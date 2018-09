Los típicos deportistas II

Leer parte 1

El tenista

El tenista o es extremadamente introvertido y pulcro, o es una rústica máquina de levante sexual. Por lo general el pulcro es rubiecito, lánguido, carilindo y está todo el día entrenando, calladito y sumiso. Va a colegios caros, toma agua saborizada, come “lomo al plato” con ensaladas, no sale a bailar y es adicto a las redes sociales. Es dedicado y dócil para el juego. Por otro lado, el “máquina sexual” es rústico, cara de macho mexicano, entrador, pícaro y sexópata. Es un caradura divino, se las arregla para darles clases a viejas ricachonas cansadas de los paridos y a pendejas ricas con guita, y les da amor a ambas por igual. Es un fracasado en los rankings y el deporte en sí, pero es un entrenador carismático, divertido, hábil y seductor.

La nadadora

Las nadadoras son por lo general mujeronas. Haber nadado tanto crol y mariposa les da una espalda y un porte masculino y poderoso y tanto pecho les ha dado unas tetas chiquitas pero duras, como pectorales de gorila. Las nadadoras son poco dóciles y masculinas, el mejor rasgo femenino que tienen es estar todas depiladas siempre y de manera correcta por el deporte. Son de hablar poco, porque no hablan cuando entrenan (por lógica ¿no?). No tienen drama en agarrarse de las mechas con otras minas o pegarle un piñón a un flaco que les toca el culo. Les gusta usar remeras con los hombros descubiertos y falditas que muestren sus piernas torneadas.

El atleta

El atleta es el más gacela de todos, incluso no tiene el otro extremo como el tenista. El atleta no juega en equipo, no tiene “pasión por la camiseta”, se depilan las piernas y los brazos como las nadadoras para no “infectarse si se caen”, pero en realidad lo hacen porque son zarpados metrosexuales, usan pantaloncitos exactamente iguales a una faldita corta y se ponen remeras ajustadas de colores chillones. Usan accesorios y zarcillos de todo tipo, como lentes, pulseritas, relojes de transformers, medidores de pulsaciones, computadoritas apretadas en los pectorales, zapatillas con chips, collarcitos, gorras de marca, muñequeras, binchas y fajas. Por lo general son altos, flacos, espigados y claritos. Se cuidad muchísimo con las comidas. Les encanta salir en grupo y ponerse nombres en ingles.

El ciclista

Tanta pepa, energizante, pastela, complejo vitamínico y frulalá les deja las gambas como dos columnas de la Universidad de Congreso y las orejas como dos satélites de DirecTV. Los tipos son petisos y petacones, bien armados de abajo, con una fuerza sobrehumana en las gambas, pero quemados de cara y piel, por el viento y el sol. Gastan fortunas inimaginables en sus bicis y tienen una resistencia incomparable con los demás deportistas. Con tan solo veintitantos parecen viejos de cincuenta por las arrugas y lo curtido de su piel. Son de color (por el sol) tienen dientes feos (por la pastela y los caramelos) y su semblante es raro y desdibujado. Salen poco y cuando entrenan en manada les gritan piropos a las minas y gastan a los atletas con bromas muy elocuentes y graciosas.

La gimnasta/bailarina clásica

Son las más sexópatas de todas y no les importa ocultarlo. Son las típicas calladitas pero peligrosísimas, armas letales, diablas, bravías. Son flexibles, elásticas, sugerentes y adictas a las poses. Siempre que bailan o hacen una exhibición terminan a los besos con la pareja o el profesor. Tienen excelente estado físico, están duras por todos lados y son femeninas y dóciles como una gacela. Eso las hace bravísimas al momento de la acción. Les gusta la ropa ajustada de licra o telas suavecitas, usan el pelo largo pero bien atado y peinado hacia atrás, salen muchísimo a bailar y no abandonan nunca su amor por la danza o gimnasia.

¿Vos cual sos o que amigo tenes que sea así?