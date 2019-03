Contra-argumentos al Terraplanismo

Querido lector o lectora de este diario online que tanta información real, verídica y de calidad nos brinda:

Soy fan de MDZ, lo confieso. Entro al portal varias veces al día desde mi celular y la pc. No importa si desayuno, ando en micro o estoy en el baño. Sin embargo hoy debo realizar la siguiente exposición a raíz de la nota de los terraplanistas publicada el día domingo 17 de Marzo del 2019 https://www.mdzol.com/sociedad/son-mendocinos-y-aseguran-que-la-tierra-es-plana-20190317-20237.html

No me mal interprete, estoy a favor de la libertad de prensa y de expresión, no obstante si "censuro" la desinformación.

Quiero aclarar que reservo mi identidad ya que es habitual recibir ataques hacia quienes se dedican a divulgar ciencia y a desmentir a aquellos que solamente buscan desinformar (no todo terraplanista es un ser malvado, hatter que desea hacer daño. Pero que los hay, los hay). No obstante, atendiendo al principio de argumentación lógica “ad hominem” lo que yo expongo aquí puede ser considerado verídico no por quien lo emite, sino por sí mismo. No importa si soy hombre, mujer, niño, niña, blanco, heterosexual u homosexual. Lo que explicaré puede ser comprobable fácilmente ya que dejaré fuentes al final de texto para que el lector o lectora pueda leer, informarse y entretenerse experimentando para sacar sus propias conclusiones. Parte de un sano pensamiento escéptico está justamente en realizar el tan olvidado método científico: comprobar por sí mismo si algo es o no válido, o bien, recurrir a fuentes que están certificadas, que pueden ser falsables y por sobre todo replicables por cualquiera.

La Tierra no es plana, así como tampoco las vacunas son peligrosas para la salud, los Illuminati no nos controlan, el hombre si fue a la Luna, etc. Entiendo que todas esas controversias son novedades para la población y marketing para los medios de información ya que atraen más visitas peor que cualquier click-bait que anda suelto en algunos videos de YouTube, beneficiándose de la publicidad que existe dentro del portal (Seamos realistas, notas así hacen que uno entre y Google Adsense hace el resto). Pero el daño que estas publicaciones, cuyo fin inocente es visibilizar posiciones "contrarias" al status quo (terraplanistas, tierrahuequistas, anti vacunas – peligrosos en extremo éstos últimos-) es mayor al que uno puede llegar a imaginar ya que suelen contener información tergiversada, poco coherente, fantasiosa y / o peligrosa para las personas. La prensa e internet son formadores de opinión muy fuertes pero que penetran en el inconsciente colectivo.

Lamentablemente, en esta era del facilísimo intelectual y el rápido fluir de información, no muchos se toman la molestia de indagar si lo que leen es cierto, científico y verídico. En plena era del pensamiento pseudo científico, falaz, carente de criterios racionales y llenos de sesgos cognitivos, una nota como la publicada puede ser dañina ya que estamos todos acostumbrados a captar la información pre digerida, sin hacerla rumear en nuestra cabeza ni menos que menos consultar si aquello es cierto o no. Lo leo entonces lo creo. Cómo argumento a mí favor invoco la falacia “argumentum ad verecundiam, argumento de autoridad o magister dixit" cuya significancia consiste en que "algo es válido simplemente porque quien lo dice es una autoridad". Dicho rol lo está cumpliendo el diario. En otras palabras "lo que leo ha de ser verdad porque lo leí en MDZ". Y esto no es así. La Tierra es geoide (una esfera ovalada achatada en los polos), el hombre si llegó a la Luna, los judíos no quieren conquistar el mundo y las vacunas nos salvan la vida.

Pruebas de todo esto hay de sobra. Para no hacer más extenso citaré solamente que es IMPOSIBLE explicar el fenómeno circumpolar, que es aquel que se nota al ver el movimiento levógiro y dextrógiro de las estrellas en el hemisferio sur y norte. Ningún modelo terraplanista puede explicar (de forma real y concisa) por qué un observador situado en el hemisferio Norte ve girar las estrellas en sentido horario (hacia la derecha), y otro en el hemisferio Sur las ve en anti horario (hacia la izquierda). Recordemos que ambos observadores deben ver hacia el mismo punto cardinal. Así mismo el Efecto Coriolis se explica por la rotación y curvatura de la Tierra esférica sobre su eje, fenómeno que se traduce en que el agua gira en sentidos contrarios según el hemisferio. Se nos viene a la mente el clásico episodio de los Simpsons cuando Bart llama por cobrar a Australia para preguntarle a un inocente niño como gira el agua de su inodoro. Además la experiencia militar nos demuestra que los francotiradores tienen que tener en cuenta la curvatura al momento de disparar contra un objetivo que se encuentra a grandes distancias.

