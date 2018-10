Test: ¿es usted machista?

Después de meses de un bloqueo literatúrico (sí, me acabo de inventar una palabra); por fin se empezó nuevamente a producir ese burbujeo mental donde se me agolpan ochocientas mil frases en el cerebro y en la punta de los dedos y no puedo elaborar una idea decente para postear ni para responder ningún posteo ajeno, porque sé que ante tal hemorragia de conjeturas, hipótesis y hechos pasados que vendrían al caso termina por no entenderse nada y sí herirse muchas susceptibilidades.

Lo que me produjo este nuevo cosquilleo dactilográfico fue, por supuesto, el tema del momento: la sensiblería despertada en el común de la población por la violencia de género, con frases desesperadas, miedo repentino a salir a la calle, ganas de matar a los violentos (?), descargos filosóficos, descreimiento en la humanidad, etc; que me parece muy acertado y loable… si no viera que muchas de esas personas, en un día cualquiera, alientan desde lo común y cotidiano el mismo mantra misógino que en individuos más cerebrales y civilizados sólo queda ahí, pero en aquellos que son violentos termina en tragedia (para la pobre infeliz que se cruce en su camino).

Entonces, para no suponer más ni dar por sentado nada, y toparse de frente con la verdad pura y dura; les traigo este test psicológico que entra directo al corazón como le entra Macri a los presupuestos. Sirve solamente si somos totalmente honestos, total, nadie nos ve. Y quizá, tal vez, en algún punto, tomemos conciencia de que, aunque estamos muy avanzados en el tema, todavía falta mucho más.

Cuando una mujer es agria y antipática, automáticamente pienso que le falta una “alegría”. Veo a un hombre cuidando a sus dos (o más) hijos y digo: pobre tipo. Los hombres gays me parecen glamorosos pero las mujeres gays me parecen unas gronchas. Llega a trabajar un compañero con la camisa arrugada o manchada y pienso que su mujer es un desastre. Si veo a una mujer muy linda y arreglada y coqueta en sus modales, supongo que es medio tonta aún antes de dirigirle la palabra. Delante de mí va un auto a 20 km/h y asumo que está manejándolo una mujer. Alguna vez he dicho la frase: “prefiero trabajar con hombres que con mujeres”. En lo más profundo de mi corazón, me siento más seguro/a si me lleva en su auto un hombre que una mujer. Soy hombre y me siento de alguna manera “ninguneado” o avergonzado si una mujer me paga la cena y el mozo se entera. No puedo creer que una gorda use calzas o bikini. Como hombre me siento disminuido y enojado si mi esposa trabaja fuera de la casa más tiempo que yo, o gana más. Como mujer, me da vergüenza y trato de ocultar que gano más que mi marido. Me parece digno denunciar a las madres adolescentes que salen de noche dejando a sus “bendiciones”, pero jamás me pregunté dónde estaba el adolescente padre. Todo muy lindo con la igualdad, pero una mujer diciendo groserías es horrible, las mujeres son/somos más lindas cuando son/somos delicadas. A cualquier mujer le gusta que le digan un piropo como “qué lindo culo que tenés”, aunque digan que no. Las mujeres naturalmente tienen/tenemos la capacidad de hacerse/hacernos cargo de la casa, los hombres somos/son muy distraídos y no nos damos cuenta. A una mujer le falla el método anticonceptivo y automáticamente sospecho de que lo haya hecho a propósito. Nunca discuto de fútbol con mujeres. A un hombre se le caen dos lágrimas y es tierno, casi heroico, pero si llora más de 2 minutos es un denso de mierda. Como soy gay, me puedo permitir sacar mi costado femenino y ser conventillero, mala leche y cruel. Las que juegan al fútbol son 90% lesbianas. Mirá cómo baila esa… quiere pija. ¡Me dijo que no! Histérica de mierda. Ni siquiera es linda. Si una mujer joven y bella se le tira encima a un hombre, éste no puede decir que no, es muy débil en esos casos. Y eso la mujer lo sabe, y se aprovecha. Rompehogares. Un hombre le va a tirar lances a toda la que se cruce, aunque esté en pareja, es su naturaleza. Si la mujer agarra viaje, se jode por fácil. Rompehogares. Cuando un hombre es chusma, conventillero, quejoso o gritón le digo “parecés mina”. Cuando una mujer es cruel, discriminadora, desubicada o vaga le digo eso, no que parece un tipo. Me gusta ver porno donde la mujer sufre pero le gusta al mismo tiempo. Cuando una mujer habla de machismo, sólo es una resentida social a la que ningún hombre quiere. Como hombre, me encantan las mujeres fiesteras, pero para casarme elijo una chica “seria”, porque lo más importante que uno quiere de una mujer es que no te cague. Como mujer, me reprimo a no tener sexo con alguien si no me propone algo serio, porque si no doy mala imagen y me toman de puta. Este tipo me metió los cuernos, me estafó económicamente y me manipuló para pelearme con mi familia, pero no puedo contarlo porque pensarán que hablo por despechada. Cuando hay una mina en un grupo, se arruina todo: no podemos hacer bromas ni contar nada. Hay que fingir ser otros, tipos serios e impecables. Cuando estemos solos volvemos a la salvajada. Como hombre: cuando me preguntan cuántas parejas tuve, trato de inflar el número. Como mujer: si me olvido de un par, mejor. Si mi pareja sale con una amiga soltera, seguro van de levante. ¿Cómo una mujer sola va a tener otro objetivo en la vida que conseguir un tipo? No he matado a nadie, trabajo, me baño, me mide más de 7. Tengo todo lo que quieren las wachas. Soy buena persona, trabajo, estudio, me cuido en las comidas, siempre estoy bien vestida y peinada, voy al gimnasio, me depilo y me hago la manicure todas las semanas, organizo colectas en el barrio, no fumo, no bebo casi nada, sólo salgo para los cumpleaños de mis amigos, visito a mis abuelos, cuido a mis hermanitos, cocino riquísimo, lavo, limpio mi casa… pero con estos tobillos tan gordos ¿quién se va a fijar en mí? Conocí a una mujer gorda/rollinga/dark/boliviana que me vuela la cabeza, pero me muero si mis amigos me ven con ella. Mejor le digo que no sé lo que siento. Me la paso mirando Tinelli pero si mi hija/hermana se viste como las que salen ahí me da un ataque. Cuando discuto con una mujer siento que es una pérdida de tiempo. Sabe que tengo razón pero es capaz de cualquier cosa para no aceptarlo. Las mujeres no sirven para jefas. Son muy inestables emocionalmente. Mi hija es una princesa, y como tal debe comportarse. Me río de mi amigo si se queda en casa mientras su mujer se va de viaje de negocios. Soy hombre y sólo me acerco a una mujer si tengo probabilidades de llevarla a la cama. Amigos ya tengo. Soy mujer y creo firmemente que mi vida mejoraría si tuviera un hombre a mi lado. Soy mujer y disculpo mis chusmeríos y forreadas aludiendo a mi condición de mujer, o a mi vaivén hormonal. Soy hombre, y disculpo mi egoísmo y forreadas aludiendo a mi condición de hombre.

Si se sintió identificado/a con alguna de estas frases… vive en este mundo.

Si se sintió identificado con 5 o más frases… todavía quedan restos de machismo en esa cabecita, ¡cuidado!

Si se sintió identificado con 15 o más frases… es machista, no se haga el/la superado/a y empiece a plantearse en qué mundo quiere vivir.

Si se sintió identificado con más de 25 frases… unga-unga, makake makeka auuuuuuu!