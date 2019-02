Absolutamente TODO lo que tenes que saber del "Día de los Enamorados"

14 verdades sobre el 14 de febrero - Por Dr. Bomur

Este día es una fecha pre establecida y comercial, pero no implica que te andes haciendo el macho alfa o la resentida luchona si no tenes con quién compartirlo. Es mucho más digno que te quedes en el molde y la veas pasar. No obstante, los extremos son malos. Tampoco es para que te hagas el Brian Adams bañado en dulce de leche o la Julieta de Shakespeare. Si los 364 días restantes del año fuiste una mierda de pareja no alcanza un solo día para acomodarla. Equilibrio papu. Además nadie quiere comerse tu novela. Es jueves… si no estás en pareja tenes todo el día para hacer comentarios sobre el finde a ver si pica alguien. Quién dice que amaneces el viernes con un polvo encima. Es el mejor día del año para declararle tu amor… digan lo que digan. El amparo de la festividad te cobija. Es como amigarte con tu viejo para el día del padre. Pensalo… y que la fuerza te acompañe. Si no reservaste la semana pasada mejor dejalo para el finde. Hoy es el día que más llora la amante y que más excusas esboza el infiel. Es el único día de la semana que, de tanta cantidad, las frases tirapelo, empalagosas, humillantes y vírgenes pasan desapercibidas. ¡Es tu virgin-moment! Los peluches y las flores perdételas en el orto. Ellas quieren libros y perfumes, ellos también. Publicar estados superadores o chistes sexuales no te hace más pispireta que los demás. Bajate de pony muñeco. Si te diste más de tres vueltas por su nombre esperando un “escribiendo” resignate campeón. Otro se lo está diciendo al oído. Aprovechá el día y andate a correr o a comerte un pancho. Es jueves… la excusa “estaba borracho” no cuenta. A menos que tengas serios problemas con el alcohol. Publicar dónde queres ir para que alguien te lleve es de arrastrada. Un regalo de pobre es cocinarle o escribirle una carta. Las manualidades son mamarracho. Si estando en pareja terminas sin ponerla, algo hiciste mal.

San Valentín Vs. Cupido: la gran estafa - Por Ing. Conep

Hoy se conmemora una de las peores fechas comerciales de la historia de la humanidad: el día San Valentín.

Ahora… ¿han notado algo? ¿Porqué se festeja el día de San Valentín, santo católico de dudosa procedencia, pero se representa a través de Cupido, dios griego de dudosa sexualidad?

Vamos por partes…

San Valentín

La historia de San Valentín de por si es algo incierta. Para que se den una idea, desde hace siglos no se sabe bien a quién se le atribuye la fiesta de San Valentín. Está entre un médico sacerdote que casaba a soldados (¡¡mmmmjjjjjmmmm!!), un obispo italiano donde el amor nunca tuvo nada que ver, solo que la fiesta patronal es el 14 de febrero y por último un mártir africano. De ese último no se tiene mucha data, seguro porque era negro.

Ojo, pero acá viene la mejor parte: cuando se busca información aparecen frases como “probablemente todas estas historias fueron inventadas durante la edad media”.

Ahora, vamos a la otra parte de la historia…

Cupido

Cupido es el resultado de una noche de juerga entre Venus y Marte entre los pilares del Olimpo mientras festejaba la cultura griega. Cultura que tenía más dioses que trapitos en evento peronista del LeParc.

Cupido es representado por un niño o muchas veces por un joven bastante afrancesado con pañales y alas. Para mí que las alas las adquirió de tantas personas que le deben haber dicho “VOLÁ DE ACÁ PENDEJO DEL ORTO”. Para mí.

Ahora, ¿cómo sorcha terminaron involucrados dos personajes de distintas culturas, una monoteísta y la otra politeísta? ¿Será que se firmó un documento ancestral en donde unificaban a estos dos? ¿Será que a través de los siglos el lento pero efectivo avance de la globalización hizo que se combinaran?

Negativo.

Todo esto se lo debemos a los genios del marketing, esos que descubrieron que había dos locos con poderes similares y que mejor que fusionarlos en una fiesta donde la guita fluya y haga crecer el amor. Y la guita.

Entonces querido lector… yo sé que todas las fiestas son comerciales, porque me van a venir a decir lo de Navidad con el Papá Noel rojo de Coca Cola o lo de pascuas de La Cabaña Chocolateeeesss ¡Chocolates!, pero no… esta fecha debería ser abolida porque comercializan el sentimiento más importante del hombre y eso… eso la vuelve una pija.

Consejos para sobrevivir al día de los enamorados - Por Marilyn Mendo

Hoy 14 de febrero, es una fecha muy linda y especial para todas aquellas personas que están re enamoradas y felices, es como que no les alcanza los 364 días del año, que ocupan un día en especial para demostrárselo a más no poder.

Después estamos el resto de las personas a los cuales esta fecha les parece un día común y corriente y que en varios casos también es algo así como un recordatorio de que ya la mayoría de tus amigos están de novios y vos no y no solo son ellos quienes te lo recuerdan, sino que ves amor en la tele, en la radio, en las revistas, hasta tu vecino feo te refriega en la cara que esta noche el la pone y vos no.

Darse cuenta de todas estas cosas te pueden llegar a hacer sentir un poco solo y hasta triste pero ¡Que no decaiga mis amores! Que acá les dejo algunos tips para que se les vaya la loca idea de llamar a ese “amigo” al que le escapamos de vez en cuando, porque se engancha al toque, pero cuando se lo necesita esta o al chongo que le dejamos de hablar porque era un boludo o una densa.

1- Maratón de películas

En la tele siempre hay algo para ver, ya sea desde tus series favoritas hasta películas que hacía mucho que no veías, por lo que es una muy buena opción para este día.

Lo malo es que en fechas así siempre pasan cosas referidas al amor, como por ejemplo películas románticas que en el final la pasión triunfa y son felices para toda la vida haciéndote sentir mas deprimida por no ser vos la de la historia en lugar de estar viendo películas melosas. Mejor pasemos a la próxima.

2- Mimarte a más no poder

Y con esto no hablo de hacerse “Mimos” sino a que uses este día para pensar solo en vos.

Las mujeres pueden aprovechar y hacerse como por ejemplo baños de crema, pintarse las uñas de las manos y los pies, hacerse limpiezas faciales hasta ir a la peluquería, todas esas cosas que quizás te olvidas de hacer o porque durante la semana andas ocupada en el trabajo, la facu, pensando en plata etc.

Puede que después de todo te preguntes “¿Por qué me arreglo tanto si esta noche nadie me va a decir lo linda que me veo?” haciéndote sentir mal porque te estuviste poniendo linda para nada, pero bueno, quien dice que esta noche se adelante la navidad.

3- Salir con tus amigos solteros

Si bien es un día para festejar el amor, los solteros pueden salir a festejar que estar solos es mejor, disfrutando de la noche y chupando de lo lindo. 1ro, no le debes explicaciones a nadie y 2do, no estuviste toda la tarde arreglándote al soberano cuete ¿o no?

4- No hacer absolutamente nada

Esta también es una opción, te tiras en el sillón, dormís, lees una revista, jugas a la play o te pones a pensar en la suerte que tenes porque no tenes que gastar un peso en algún regalo o en que nadie te esta rompiendo las bolas para que te saques el pijama.

Total el próximo fin de semana cuando veas a tus amigos endeudados hasta el jopo o sin ningún peso, te vas a dar cuanta que valió la pena estar hecho un vegetal todo día.

5- Dedicarle tiempo a otras cosas

A todos nos ha pasado que estábamos haciendo algo que nos gusta y por una u otra razón lo dejamos para después, pues hoy es un buen día para leer ese libro a la mitad, para cocinarte algo rico y darte el gusto, escuchar música, molestar gente en facebook, o agarrar la guía y hacer bromas telefónicas, todo sea para que vos seas feliz.

6- Molestar a la gente feliz

Este puede ser un buen pasatiempo onda llamar a tu ex y joderle el día o darte una vuelta por el parque a la noche, buscando esos autos que están haciendo la chanchadita, y subirles las luces o tocarles bocina. Todo suma para que vos pases un buen rato divirtiéndote.

7- Hacer de cuenta que es un día normal

Si nada de lo anterior te convence, hace lo que harías en un día común y corriente, levantate, desayuna, hace tus cosas como siempre y punto. Porque el calendario diga que es el día de los enamorados, no quiere decir que vos tengas que hacer algo acorde a ello, es un día normal con un nombre bonito.

En lo personal me gustaría festejar este día alguna vez, me acuerdo que a los dieciocho pensaba: “este 14 tengo que pasarlo con alguien”, después cambió a “este 14 tengo que ponerla” y bueno al final quedó en “este 14 prometo no deprimirme” pero bueno, todo marcha según la onda que se le ponga, y no hay nada mejor que ponerle buena cara a este día.

Ahora bien, para todos aquellos tórtolos que la van a pasar como lo manda la fecha, felicidades y a cuidarse ¡eh! No vaya a ser cosa que para Noviembre haya una sobrepoblación de Mendolotuditos.