Invito a cualquier persona que desee comprobar la esfericidad de la Tierra a hacer dos básicos experimentos: fotos "star trails" en ambos hemisferios, y también tirar agua desde una determinada altura. Por más conspiración, imagen trucada, aliens o lo que sea, nuestros sentidos verán lo evidente: las cosas giran en sentidos contrarios y es imposible adjuntar ese fenómeno a un modelo de Tierra plana. Quedará a criterio de cada uno convencerse de la realidad mediante tan simple observación o engañarse a sí mismo como hacían los protagonistas de 1984 de George Orwell y su "doble pensar" puesto que entre aquel fenómeno empírico (observable por nuestros sentidos) y nuestra mente racional no hay ninguna otra persona ni organización que nos quiera ocultar algo.

Entonces, ¿por qué existen tantas personas que promulgan, cual fanatismo cuasi religioso, que “nos mienten”, que las vacunas son dañinas y que la Tierra es plana”? La verdad es que no tengo idea. Aquí me reservo a hacer opinión pues no deseo atacar el honor y dignidad de otras personas. Recordemos que una sana discusión y debate se realiza argumentando sobre las ideas de nuestro interlocutor pero RESPETANDO que tenemos en frente a un ser humano con derecho a expresarse, a cuestionarse y a equivocarse. Nadie es mejor que nadie, ya que, según el principio copernicano “no somos especiales, no somos nadie en la inmensidad y edad del universo”. En promedio el humano vive 80 años en un universo tan enorme y de más de 15mil millones de años de vida. No somos más que un simple parpadeo. Aunque estamos hecho de polvo de estrellas.

Dejo una selección de videos de divulgación científica realizados por prestigiosos divulgadores estudiantes y egresados en carreras de ciencias y comunicación social, junto a un breve currículum de cada uno de ellos. Demuestran con experiencias e información la verdadera forma de la Tierra, como realizar fotografía de la circumpolar, y el peligro de seguir divulgando información errada. Para que no se me acuse de ahora utilizar la falacia antes mencionada, cada video posee fuentes científicas y experimentos que cualquier persona puede realizar.

DATE UN VOLTIO: Javier Santaolalla.Doctor en física egresado con beca en el CERN, participe del experimento de descubrimiento del Bosón de Higgs.

Prueba tu mismo que la Tiera no es plana: https://youtu.be/45ygDa5xbB0

ASTROVLOG: Rodrigo García Soto, astrónomo chileno. Canal y blog de as-tronomía.

La Tierra es plana…NOT: https://youtu.be/BDGjTJIvgpo

QUANTUMFRACTURE: José Luis Crespo. Estudiante de Física Teórica. Miembro de Cultube. Primer youtuber de divulgación científica español con más de 45 millones de visualizaciones.

Puedo convencerte de que la Tierra es plana: https://youtu.be/YxELlBMP6W4

Cinco argumentos terraplanistas desmentidos: https://youtu.be/Q6PpUG9xxFU

Tierra plana Vs Tierra esférica:https://youtu.be/iVNt1NuU0hE

¿Tenemos que ir a la guerra? (TEDx sobre Tierra hueca y el peligro de difundir desinformación) https://youtu.be/LbEH-b2LtIQ

EL ROBOT DE PLATÓN: Aldo Bartra. Divulgador científico peruano radicado en Nueva Zelanda. Comunicador social. Creador de El Robot de Platón y el Robot de Colón. Administrador del sitio web Robotitus donde sube constantemente divulgación científica con varias fuentes verificables por el lector.

Del terraplanismo y sus ma-les:https://www.youtube.com/watch?v=1TqPz442_Wo

LA GATA DE SCHRODINGER: Rocío Vidal. Española, comunicadora social y máster en divulgación científica.

Seis horas con 600 terraplanistas: https://www.youtube.com/watch?v=mEAMqxNNO2U

A nadie le importa la verdad: https://www.youtube.com/watch?v=b_I6WmatS2o

PREGUNTAS INCÓMODAS: Sabrina Tórtora. Venezolana expatriada en Es-paña. Comunicadora social. Canal dedicado al pensamiento crítico, científico y escéptico.

Cinco preguntas sobre Adolph Hitler: https://www.youtube.com/watch?v=x7ZleDRlVm8

Cinco preguntas sobre Teorías de la Conspiración: https://www.youtube.com/watch?v=Pmy9fftrHiY

¿Realmente fuimos a la Luna?: https://www.youtube.com/watch?v=0AjGCk3V-Ic

¿La Tierra es Plana?: https://www.youtube.com/watch?v=tcfAK97TnBI

Solamente el verdadero conocimiento empírico y científico nos hará libres.

Lo saludo a usted fraternalmente. Muchas gracias por su tiempo y “muchas gracias por leerme”

AVANZANDO A PASOS DE GIGANTES

PER ASPERA AD ASTRA