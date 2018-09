Tremendas jodas de oficina para hacerle a tus compas

¿Quién no ha tenido algún tipo de venganza silenciosa contra algún miembro de la familia laboral? Bueno, yo disfruto ampliamente el devolver favores anónimamente y disfrutar el sabor de la venganza contra estas despiadadas criaturas que reman y conducen la ENTERPRISE en donde trabajo.

Todos podremos identificar el que es “pata” en la oficina. Bueno, en mi caso no hay mejor pata que el Encargado de Sistemas. Eso me permitió poder hackear algunas computadoras de estos esclavos sin que me delaten y hacer las veces de JUSTICIERO ANÓNIMO equilibrando la balanza de estos chupasangres. También todos podemos identificar a ese ser hereje poco compañero, a ese que nos irrita con sus actitudes poco compañerísticas, o malas respuestas o que simplemente es un “obse” de los pilotos de la Nave Nodriza y ya da asquito sus constantes agachadas.

En vez de pensar en resolverlo a lo “QUIERO MATAR A MI JEFE 2”, usemos la astucia y disfrutemos del sabor que una venganza silenciosa contra ese ser que necesita ser enderezado.

En mi caso, he logrado bajarme pequeños textos macros o html que desordenan las letras del teclado, otras que hacen que les aparezca un cartel de error con textos totalmente customizables, o abrirles a distancia las lectoras de CD y porqué no, manejarles la pc a distancia y abrirles temas de Piñón Fijo cada 10 minutos. Todo un Chuchuá Chuchuá oficinistico se arma. Todo googleable y la creatividad de uno para el castigo correcto es el límite.

Pero no hace falta ser todo un Hacker para lograr el cometido. Aquí les brindo algunos tips y disfruten del tan hermoso: HÁGALO USTED MISMO.

1- Prueben inmovilizar el mouse con un papelito autoadhesivo sobre la luz óptica del mouse y de paso desenchufarlo. Tendrán una breve escena en vivo de 5 minutos digna de disfrutar mientras te tomás un tecito como desayuno.

2- Identifiquen el ícono más usado por el pobre usuario (Outlook, Chrome) el que más les guste y cambien sus propiedades por %windir%\system32\shutdown.exe -r -t 00

Al darle click reiniciará la máquina, tal como mi compañero está haciendo en estos momentos y yo disfruto mientras escribo estas bellas prosas mendolotudas.

3- Un verdadero clásico que no todos saben realizar es minimizar en la computadora víctima todas las ventanas y pulsa la tecla de imprimir pantalla (Imp Pant). Abre la imagen capturada pegándola con cualquier programa de edición de imágenes incluso Power Point y luego guárdala y actívala como fondo de escritorio. Finalmente coloca todos los iconos del escritorio en cualquier otra carpeta. Tendrás el impagable placer de ver a tu víctima pulsar y pulsar inútilmente los iconos de su escritorio que pertenecen a la imagen de fondo capturada. Un plan B puede ser capturar la imagen que vas a usar como fondo con cualquier programa abierto no permitido y que un jefe no autorizaría. En este caso lo verás intentando cerrarlo sin conseguirlo mientras suda como chancho a las brasas.

4- Si tienes algo más de tiempo puedes toquetear el panel de control y configurar el ratón y cambiarle el puntero por un reloj de espera. De momentos lo verás no tocar la pc intentando no perder su propio control.

5- Aumenta el control de brillo de la computadora de tu víctima al máximo y disminuye el contraste al mínimo. Debes asegurarte de que funcione, pero en la mayoría de pantallas hacer estos cambios hará que la pantalla se vea vacía. También puedes cambiar el color de fuente predeterminado a blanco para que no pueda ver lo que escribe.

Pero estos placeres no pueden ser sólo realizados en una pc.

1- Podrás imprimir alguna “multita” por unos módicos 1500 pesitos por haber estacionado mal o exceso de velocidad y colocarlo en su parabrisas. Nunca falla que caen y podrás conseguir algunos modelos en internet.

2- Podrás crear una cadena de mails de tu jefe con algún otro gerente “hablando” de las cualidades laborales de tu victimita, logrando tirar hasta los detalles que no te gustan de él, como comerse los dedos y escupir las uñas y que “tus jefes” lo estén conversando al punto de pensar si removerlo de su puesto a uno de mucha menos proyección. Lo imprimes y lo dejas como una nota anónima sobre su escritorio: No quiero LOLA, pero capté este mail en una de las computadoras y te lo dejo para que estés al tanto. Fijate.

3- Publiquen en algún portal cochino su teléfono personal y “ofrezcan” algún servicio casi gratis y verán su celular convertirse en una HOT LINE de vanguardia.

Igualmente quisiera leer en los comentarios de abajo qué otras ideas se implementaron en sus Naves Nodrizas y que podamos compartir entre el club de los vengadores. Les recuerdo que es para impartir un poco de equilibrio contra las injusticias, los maltratos, lo que sea que el blanco sea merecedor de nuestra justiciera acción y posterior placer personal.

Y como siempre, NO INTENTEN ESTO EN CASA ni con personas que no sean merecedoras de estos correctivos.

Escrito por Maurcio para la sección: