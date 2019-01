Los especímenes religiosos que nos fumamos a diario

La religión es de esos temas que causan mayor controversia en el comun de la gente. La variedad de formas de adorar a un ser mistico o todopoderoso es tan variada como la colección de camisetas de equipos de mierda que le regalan al Papa. Muchos creen en algún Dios, y lo adoran según los preceptos de su religión, y siguen los escritos de la Biblia, la Torá o la biografía de Maradroga. Hay infinidades de Dioses para elegir: Dios, Buda, Alá, Alí, Dumbledore o Gandalf. La cuestión es que el abanico de religiones es tan amplio como la cajeta de Silvia Suller.

Por eso hoy aquí vamos a hondar en esos personajes religiosos que vemos cada día, y sus particularidades a la hora de profesar su religión:

LOS PREDICADORES

Después de la rompepija de tu suegra vienen estos seres, ansiosos de convencerte de cambiar de religión o de hacerte creer en una deidad que va a convertir este mundo del orto en el jardín del Edén y vas a poder cabalgar un tigre y pasear en delfín por el Carrizal. Ellos vienen con sus folletitos y cara de recién garchados, a mostrarte que podes ser feliz al lado de Dios, y te tocan el timbre esperando que vos te fumes su discurso del mundo ideal, mientras tu cerebro se pone en stand by, como si los hijos de puta pudieran borrar a tu jefe, tus deudas, el pibe que le hiciste a tu cuñada y todas las cagadas que te mandas a diario.

EL ULTRA RELIGIOSO

El tipo relaciona todo lo que le pasa con Dios. Si le pasa una desgracia es porque Dios lo pone a prueba, si es feliz es porque esta cerca de Dios. Típico conformista y cagón, no hace nada malo porque teme irse para abajo, ni siquiera ve Harry Potter porque le dijeron que es pagano. Vive con miedo de hacer algo que ofenda a su Dios y recibir un castigo. No miente, no le mira el culo a la novia de su amigo, no come de gula ni ve porno, en resumen, vive para ganarse la escalera al cielo que predicó Led Zeppelin.

EL CATÓLICO POR CONVENIENCIA

Suele ser el más común. Dice ser católico pero no va nunca a la iglesia. Se porta como un sorete todo el año, caga a la esposa, le roba plata a su socio y le chupa un huevo todo. Pero ojo, llega semana santa y el tipo no come carne y le pinta hacerse el santo, y encima te bardea si te querés comer un asado y te trata de irrespetuoso y hereje.

Ni hablar si alguien de su familia se queda embarazada o deja embarazada a alguien. Los obliga a casarse para no quedar mal, como si alguna vez les hubiese calentado las creencias religiosas. Y como si todos llegáramos vírgenes al casamiento.

EL RELIGIOSO FUTBOLERO

Pequeño apartado para este personaje entre los que me incluyo. Cuando faltan 5 minutos y te están cagando a pelotazos o cuando tenés un penal en contra le rezas a todos los dioses, deidades, y a Leo Mattioli si es necesario. Cuando el partido termina volvés a ser el de siempre.

EL PASTOR BRASILERO

Es el claro ejemplo de lo que se puede robar con la fe, o de lo pelotuda que es la gente. Estos tipos, probablemente nacidos en cualquier barrio de Guaymallen, vienen imitando un acento brasilero (AMIGU MIO) y a base de mil artilugios como "el manto sagrado de la virgen", " la corona de Jesús" o "el kimono de Goku" te hacen creer que todas tus dolencias se van a la mierda y tras revolear tus muletas vas a poder jugar de 4 en Boca de Bermejo y salir goleador. Chantas por naturaleza, te sacan plata a costas de una falsa felicidad que no te dan, abusando de los pichones desesperados o enquilombados. Si vieran el Audi TT que tiene el pastor de al lado de mi casa se caen de ojete.

En resumen, la religión es muy amplia, podemos tener fe sin romperle los huevos a los demás, siendo creyentes en la medida en que nos sirva para estar mejor.

Porque como dice el choto de Arjona, Jesús es verbo no sustantivo. Lástima que algunos toman ese verbo como "joder" o "chorear". Hasta la proSima.