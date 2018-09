Recomendaciones y tips para el bolsillo del gamer

Hoy en día tener una consola de video juegos en casa no es tarea fácil, necesitas varios items para tener la mejor experiencia. Para ello te vamos a enseñar todo lo que necesitas y las recomendaciones más económicas que existen hoy en día. Podemos optar por 4 plataformas:

Nintendo Switch

PlayStaion 4

Xbox One

PC

Para todas estas consolas tenes que crearte un nombre de usuario y además utilizar un mail personal, puede ser el que utilizas a diario, tu nombre de usuario no hace falta que sea literal el nombre personal, puede ser un nombre de algún personaje que te sientas identificado, tu apodo, etc, obviamente si ya esta utilizado vas a tener que buscar otro o agregarle un numero o algo así.

Si querés jugar online en las consolas tenes que pagar una suscripción, puede ser anual, cada 3 meses o por mes, esto además de dejarte jugar online, te dan otro tipo de beneficios.

En PlayStation se llama PS PLUS y en Xbox One Microsoft Gold; Las suscripciones son por región, te preguntan de qué país sos para terminar todo los datos.

VICIO TIP: te recomendamos que para PlayStation te hagas un perfil con país USA, si bien el dólar es muy elevado en nuestro país, al comprar la “Ps Plus” o comprar algún juego digital, te sigue saliendo más económico comprar en dólares que en la store (Tienda) en pesos Argentinos. Un tip fundamental es que a la hora de que te pida dirección en USA, busques en Google alguna dirección y código postal y le pongas esa, no te afecta en nada y recordá que tu tarjeta tiene que ser internacional.

PlayStation

Suscripción: Ps Plus

Beneficios: Podes tenes 2 juegos de ps4 por mes gratis al azar, uno de Ps Vita y uno de Ps3, además de juegos gratis, tenes descuentos todo el tiempo en otros juegos digitales, si esperas las súper ofertas, podes llegar a tener hasta descuentos de un 45%.

Valor de Ps Plus USA:

Anual: 60 Dólares

Mensual: 10 Dólares

Cada tres meses: 25 Dólares

OJALDRE, tenes que calcular todo al cambio del hoy mas 21%IVA.

Xbox One

Hay 3 suscripciónes: Microsoft Live Gold, GamePass y Ea Access.

Microsoft Live Gold

Beneficios: tenes 4 juegos por mes gratis los cuales son 2 de Xbox One y al ser la consola retro compatible, también tenes 2 juegos gratis de Xbox 360, tenes descuentos increíbles, llegas a encontrar juegos en 45 pesos Argentinos.

VICIO TIP: es recomendable hacer el usuario en Argentina y no en USA como la PS4 ya que hay convenio con Microsoft y los juegos al día de hoy son muy accesibles.

GamePass

Es otro beneficio y suscripción de la Xbox One , es una plataforma con más de 100 juegos gratis de todos los géneros, pagando esta membrecía, te ahorras mucho dinero no comprando juegos. Además cada juego exclusivo que salga a la fecha lo podes descargar el día uno gratis con GamePass, títulos como: Ryse, Quantum Break, Gears of war 1,2,3,4 y próximamente el 5, Forza Horizon 4 etc.

Ea Access

Es otra membrecía que te da la posibilidad de tener juegos gratis de EA y descuentos también en juegos de EA, hoy en día te podes bajar gratis el Sims 4, FIFA18, Battlefield 1, Titan Fall 2, la saga entera de Dead Space , Starwars Battlefront 1, mass effect y muchos más.

Valor de las membrecías:

Microsoft live Gold: 239 pesos Argentinos por mes, 899 pesos Argentinos por año o 399 cada 3 meses.

GamePass: 139 pesos Argentinos por mes – 417 pesos Argentinos por 3 meses

Ea Access: 300 pesos Argentinos al año.

TODO calcular mas el 21% IVA en el resumen de la tarjeta.

Por el momento en Nintendo Switch no hay membrecía y podes jugar online normalmente, rara vez hay ofertas

En PC tenes la plataforma Steam para jugar online y también varios descuentos en juegos.

Todas las consolas tienen una pestaña en la tienda de juegos gratis, si estás corto de guita podes encontrar juegos como el Warframe, Fornite que se juegan bastante hoy en día y están de moda.