14 de febrero: Forever alone - Por Mía Crucett

Comenzó el fatídico día de San Valentín. Hay corazones rojos y pelotudeces rosadas por todos lados. O al menos vos las ves en cada puto lugar al que vas, en cada desgraciada propaganda que se te cruza por los ojos. La razón de ver acentuada la ola romántica es que estás más sola que un hongo. A esta altura dudás si tu perro te querrá. Sabés de antemano que ni el portero de tu edificio te va a saludar este 14. Encima las ñoñas de tus amigas están felices con sus chicos, mientras a vos en la calle no saben si gritarte Patty o Selma. Verdaderamente triste, pero tratás de que no se note haciéndote la superada y fingiendo que no te morís de ganas de que algún pelotudo te regale algo.

Etapas de este día cruel y mejores maneras de sobrellevarlo.

Por la mañana:

Seguramente laburás con 20 minas y a la mayoría les llega algún puto desayuno o un ramo de flores. No os desesperéis, amiga. Siempre hay alguna otra solterona a la que le va peor que a vos, o sigue virgen, o tiene el culo más flaneado que el tuyo, o cualquier otra cosilla. Es fácil encontrar algún triste consuelo en el ámbito laboral. También se puede recurrir a una siempre efectiva pelea con el jefe, por lo menos te va a distraer de la temática del día.

Al mediodía:

Decidiste salir a almorzar por ahí. Qué gran error. Parejitas enamoradas, o mejor dicho, pelotudas enamoradas arrastrando al pobre diablo, invaden todos los lugares de la ciudad. Hasta las putas palomas andan de a dos. Parece que este mundo cruel necesita estamparte en la cara que no te quiere ni Jehová. Y bueno, hermana, siempre es efectivo pensar en que el ideal para vos todavía anda por ahí, o que los yanquis son unos pelotudos, o que ojalá los pise un tren a todos estos reverendos pinche cabrones víctimas de Cupido. Esta etapa se supera puteando por facebook a todo el mundo a través de un estado muy original, defenestrando este día del orto.

A la tarde:

Justo hoy hay descuento con tu tarjeta de crédito y como una imbécil te vas al shopping. La palabra masoquista te queda chica. Pululando, caminando, comiendo helados y copos de azúcar. Sonrientes, gozosos, rozagantes. Están por todos lados. A esta altura hasta tu ángel de la guarda pidió el retiro voluntario. Pelotuda Nivel Dios: Sacar una entrada para meterte al cine, sola, re caliente porque no te la ponen desde hace una bocha, pretendiendo escapar de la vorágine amatoria. Para cortarte las venas con una tarjetita de Winnie Pooh. Esta etapa se supera comprando mucha comida, mucho helado y huyendo raudamente del lugar analizando la situación política y económica actual e imaginándote a Bernardo Neustadt en zunga.

A la noche:

Desistís de salir, por lo ya acontecido. Seguro que hoy jueves hay maratón de Dr. House o The Walking Dead….en un día normal. Primer canal: Día de los enamorados. Segundo canal: Dulce noviembre. Tercer canal: Diario de una pasión. Cuarto canal: Titanic. La puta que lo parió. Hasta la maldita televisión se confabula contra las pobres, patéticas y tristes solteras. Se recomienda buscar en Youtube el fragmento de la historia de Bridget Jones y Daniel Cleaver. Atención: No ver la película entera. Caerías en la falsa ilusión de que hay un abogado lindo y fiel, que se va a enamorar totalmente de vos, lo cual es prácticamente imposible, lamento decírtelo. También es muy recomendable ver la parte del casamiento en Sex and the City la película. Finalmente te vas a dormir, y también te largás alguna lagrimita porque necesitás un puto mimo, en cualquier día del año, pero ahora más.

Balance del 14 de febrero.

25 kg de golosinas que te comiste sola y deprimida.

2.345.432 revisadas al celular a ver si el amor de tu vida te mandó un mensaje, o cualquier otro mortal, cosa que jamás pasó.

5 estados de facebook repudiando el día de los enamorados más los “Me gusta” puesto a los estados de otros infelices que están en la misma que vos.

Una notificación de Don Mark Zuckerberg o como se llame, avisándote que existe una aplicación que se llama “Cambio de situación sentimental” y que puedes hacer uso de ella alguna vez.

Una Fractura de pelvis de tu vecina de al lado, más el arreglo de la pata de la cama, que se le descolocó de todo lo que se la garcharon a la hija de puta.

Un par de puteadas a tu hermano que se llevó el cargador de pilas, ante lo cual no podés cargar las de tu vibrador.

