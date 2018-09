En esta nota te vamos a recomendar cinco juegos increíbles para celular totalmente fuera de lo común. Los podes encontrar tanto en la plataforma Android como en IOS; Son juegos muy bien desarrollados que le podes dedicar bastante tiempo.

Vamos a comenzar con un juego realizado en nuestra tierra del sol y del buen vino, a cargo del Mario Japaz:

The end Go:

Tiene como fin que el jugador no sea atacado por los zombies y tratar de eliminarlos con diferentes armamentos que toma a medida que avanza en las acciones. Además, se pueden crear sectores con alambrados para protegerse de los ataques e ir ganando misiones luego de atravesar dificultades. Otra de las posibilidades que tenes es que un humano puede convertirse en zombie y jugar con ese rol, tiene realidad aumentada y se maneja por GPS, esto significa que debes caminar para que el personaje camine y se mueva por el mapa en tiempo real, se lo puede encontrar en Android y en IOS.

Sword of Xolan

Es un juego de acción y plataformas en el que los jugadores controlarán al joven caballero Xolan, que deberá luchar contra las fuerzas de la oscuridad utilizando su espada y sus poderes mágicos. Por el camino, además, podrá rescatar doncellas y conseguir oro, gestas que le reportarán varios beneficios. Los controles son muy amigables y el juego en si está muy bien desarrollado, te hace sentir que jugas un plataforma de la vieja escuela.

Goddess Kiss

Si sos un jugador exigente, este juego es para vos. Goddess Kiss es un Juego Koreano hecho por FLERO y DBROS en el cual manejas a varias chicas que manejan mechas, es de estrategia y las chicas se dividen en tres clases, ataque , defensa y soporte. Tenes que ir armando estrategias entre ellas para superar los niveles de la campaña y así conseguir más personajes, tenes monedas, diamantes, tickets, podes crearte tu federación. Podes invitar amigos y así seguir incrementando nivel y gear, todos los días tenes eventos diarios para completar, también cada tanto hay un evento publico que se llama “conquista” donde toda tu federación compite contra alguna otra federación del mundo siempre y cuando estén en el mismo server.

Super Mario Run

Otro fantástico juego de esta franquicia tan querida nos vuelve a divertir pero esta vez en una entrega para celular, no es un juego gratis (solo los 5 primeros niveles) pero vale la pena adquirirlo, excelentes gráficos, movimientos, niveles, podes competir con otra gente y también armar tu reino, con esculturas retro etc. No solo podes utilizar al personaje Mario, sino que también a Luigi, la princesa, Toad, Peach, Yoshi y muchos más a medida que cumplís las misiones y destrabas desafíos.

Houkai 3

Houkai Impact 3rd es un juego del género “Hack and Slash” donde tendrás que hacer los mejores combos y habilidades para acabar con hordas de enemigos, lo podes comparar normalmente con un Bayoneta y ese estilo de juegos, es increíble como se ve y la jugabilidad que aporta (más siendo para celular). Tenes habilidades, muchos personajes femeninos y varios eventos además de la campaña.

Buenos viciosos empedernidos, esto ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene con una próxima entrega de Nivel X… a no, para.