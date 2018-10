Lodo rojo se presenta en El Trip

Bienvenidos queridos amigas y amigas. Esta es una emisión más de El Trip. En esta ocasión les traemos a los grosos de Lodo Rojo.Vamos con una entrevista a los chicos de la banda:

¿Por qué el nombre Lodo Rojo?

El nombre se puso por una vieja guitarra criolla de mi padre. En ella compusimos los primeros temas de la Banda.

Unos meses antes de morir de cáncer – en el año 1968 – mi viejo en los últimos momentos de vida- veía salir sangre de la boca de esa guitarra y le decía a mi madre que se formaba barro rojo al pie del ropero.

¿Cuál es la formación y desde cuando tocan?

Lodo Rojo se formó en febrero de 1980. Justo un año después comenzamos a salir a tocar. De la formación original de la Banda sólo quedan Juan Páez en guitarra y voz y Eduardo Páez en bajo y coros.

Los nuevos integrantes se agregaron hace 4 años. Ellos son Sebastián Páez en primera guitarra y Cristian Peña en batería.

¿Cuáles fueron sus toques más importantes?

En café Séneca “24 horas de Rock” en el año 1982 (Gral. San Martín – Mza.) En Chile el 2 de noviembre de 1985- en el ” Homenaje al Rock”. En el primer ” San Martín Rock “en el año 1993 y en “Junín Joven” de 2016

Sólo por nombrar algunos buenos toques.

La cantidad total desde 1980 a la fecha son más de 500 recitales con su pico máximo de trabajo entre 1980 hasta 1.995.

¿Alguna anécdota que recuerden?

Una vez que nos vinieron a buscar para tocar en el Club Orfila de San Martín y nos pagaron de antemano el show. Bueno… hasta ahí todo ok. Pero nadie nos dijo que era un fin de cosecha y nosotros íbamos todo con temas propios. Todo bien al principio, pero vino el dueño del equipo de la música grabada y nos dijo: “dice la gente que quieren bailar, que si no cambian la música y tocan chingui chingui los van a moler a palos”.

Empezamos a transpirar como testigo falso… y justo se estaba formando una tormenta. Viene y cae un rayo justo en los cables de alta tensión en la vereda, así que salimos con los bafles, equipos y cables en plena oscuridad entre la gente, mientras nos esperaba la camioneta encendida afuera.

Justo cuando vuelve la luz ya teníamos todo cargado y se habían dado cuenta todos que no estábamos en el escenario. Así que huimos de ahí a las tablas con la camioneta, con todo cargado y la gente corriéndonos a los gritos y piedrazos de atrás… ¡¡¡de terror!!!

Al Club de Orfila nunca más.

¿Se hace difícil venir a tocar a Mendoza? (la gente de Lodo Rojo es de San Martín)

¡Si! para nosotros sí. Es ir a tocar a un lugar nuevo, donde no podemos llevar nuestra gente y está también el traslado, el sonido… cuando querés ver tenés que ir para Ciudad con una garantía que por lo menos no vas a tener que sacar de tu propio bolsillo para pagar el gas del traslado o si no te vino la gente esperada tenes vos que gatillar el sonido.

¿Cuáles son sus bandas de referencia?

Zeppelin, Ted nugent, Deep Purple, Budgie, Maiden, Hendrix, etc… Y nacionales Vox Dei, Orions, El Reloj, Riff, Plus.

¿Y bandas que no soportan?

El reggeton. Ninguna que haga reggetón jajajaj.

Ahora, después de este jugoso ida y vuelta, les dejamos material de Lodo Rojo para que escuche y meneen la cabeza.

Ahorita vamos con su fanpage:

Nosotros también nos interesamos por la labor social y la que hace la gente del Ferro es una muy buena, además de que somos hinchas de ellos. ¡Vamos Ferro, vamos los Bichos Verdes!

Acá abajo está la info de un encuentro, contada por uno de sus profes:

Este sábado participaron los niños del Ferro de la categoría 2010. Fue un encuentro disputado donde los dos equipos jugaron fluido ocasionando situaciones de peligro en ambos arcos. Un partido donde los campeones se divirtieron, disfrutaron y pasaron una muy linda tarde acompañados siempre de sus seres queridos.

Ahora les dejamos una gacetilla de un evento muy interesante.

