegas en familia en el reducto balneario más elegante del país. “Travas” del lenguaje.

Oscar de la Renta: Al visitador del Carrizal los fines de semana con la familia, cuando se lo consulta por Oscar de la Renta, claramente te responderá que se trata de un señor llamado Oscar que te cobra el alquiler del sucucho mensualmente. Contrariamente, la rosa aterciopelada recibida de diseñadora de interiores en alguna universidad privada porteña, te contestará que obviamente se trata de un prestigioso diseñador de modas dominicano. Charme

Alvear: Por supuesto y lejos de estar errado el tipo que atiende en la carnicería del centro de San Rafael al ser consultado por el nombre Alvear, lo relaciona necesariamente con el Departamento sureño de Gral Alvear. Curiosamente cuando se le consulta lo mismo al heredero de la fortuna familiar, no puede pensar en otra cosa que no sea el “Alvear Palace Hotel”, ubicado al 1.800 de la calle homónima. Chic.

Hola: Para el verdulero simpático de Rivadavia el término “Hola” no puede sino ser la manera más corta y lógica de saludar a alguien. Pero lo que es realmente curioso, es cuando eso mismo se le pregunta a la señora que sale en los sociales del diario, le contestará que se trata de su revista de actualidad de cabecera, tanto su versión original europea, como su adaptación nacional. Glamour.

Cuarto: Al señor que atiende la gomería en Luján, que le gusta apostarle a los burros, cuando se le consulta sobre dicha palabra, con total seguridad puede aseverar que se trata de la posición que ocupa el que viene luego del tercero. Al panadero de Tunuyán le suena lógicamente a una porción que represente el 25% de algo. Peeeero al consultársele por el ante-citado vocablo a la chica que sale de la Clínica Mira -a la que concurrió para agrandarse el busto mediante cirugía estética- sin duda ni hesitación nos dirá que es la forma correcta de referirse al lugar de descanso de una persona. Nada de decirle habitación o pieza, eso es pardo! Puajjjjj.

Espero que hayan disfrutado. Si se les ocurren algunos más ¡no duden en postearlos!