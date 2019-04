Cosas que pasan en Semana Santa desde tiempos inmemoriales

– Le empezás a entrar al chocolate como Verónica Ojeda al decolorante. Los más osados intentarán hacer proyectos de huevos de pascua, que quedarán como el orto o los dejarán a la mitad, procediendo a lastrarse los cadáveres del proyecto (rocklets, chocolate derretido y demases) El caso es que pareces el gordito de Charlie y la fábrica de chocolate hincándole el hocico al río chocolatoso. Amén, hermanos.

– Infaltable, es la peli Los diez Mandamientos con Charlton Heston .Aunque han surgido nuevos clásicos que vivirán forever and ever en la grilla televisiva para esta época, como La pasión de Cristo, la mejor sigue siendo aquella. ¡Qué cara de puta que tiene la Nefertiti esa! No me digan que la escena donde a la vieja se le queda atorada la ropa entre las dos piedrotas y Moisés detiene todo el proyecto para salvarla no es la mejor del mundo mundial.

– Aunque has sido capaz de sobrevivir a pizza y arroz blanco con mantecoso varias semanas al año, te entra el pánico porque Jueves y Viernes Santo no se come carne. Las opciones van desde tarta de vigilia (otra forma de llamarle a la acelga) hasta empanaditas de vigilia.

– Las viejas de la familia que quieren que vayas a misa, porque hay que ir “Aunque sea una vez por año” ¿Hace cuánto que no te confesas? Te preguntan. Y…desde la primera comunión, ¿Se encuentra comprometido mi ingreso al paraíso si no voy a contarle al cura las que me mande pero si lo cuento al de arriba cuando verdaderamente me arrepiento de algo? ¿Es como una instancia obligatoria religiosa?

– Siempre, pero siempre, va a haber un pelotudo que cuelgue una foto de huevitos de pascua y etiquete a 54 pelotudos como vos, te va a llenar de notificaciones y vas a putear en 25 idiomas.

– Fajado que cinco veces por día recibís la cadena de Whatsapp: “Jesús golpeo a tu puerta, le abres?” El cráneo te voy a abrir, infeliz….O “Reenvía esto y a los cinco minutos habrá un milagro para ti” O la mejor “Envíalo a 15 contactos, haz click en este enlace y te mandara a la concha de tu madre de donde no tendrías que haber salido, puto enviador de cadenas de mierda” Pero, peor que estas delicias, es el hijo de primos hermanos que hace la anti- cadena queriéndose hacer el gracioso y repudiándolas. ¿Y en que terminan convirtiéndose? En el mensaje colectivo que te llega a las 3, de la tarde o de la mañana, la rotura de huevos es la misma.

– El Siete de Mendoza proyectará “Jesús de Nazareth”. Sin discusión. Es parte del trato por salir al aire que tiene el canal con el gobierno. Si no pasan esa peli, le explota la cabeza a Marcelito Ortíz. Es una condición Sine Qua non. Una de las pocas certezas del universo. Si no tienen presupuesto para diseñar el logo, imagínense si van a innovar en estas cosas. Herejes.

– La rosca de pascua hecha por alguna parienta o abuela. O peor, la comprada en el Átomo o en una panadería de mala muerte. Las madres se desesperan por tener una, es como un LED para el Mundial.

– Todas las actividades que tenías planeadas te las tenés que meter en el orto, porque cuando quisiste acordar, el fin de semana eterno se esfumó y tenés que volver a laburar como un esclavo, roto del hígado de todo lo que te lastraste.