Veinte veces pulgar en dirección a Nuevo mensaje, destinatario: el pelotudo de tu ex. Qué maldita soledad, que lo parió.

Conclusión, en esta fecha del orto hacé lo que se te cante que a nadie le va a importar, y si la noche te pilla más “forever alone” que nunca, siempre tenés el Max Prime, que después de las medianoche “dicen” que se pone interesante.

Día de los enamorados: mafia oculta en sentimientos encontrados - Por Ingeniero Conep

Los negocios, a vender. Los novios, a gastar. Las novias, a pedir. Las parejas melosas, a durar. Las parejas en la cuerda floja, a decidir. El gobierno, a congelar los precios. Los medios, a promover la paranoia por San Valentín. Los gordos, a los sindicatos. Los Kirchner, a enriquecerse. Godoy Cruz, a regalar entradas. Las fábricas, a contaminar. Los aludes, a cortar calles y rutas. Lo previsible y embolante de vivir nuevamente un feliz día de los enamorados.

Si señores, una vez más, el regreso más esperado para unos pocos, se hace realidad como cada año desde hace décadas en nuestra provincia.

No hace falta aclarar qué significa el 14 de febrero para cualquier mendocino. Vamos a ver a quienes se gastan medio sueldo comprando cosas efímeras y banales a sus enamoradas/os y a quienes repudian totalmente este hecho. Acá no hay grises, o estás de acuerdo o no.

¿Pero de donde nace tanto repudio y odio frente a un día que en realidad solo trae paz y amor entre los tortolitos? Simple, porque justamente ahí está el negocio. Hace falta que gran cantidad de personas demuestren su fanatismo en contra, para que la otra gran mayoría se exprese a favor.

¿Y quién está detrás de este gran monopolio?

Todo comenzó cuando me llegó un mail amenazándome que deje de discriminar sino me las iba a ver feas. Para calmar un poco mi angustia y nerviosismo decidí salir a caminar un poco. Ese día y en ese momento me crucé con una chica, hermosa, de ojos claros y pelos dorados. No me pasó bola. Así que seguí intentando aclarar mi cabeza y comencé a observar en el microcentro la cantidad de puestitos de flores que hay.

Continué mis pasos y no paraba de toparme con peluches, peluches y más peluches. Esto ya era muy raro. Y realmente me cayó la ficha cuando vi que todo negocio ofrecía chocolates por doquier.

A las claras estaba frente a algo, pero no sabía bien que podía ser. Así que recolecté todas las pruebas y me fui a la redacción para intentar esclarecer un poco el tema.

Las chicas del mendo se alegraron al verme encontrar con un ramo de flores, una caja de bombones y un peluche de rengo Aguilera. Pero se decepcionaron cuando les comenté que eran pruebas para mi investigación.

Después de horas y horas descubrí que todas mis pruebas tenía una extraña marca en su etiqueta: “W.G.”. ¿Qué era esto? ¿Qué significaba? Sabía que estaba muy cerca de algo muy grande.

Luego de un rato de jugar al PES 2013 decidí seguir averiguando. Lo extraño fue que a toda persona que le preguntaba de esto me respondía con evasivas.

– Bomur, ¿qué puede significar “W.G.”?

– Chupame el pito Conep

– Mamá, ¿qué puede significar “W.G.”?

– ¿Por qué no te buscás un trabajo como la gente hijo?

– Mi vida, ¿qué puede significar “W.G.”?

(acá directamente no recibí respuesta, porque sabía que estaba cerca o porque no tenía novia… no lo sé, pero era una señal)

Parecía que estaba estancado, sin poder avanzar, pero a su vez sentía que tenía vía libre y podía avanzar muchísimo. Era todo muy confuso. Necesitaba visitar a mi informante anónimo, así que tomé mi sobretodo, mi sobrero y salí de la oficina inmediatamente para dirigirme a la casa de Rodolfo Giménez en calle Patricias Mendocinas y Colón (al lado del kiosquito).

Al llegar ahí ya me esperaba con un sobre con las últimas facturas por sus servicios que según él “necesitaba cancelar si o si”. Le hice un pagaré y accedió a darme la nueva información.

Según sus datos, debería dirigirme a la antigua fábrica abandonada cerca de la cervecería y meterme por la puertita del costado, bajar las escaleras y descubrir lo que se gestaba dentro tapado por la fachada de una pseudo playa de autos confiscados.

Al llegar a ese lugar todo comenzaba a cerrarme. Primero la puerta del bondi, por lo que no me pude bajar ahí y me pasé una parada. Pero después encontraba pétalos de flores, relleno de peluche y por sobre todo, chocolate, mucho mucho chocolate.

