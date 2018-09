¿Alguno ha escuchado de los niños rata del mundo gamer?, ¿Saben de dónde viene el término? ¿Cómo nacieron? ¿A que se dedican? ¿Porque molestan tanto?, bueno en esta nota te vamos a especificar de una vez por todas este mal gamer que nos molesta tanto.

Los tan conocidos niños rata los podemos encontrar levantando una piedra, a la vuelta de tu casa, puede ser el vecino e inclusive algún hijo o sobrino tuyo, el personaje icono para describir a estos roedores es el Bart Niño Rata de los Simpsons.

Anatomía del niño rata:

Estos engendros del mismísimo demonio arrancaron a partir de la séptima generación de consolas. Se caracterizan por tener una voz aguda que te atraviesa el tímpano cada vez que hablan, son como un moscardón que no paran de hablar o gritar, se creen que se las saben todas , pretenden desafiarte en conocimiento gamer y ni si quiera son capaces de pasar el nivel 1 del Mario Bros.

Rata HUD: tienen voz aguda.

Esos niños ratas han salido al exterior desde sus alcantarillas más putrefactas a partir de que se creó la plataforma YouTube y los juegos multiplayer. Su covacha reside en el “Minecraft”, “Call of duty” y ahora últimamente en el tan absurdamente sobrevalorado y free to play “Fornite”.

Rata HUD: sólo juegan a juegos de moda.

Si son de la familia buscan cualquier momento para arrebatarte el celular y pedirte jugar al Minecraft o algún battle royale de bolsillo, sus dedos viven con grasa de papas fritas, apenas nacen ya tienen 3 años, sus abuelas los creen súper dotados porque manejan el táctil para cualquier lado tocando cualquier huevada, pero para las viejas ya se las saben todas.

Rata HUD: las madres y abuelas los creen superdotados, pero son incipientemente virgos.

Luego más peluditos pretenden hablar de gráficos, no tienen puta idea lo que era un “Pong” o un “Mega Man”, pero su vida ronda en los gráficos, el multiplayer, los bloques y la maldición de YouTube. Pueden pasar horas viendo todo un juego completo en esta plataforma, ¡¡¡se saben todo sin si quiera haber jugado el juego!!!

Rata HUD: son lo que el “solapero” a la literatura.

Los niños ratas oscilan entre los 8 y 18 años, muchos tienen sus propios canales donde hacen streaming, el queso que más les gusta a esta especie son los trucos y los glitches, cuando ellos son los amos de la partida. Si les va mal, cortan la conexión y se termina todo, son lo peor de lo peor, sobre todo en una partida de ranked cuando el juego ya es algo serio. Son extremadamente competitivos, pueden pasar horas y días cavando en lo profundo buscando minerales en el Minecraft y alardear con eso, cuando les apagas las consolas o le sacas el celular no saben qué hacer.

Rata HUD: son competitivos y malos perdedores, fanáticos de la trampa.

No ven mucho la luz del sol, antes uno jugaba con su Family y una chocolatada tirado en el piso, pero ahora no, tienen que tener auriculares, y comodidades varias para seguir alimentando su rateidad. Si te econtras un grupito de ratas en algún colegio, vas a ver que lo único que charlan es del Fornite, tienen figuritas del Fornite y su vida ronda en el Fornite, los battle royale están consumiendo el mercado. El juego es gratis pero para tener los trajes, armas exclusivas y otros items que suman al facilismo ratista , tenes que pasar la tarjeta de crédito. Ahí tenemos otro nuevo problema: las micro transacciones y los niños ratas. Llega a ser el casino para esta especie, gastándose dólares y dólares en skins y demás para alardear entre sus especies sinantrópicas quien tiene el mejor equipamiento y quien puede ganar más rápido sin algún esfuerzo alguno. Mientras uno esta como pelotudo juntando monedas para comprar una remera level 5, ellos aparecen como semidioses flotando y no dejándote jugar, cuando las micro transacciones se hacen vicio, es un problema para los estados de cuenta de los papis, se gastan 200, 300 dólares en cajitas de premios, todos los meses.

Rata HUD: son como los ludópatas del casino, enfermos por gastar plata.

Tips anti rata boy: