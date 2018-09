Los típicos deportistas I

¿Quién no ha practicado un deporte en algún momento de su vida? ¿Quién no tiene al menos un amigo deportista? ¿Quién no sigue a un deporte como fanático? El deporte está inmerso en nuestra sociedad, nos fanatizamos, nos volvemos locos, nos apasionamos por un equipo, por un deportista, por un mundial, por un evento. Nos hacemos jugadores, hinchas, fanáticos, seguidores, gastamos fortunas en merchandising y hasta nos tatuamos nuestro equipo favorito de algo. Nos estudiamos las biografías de los deportes que seguimos y hasta vemos eventos viejos por saber más. Y, con tanto deporte en nuestra cultura moderna, ¿Cómo no nos vamos a etiquetar, tipificar y estandarizar asemejándonos al resto aún sin querer? Imposible… todo el que haya movido las pompas alguna vez haciendo un deporte sabe de lo que hablo.

El fobalero

El fóbal está en la cresta de la ola. Los últimos años le ha sacado el puesto inalcanzable del rugbier en el tema de glamour y seducción. Años atrás el rugbier era el que se llevaba todas las mujeres por su facha y ese culo parado, hoy con la guita que gana un fobalero y su status ha tomado un nivel insospechado, aun dejando de lado su lenguaje de barrio y su adicción por la música ordinaria. El fobalero habla gracioso, tiene swing para la fiesta, usa arito y aunque le encantan los trapos (y no me refiero a las banderas), también le gusta el “champán”, los gatos platinados, la partuza cuartetera y pirata, el boliche topísimo y la ropa cara y de moda.

El fobal es amante de los Mini Cooper y sueña con tener un depto con jacuzzi. Tiene siempre dos opciones, o se dedica a la fiesta que lo lleva a la ruina y al fracaso, o se casa con la novia de toda la vida y la trata de romper jugando.

La hockista

Ellas son como modelos que hacen deportes. Son la sensación de rugbiers, hockistas hombres y fobaleros. Tienen el pelo largo y abultado, con un corte moderno y juvenil que exponen en las fotos y los descansos. La postura que deben ejercer jugando les ha legado unas gambas legendarias y un culo duro, gordo y parado, lo que les da el “ok” para tener Intagrams cuasi-pornos y vanagloriarse en verano de sus atributos andando en malla todo el día. La hockista es cheta, se llama Ampi, Pili, Mili, Ine, Luli, etc. Habla como cheta y escribe peor aún, pero a nadie le importa, porque lo buena que están suple toda falla intelectual. Usan pantalones cortitos y entrenan todas juntas en el parque, dejando a los pobres que se van a distender con el verde, duros como palitos de la selva.

El rugbier

Son elitistas, cerrados y fieles entre ellos. Para un “cabeza de guinda” no hay nada más importante que su equipo y el rugby. Ni sus mamás ni sus novias importan más que sus compañeros. Los tipos son un equipo las 24 hs del día. Juegan en equipo, salen en equipo, cogen en equipo (se abusan en equipo), se maman en equipo, estudian en equipo, se van de vacaciones en equipo y (sobre todo) pelean en equipo. No se va a poner en tela de juicio su aguante en soledad, pero convengamos que se te venga una troupé de mastodontes a pegarte es un abuso. Son deportistas “cool” y de un nivel social cómodo, propiciado por los papitos. Tanto scrum y takle los atonta un poco y les coarta la fluidez en el habla y la motricidad en momentos vitales de swing (baile y sexo), lo que los hace toscos y rudos. Eternos novios de las hockistas.

El basquetbolista

Son tipos raros, generalmente hablan poco y les cuesta comunicarse con fluidez. Los basquetbolistas tienen una onda extraña, son tipos excéntricos como sus cuerpos, poco comunes y tranquilos. Como en Mendoza no es un deporte “de moda” o que garpe bien, los tipos son de perfil bajo, devotos al entrenamiento y alejados de los escándalos. Siempre tuve la idea de que son tan altos, que donde van no pasan desapercibidos, entonces por eso no se la mandan tanto como los demás, porque los ven si o si. Algo raro les produce ser calvos de jóvenes y tener muchos pelos en el pecho y el chivo. Son espigados por tanto saltar y duros para toda otra actividad que no sea el básquet. Prefieren moverse en antros clase media, media baja, escuchan buena música y son algo bohemios. Tipos raros si los hay…

La volleybolista

Son la versión “pobre” de la hockista, no por una cuestión de poder adquisitivo, sino por el desempeño del deporte. La volleybolista es más guarra, más aguerrida, más ordinaria y violenta. El deporte las lleva a ser rudas y brutonas. Se gritan dentro y fuera de la cancha, se miran como el orto si una se la manda, porque convengamos que el error de una lleva a todo el equipo al muere. Son las más competitivas del deporte femenino. Son de piernas firmes pero de caderas prominentes, por lo que envidian los lomos de las hockistas, el pelo lo tienen arruinado siempre, de colita y mal teñido y la imagen poco les importa.

El artista marcial

Tanto golpe en la cabeza y patadas en las cotillas lo han dejado bobo y violento. Son tipos rudos, ágiles, elásticos y dinámicos. Están cargados de pilas todo el día, son eléctricos, rápidos y de movimientos dóciles. Tienen rulos y no usan barba, casi afeitados en un 100%. Les gusta sociabilizar porque no juegan en equipo, por lo que son simpáticos, carismáticos y conversadores, pero pierden los estribos fácilmente y cualquier discusión puede terminar en una batalla épica. Son tipos seguros y de pocas palabras al momento de decidir, te la hacen corta, se van o te fajan, corto mano corto fierro. Les gustan los bares y la ropa holgada.

Continuará…