Me inmiscuí por la puerta del costado tal como decía mi informante, bajé unas escaleras y… ¡Dios Santo! ¿Podía ser cierto? ¡Estaba frente a la fábrica de Willy Gonca!

– ¿Qué estás haciendo acá Conep?

– Oh, ¿cómo sabes mi nombre?

– Porque hace años ganaste un boleto dorado para visitar mi fábrica pero no creo que lo recuerdes

– Un momento… algo se me viene a la mente…

Y mientras recordaba, un Umpa Lumpa me dio un golpe en la nuca y terminé inconsciente. Al despertar estaba apoyado en la casucha de turismo de Coquimbito con un cartel que decía “Bailo por dinero”.

Claramente este era un mensaje: no debía meterme en donde no me corresponde. Y este también era un mensaje:

Conclusión: todos en una mafia. Todo es una gran conspiración. No crean en nada. Desconfíen de todo. Y en mayor medida, en días como esto en donde nos obligan a ser cariñosos a cambio de papel moneda, o sea, un estilo de prostitución oculto.

Día de los enamorados: la verdad de la milanesa - Por Escritor Invitado

Se acerca el día de los enamorados y uno comienza a ver cómo la gente se vuelve loca. En realidad, como siempre, todo lo maneja el mundo consumista en el que vivimos. En el día de San Valentín, tenemos varios ejemplares de distintos tipos de personajes. Hay de todo. Desde el que va en el 81 Roca que va a Las Heras con un ramo de flores y un regalo con moñito, hasta la resentida que pone en el caralibro “Todos festejando San Valentín y ni saben que son re cornudos”.

Esa sí que es una pelotuda, ya que el año anterior estuvo festejando el 14 de febrero con su ex pareja. Ahora está despechada porque nadie le da pelota. ¿Y cómo te van a dar pelota? si un año pensabas una cosa y al otro año pensás otra. Yo pensaría que sos bipolar, pero bipolares son las pilas. No sos una pila, sos una pelotuda.

Bueno chicos, hay que admitirlo, es re lindo estar enamorado para esta fecha y que tu chica te haga regalitos, o vos hacerle regalitos a ella y que después te recompense con sexo o al menos una tirada de goma… Pero el día de los enamorados es un día más en el año. No es un día creado por los Dioses del amor ni nada de eso. A ver. No es feriado nacional, no nació ni murió nadie importante, no es político, no es nada. Es un día más. Nada más que es una excusa más para regalar, aunque sea, un bonobón. Hay que admitirlo, todos tenemos un espíritu algo consumista. Y más si la excusa para regalar algo, la relacionan con el amor. Seamos honestos: el amor es mágiquee…

Todos nos hemos enamorado de tal manera en la que llegamos al punto de no imaginarte a la otra persona cagando. Es imposible. Pero créanme que cagan. Todos cagamos por lo menos 150g de mierda por día, lo que representa 4.5 kg de bosta por mes. Tu novi@ también. Posta.

Lo que está bueno, también, es ver películas yankees tipo comedias románticas y desear que a uno le pase lo que le pasa al protagonista de la película. O sea, que la más rica del colegio te de bola a vos y se enamore de la buena persona que sos, aunque seas un gordo incogible lleno de granos pero muy inteligente y re dulce con la minita. Imposible. Jamás va a pasar eso. Empezá a hacer dieta, a salir a correr y a usar Asepxia porque, posta, no te come ni el Pacman.

Yo siempre sueño con tener una historia romántica tipo película y terminar feliz y comiendo perdices. Una película en la que me gustaría ser como el protagonista es “Hitch, experto en seducción”: el tipo se levanta a una mina riquísima, divertida, inteligente y con un buen laburo… ¿Cómo carajo se levantó a ese minón infernal ese morocho culiado? ¿El loco tiene un laburo bueno? No. ¿El chabón tiene plata? No. El loco es re anti, no baila, no se escabia, no tiene amigos. Pensé: a lo mejor tiene un título… ¿Es médico? No. ¿Es ingeniero? Menos. ¿Es técnico? tampoco. Nada, ni siquiera sabemos si tiene el secundario completo el morenazo hijo de puta. Es obvio que la única razón por la que se levantó a Eva Méndez, que está más fuerte que el pichí de la mañana, es porque está más loca que el clima de Mendoza, y porque el chabón tiene el amigo más grande que la deuda externa de Guatemala (obvio, es negro).

En fin, ojalá me pase algo de eso y me termine levantando a Eva Méndez. O que de un día para el otro me termine creciendo el miembro y sea como Will Smith. Espero que tengan un lindo día de los enamorados. Yo, por lo pronto, ahora me voy a comprar un perro.