Programa Festival de Danza de Nuevas Tendencias | Edición 23

MIÉRCOLES 24/10 – Teatro Independencia – 21 hs

OFELIA VEGETARIANA. Carlota Berzal. Sevilla, España

BORDERS. Leimay Ensemble. New York, Estados Unidos

JUEVES 25/10 – Nave Cultural-Sala 1 – 21hs

REDES. Redes Danza Aérea. Mendoza, Argentina

SARAH Y MANEH. La Turba. CABA, Argentina

PUTO. Ezequiel Barrios. CABA, Argentina

POTENCIA SENSORIAL. Cía. Desconexión Humana. Mendoza, Argentina

VIERNES 26/10 – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo -21:30hs

ELEMENTAL G20. Cía. de la Paternal. CABA, Argentina

EXIT. Mendoza, Argentina

VIRGEN ROJA. Cía. Alasur. Mendoza, Argentina

MARICÓN. Maricón. Mendoza, Argentina

SÁBADO 27/10 – Espacio Cultural Julio Le Parc- Sala Vilma Rúpolo – 21:30hs

YO, TÚ Y NOSOTROS. Cia Cuerpo en Vuelo. Santiago, Chile

INEQUIDAD. Cía Espacio Bailado. Mendoza, Argentina

PARTIDA ENCARNE LILITH. Clap! Mudanzas Escénicas. Córdoba, Argentina

HUMANADAS. Compañía Universitaria de Estudiantes de la UNSAM. Buenos

Aires, Argentina

DOMINGO 28/10 – Espacio Cultural Julio Le Parc – Sala Vilma Rúpolo – 21hs

PIAZZOLLA, DE CALLES Y SOMBRAS. Cía Cuerpo en Vuelo. Santiago, Chile

HEMBRA. Hembra.Mendoza, Argentina

PUNTO DIFUSO. Paica. Mendoza, Argentina

UNA DE AMOR. CABA, Argentina

INTERVENCIONES URBANAS

MIÉRCOLES 24/10 – Plaza de Godoy Cruz – 12 hs

JAM: espacio de improvisación guiada a partir de la confluencia entre el CONTACT IMPROVISACIÓN y CLOWN.

Marina Sananes y Ana Bárbara Escot. Mendoza, Argentina, junto a INFINITODA.

Grupo Pistacho, música en vivo. Manuel Damia, Mendoza, Argentina

JAM: espacio de improvisación guiada a partir del lenguaje de la IMPROVISACIÓN DE CONTACTO. Javier Lagrenade. Mendoza, Argentina, junto a COMPOSICIÓN A TIEMPO REAL CON VIOLONCELLO, música en vivo. Laura Bengolea. Mendoza, Argentina

JUEVES 25/10 – Parque Central – 18:30 hs

EL TRANSEÚNTE. Cía. La Quinta Pata. Mendoza, Argentina.

TRANSIT! Cía. Éxit! Mendoza, Argentina.

CIPHER DE HIP HOP. Escuela Municipal de Danzas Urbanas: From the Top. San Martín, Mendoza, Argentina.

ATRANSBESARSE. Cía. LOVA. Mendoza, Argentina.

TRANSBORTO. Cía. LOWdanza. Mendoza, Argentina.

DEPRESIÓN BANANA. Mendoza, Argentina.

LES FUSILADES. Cía. Tres Puntos. Mendoza, Argentina – 20:30 hs –

Espacio exterior Nave Cultural.

SÁBADO 27/10 – Peatonal Sarmiento – 11:30 hs

BREVE SUSPIRO de Sergio Berto. Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza, Argentina.

INSTRUCCIONES CORTAZAR. Alumnos avanzdos de la Licenciatura en Arte

Dramático UNCuyo. Mendoza, Argentina.

INTERFAZ. Tunuyán, Mendoza, Argentina

ZUMBIDO. Cía. Cirdante. CABA, Argentina

TRANSLASNUBES. Cía. Danzandes. Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina.

AG 107,868. Cía. Lalelisa. Mendoza, Argentina.

PUTO. Ezequiel Barrios. CABA, Argentina.

MOZART MOZART. Ballet Contemporáneo de la Ciudad de Mendoza, Argentina.

CREER. Cía. Romina Vera. Mendoza, Argentina.

SÁBADO 27/10 – Cervecería 23 Ríos (Boedo y Acceso Sur) -23:45 hs

DRAGS, ACRO AÉREO, PERFORMERS, DJS Leo Martinez, Dani Pérez y Horacio Ferrer. Mendoza, Argentina. Conduce Ezequiel Barrios. CABA, Argentina.

SEMINARIOS

VIERNES 19/10 – Teatro Independencia – 17:30 a 20 hr

LO QUE UN CUERPO PUEDE SER – Ximena Garnica – Leimay Ensemble. New York, Estados Unidos

JUEVES 25/10 – Nave Universitaria – Sala Azul – 14:30 a 18:30 hr

TALLER CONVERSATORIO. DIBUJANDO CON LUZ Y SOMBRA. Shige Moriya, Leima y Ensemble. New York, Estados Unidos

VIERNES 26/10 – Teatro Independencia – Subsuelo – 14:30 a 17:30 hr

ENTRENAMIENTO FÍSICO CON ELEMENTOS DE DANZA Y ACROBACIA. Romina Farías. CABA, Argentina

SÁBADO 27/10 – La Báscula Nave Cultural – 15:30 a 17 hr y de 17:30 a 19 hr

DANZA ÁREA CON ARNÉS Y BUNGEE. Redes Danza Área. Mendoza, Argentina

Informes e Inscripciones:

[email protected]

261-254-7344 / 261-662-0505

Esto ha sido todo queridos amigos, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Recuerden queridos y queridas que pueden mandar sus gacetillas con datos de toques, algún casting para un nuevo integrante, etc, a la casilla de correo

[email protected]

Consuman cultura mendocina, que hay mucha y muy, pero muy buena, Cuiden y quieran a su familia y sus amigos y a los que los quieren. Cuídense y respeten la vida. Paz, amor y música. Hasta el infinito y más allá. Que la Fuerza los acompañe. Que sea rock. ¡Vamos las bandas!