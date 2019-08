¿Cómo saber si la mina que te gusta te tira onda?

-Boluda le tiré toda la onda y el flaco nada, un boludo.

-Ay si, igual que el Jony. ¿Podés creer que no me tocó un pelo?

Charla entre Cecilia y Fernanda. Hay tantas Cecilias y Fernandas como mujeres en el mundo. Lo que intento decir, es que a veces (casi siempre) las mujeres nos mandan señales cuando estamos en pleno flirteo que nosotros ni siquiera detectamos.

Al parecer las mujeres tienen otro tipo de regiones desarrolladas en su cerebro, que las hace ser más observadoras. Es por eso que ellas son más detallistas y cuando llegás a su casa te preguntan ¿Qué me ves de diferente? Y vos, boludo ciego, no has notado que antes tenía un arito de bolita y ahora tiene uno cuadrado. En realidad yo tampoco lo noto, o sea, mi vieja ha llegado a cambiarse el color de pelo y yo la veía idéntica.

Mi duda surge cuando empiezo a salir con una chica que al entrar en confianza, me dijo que era un dormilón y la hice re larga, porque me venía tirando onda hace un mes y yo lo noté recién en la última semana (Donde la termine estampando contra el espejo del telo). Me puse a sacar conclusiones y me di cuenta de la cantidad de minas que debo haber perdido por no saber mirar su “onda” que a estas alturas para los hombres debe ser lo más parecido a las ondas UV.

Está claro que yo no sé un carajo de mujeres, por eso traje para al Dr. Cristian Troy, él es cirujano y experto en minas en la serie Nip Tuc. Cuando lo llamé me dijo que era todo ficción, que no fuera choto, pero igual decidió colaborar conmigo.

A continuación te tiro un par de señales a las cuales deberías estar atento, a menos que quieras morir haciéndote la paja:

Sonrisa: Las mujeres saben que su sonrisa es un arma seductora y lo más probable es que si tiene simpatía con vos, sonría cada vez que te vea. En este aspecto tenés que estar muy atento, porque el otro día una mujer me sonreía mucho y cuando la quise besar me dijo que estaba esperando que se le secara el pegamento de la dentadura.

Intimidad: Es lo primero que se busca cuando alguien te gusta, en esto tenés que abrir los ojos y ver si se siente cómoda con vos cuando de golpe se quedaron apartados del grupo. Si la chica busca excusas para estar a solas con vos ya es un gran paso. Probablemente use frases como “veni que te quiero mostrar algo”o “vamos a fumar un cigarro afuera”. Si te dice “vamos a solas y lléname toda la garganta con la garlopa” es una señal muy clara que la chica está interesada en vos. Pero hojaldre, quizás solo intenta apartarte del resto para decirte que tenés un moco asomándose por la nariz.

Interés: La dama demuestra su interés cuando hace preguntas, no me refiero a las típicas preguntas de estudio, signo y gustos musicales. Hablo de cuando te pregunta sobre qué cosas te molestan, que cosas te gustan o hace preguntas sobre tu familia. Esto demuestra que tiene un interés que va más allá de la charla chota para no quedar como una ortiva. Pero cuidado con este paso, ya que el finde pasado me junte con una mina que parecía buena onda, me preguntaba muchas cosas sobre mi ambiente familiar y cosas de la casa, al otro día caí y me habían desvalijado.

Celos: Si hablás con otra fémina al lado de ella y se mete en la conversación, es una muestra sutil de celos, no siempre se mete diciendo algo, si no que a veces puede hacerlo riendo, o haciendo gestos que llamen la atención. El otro día estaba hablando con una linda chica y la otra se metía. Termino cagándome a trompadas por chamuyarme a su novia la muy tortillera, eran celos, pero no de mí.

Pelo: Ahh, el pelo, el pelo de una mujer es lo que más me puede, con este elemento de su cuerpo hasta pueden dirigir tu mirada. Una muestra clara de que le gustás es cuando juega con su pelo entre los dedos mientras habla con vos. También un mensaje muy claro es cuando habla con vos y se corre el pelo para algún lado, despejando parte de su cuello, señal clara de coqueteo (si andás con una vieja de pelo corto, jodete por choto, esas son indecifrables). Atentción: si se está mirando las puntas estando con vos, no lo tomes como “juego”, eso significa a las claras que se está pegando alto embole por tu culpa, choto.

Mirada: Cuando te sostiene la mirada por un tiempo prolongado significa que vas muy bien o muy mal. Ya que, puede estar mirándote con deseo o con deseo. Si, no me equivoqué, puede tener deseo de besarte o deseo de cagarte a trompadas.

Manos: Estos parecen gestos chotos, pero si la ves que cuando habla con vos, se acaricia las manos, o acaricia algún objeto que tenga en la mano, es porque está haciendo inconscientemente lo que quiere que hagas vos. Si la ves acariciando tu pito, significa que te tira onda campeón.

Cabeza: Si cuando habla con vos ladea la cabeza para alguno de los lados, vas bien. A menos que tenga problemas en los músculos que sostienen su cuello, o estés chamuyándote a la hermana del primo deshuesado. Si ves que su cabeza pendula y ella está de rodillas entre tus piernas, llenando su boca con tu aparato reproductor, Estás en el buen camino de la conquista, groso.

Ojos: Si al mirarte le brillan los ojos, hay onda. Parece hasta poético, pero es una gran señal de enamoramiento. Así que ya sabés, si no te dá bola, echale purpurina en los ojos y ¡Bienvenida la primavera!

Contacto: Si le gustas va a buscar el contacto, al hablarte te toca el brazo, o cuando la hacés reír por algo también te toca. Esto debe ser seguido y el contacto es súper casual, por eso tenés que estar atento. Si tenés su mano en tu pecho, es un penal a favor. Ojo, si lo que quiere es “tocarte” con el auto, algo has hecho mal.

Bueno amigos, si con estos tips no dejan de ser dormilones con las minas, me avisan y les tiro una segunda parte ¡Pero no me defrauden pollos! Quiero menos gente firmando muros con corazones y más pendejos transando en el parque.