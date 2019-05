Candidatos presidenciales que estaría manso que se presenten a las elecciones presidenciales

Optimus Prime

Realizará fuertes acuerdos con Moyano para que en Camioneros se sustituyan los choferes por camiones autobots. Los antiguos "ferchos" podrán controlar sus equipos desde la comodidad del hogar, reduciendo los accidentes laborales y mejorando la estabilidad laboral de dichos trabajadores. Tiene como vice a Terminator T-200 con quien propone llevar este mismo modelo a todas las industrias manufactureras, buscando reemplazar al humano por robots eficientes, pero que sigan siendo digitados por ellos. Va a divulgar al muñeco Michelín como mascota nacional y a invertir grandes sumas de dinero en películas y series al respecto. Se fomentarán las parrilladas a la vera del camino y se legalizará la prostitución en rutas nacionales y provinciales. También buscarán la reelección indefinida, bajo el slogan "I'll be back"

Jesús Cordobés

Famoso por haber convertido el agua del dique San Roque en Fernet Branca, este personaje propone llevar a la canilla de cada argentino la fusión perfecta entre la bebida cola y el brebaje predilecto de los cordobeses, debiendo el ciudadano colocar la medida de hielo deseada y nada más. Propone una revolución en la industria vitivinícola, reemplazando la botella por el tetra y en la industria cervecera eliminando toda marca que no sea Quilmes. Establecerá el pescado como base alimenticia del argentino y el mismo será repartido a diario por escuadrones de manera gratuita entre cada ciudadano, ya que él mimo lo puede sacar de forma infinita de una canasta en Olivos. En las iglesias se cantará cuarteto, no más música eclesiástica depre.

Terminator T-1000

Es la fuerza opositora de Optimus Prime. Ha hecho alianzas con Megatron. Su slogan de campaña es "que vuelvan los militares", por lo que proponen armar un violento ejército de Cyborgs autómatas que impartan la ley y el orden. Quieren desarticular los tres poderes y concentrar todo en un ente autárquico que legisle, ejecute y judicialice. Propone además esclavizar la mano de obra humana mediante robots opresores que busquen explotar al máximo el esfuerzo del hombre en pos de sus jefes. Al ser opositor a Optimus Prime, por ende a Moyano, quieren eliminar los sindicatos y casi todas las instituciones, para reemplazarlas por robots de casi nulo costo de mantenimiento humano.

Diego Maradona

Diego propone la legalización de la producción, consumo y comercialización nacional e internacional de todo tipo de drogas. Apuesta a que la formalización de este negocio desarticulará el narco y su red de crímenes organizados y se podrá elaborar productos de calidad controlada, disminuyendo la tasa de mortalidad por consumo, además de aportar enormes e incontrolables cantidades de dinero. Con parte de ese dinero propone hacer un polo turístico mundial fuertísimo como "capital mundial de la falopa", además hará fuertes apuestas al fútbol (comprando a Messi y a Ronaldo, entre miles), para intentar que el país se transforme en un polo más atractivo que España, Italia e Inglaterra a nivel futbolístico. Con la inmensa torta que quede desarticulará las villas y las transformará en granjas productivas, lideradas mediante cooperativas por los vecinos del chaperío. El resto sobrará para educación, salud y gastos absurdamente ridículos.

Pinkie Pie

Propone la ruralización de todo el territorio nacional, eliminando las metrópolis y transformando todo el país en campos de plantaciones, villas rurales y estancias. Fomentará la producción de materia prima, el amor libre y hará enormes inversiones en generar energías alternativas. Apoyará a las clases marginadas y a los grupos minoritarios. Legalizará el aborto y la zoofilia.

Thanos

Su campaña se basa básicamente en la aniquilación del 50% de la población mundial, por ende Argentina tendrá sólo 25 millones de habitantes. El problema que está tratando de resolver es ver cómo elimina los 25 millones de zánganos que viven de los otros 25 millones, porque si la pifia se la va a ver fulero. No aprobará el aborto ya que, una vez eliminada parte de la raza humana, propone volver a construirla con nuevas bases, onda pro-hombres. Así gastaríamos la mitad, tendríamos menos problemas y quizás hasta desaparezca la maldita grieta que nos separa.

Tinelli

Bajo la premisa "Argentina... un circo con todas las letras", Marcelo Hugo propone quitar la careta de la política argentina actual y llevar al estrellato el faranduleo, puterío y circo. Fomentará el cuidado extremo del físico, instalando gimnasios en todos los espacios públicos, caños y piscinas para bailar en bolas. Traerá al carnaval de Río a Buenos Aires, creará nuevos clubes en primera división (entre ellos el Badajoz), controlados por vedetongas que le pongan calor a la tribuna. Sustituirá el obelisco por el culo de Sol Pérez, para que ese monumento de la premisa del país del orto en el que vivimos. Su equipo estará conformado de olfas de cuarta, como la Enana Feudale o Larry de Clain, quienes apoyarán la moción de cuanto DNU se le ocurra establecer.

Jem and the Holograms

"Por la destrucción del patriarcado" será el lema de la pelirrosa y su banda de heavy rockers de los ochenta. Jem propone un Estado 100% administrado por mujeres, sin ningún hombre ni siquiera en los cargos forzosos. Pretende empoderar a la mujer y sacar de todo plano social al hombre. No más fútbol masculino, no más programas deportivos masculinos, no más actores masculinos, no más el macho en los medios o cualquier tipo de vehículo comunicacional. El hombre quedará relegado a trabajos de campo, sin ningún tipo de consideración. Aborto legal, destrucción de la iglesia, esclavización masculina y pena de muerte para femicidas y violadores.

Papa Francisco

Jorge Mario Bergoglio se baja de su cargo como santo pontífice y se pone a jugar en las ligas menores candidateándose como presidente 2019. Propone crear una nueva religión: el peronismo y cambiar el nombre de Argentina por "Peronia" o "Peronistán". Perón sería Dios, crucificado en una llave francesa y sin manos. Eva sería la Virgen María, tan pura, tan radiante, milagrosa y santa. Como no tuvieron hijos, es Espíritu Santo sería intangible, o sea, el Estado, lugar donde se predica y practica la religión peronista. Las iglesias se transformarían en Unidades Básicas, donde los punteros serían los curas. No más policía ni ejército, la seguridad estaría a cargo de los sindicatos. El cargo de "presidente" pasaría a llamarse "Papá Perón", los "gobernadores" serían los "Cardenales Peronistas", los "intendentes", sería el "arzobispado peruca" y los concejales serían los "obispos peronistas". Los senadores serían los "presbíteros peronchos" y los diputados los "diáconos preronchos". Al ciudadano civil se lo consideraría simplemente como "peronista". Al contrario que Vila, estatizaría todo, o sea... todos trabajaríamos para un Estado patriarcal, centralizado, que se encargaría de repartir los bienes entre las masas, o sea... socialismo, pero bien de derecha. Quedaría abolido el "Himno Nacional Argentino" y sería reemplazado por "La Marcha Peronista", en la cancha cuando juegue argentina se escucharía "ooooo oooo oooo oooo o-o, ooooo oo ooo ooo-oo-oooo ooooo"