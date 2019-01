Fallout 76 entre el amor y el odio

Si hay un juego del que se ha hablado mucho en estos meses ha sido del Fallout 76. Fallout 76 es un videojuego de rol de acción desarrollado por Bethesda Game Studios. Es un nuevo juego que ha salido de esta saga (su anterior entrega es el Fallout 4), la fecha de lanzamiento fue el 14 de noviembre de 2018.

Fallout 76 es una precuela de todos los demás Fallout; se ubica cronológicamente antes del primer Fallout lanzado en consolas, y se ambienta en el refugio 76, uno de los primeros refugios en abrirse al exterior tras la gran guerra. El argumento del juego gira en torno a este refugio, que fue construido en West Virginia en el año 2076 en celebración por el 300° aniversario de Estados Unidos. El refugio estaba programado para abrir sus puertas cuando el peligro de la guerra y la radiación se disipara y los colonos pudieran establecerse de nuevo en West Virginia en un evento conocido como Día de Reclamación.

Esta versión de Fallout es puramente Online, lo que significó que por primera vez en la historia de este juego, se podría jugar en multiplayer, todo bien al principio, la idea parecía genial pero ya comenzaba a hacer un poco de ruido en las profundidades del infierno gamer, donde se encuentran las personas más haters y criticonas de la web; Al salir el juego en su versión BETA para poderlo probar días antes de su lanzamiento oficial , ya podíamos darnos cuenta que directamente en esta versión de Fallout no habían NPC, estoy causó la primer explosión dentro del mundillo este de críticas y odio. Resumiéndolo mejor: en el juego si no tenes un compañero online, estas totalmente solo, no hay nadie con quien hablar ni que te dé misiones como en entregas anteriores. Obviamente se las arreglaron igual para que el juego tenga una historia y que la puedas seguir a través de quest, pero no es tan profunda e interesante como las entregas anteriores, no hay NPC, esta todo totalmente desolado.

Si le queremos darle una vuelta de tuerca a este problema y justificar la falta de NPC, podría decir que al ser uno de los primeros VAULT (bóvedas contendoras de humanos) en abrir luego de la guerra nuclear, seriamos los primeros humanos en pisar el exterior nuevamente y por eso no hay nadie con quien podamos interactuar, dejando de lado la gente que juega online.

Esta justificación que yo estoy planteando no serviría de nada dentro del nivel de críticas que ha tenido el juego por este problema que es uno de tantos. Dentro del juego tenemos especies enemigas clásicas de la saga y alguna que otra nueva que podemos encontrar, para matarlos deberemos tener las mejores armas que podamos conseguir o crear nosotros mismos, para eso podemos recolectar todo tipo de materiales como madera, aluminio, metales varios etc.; Otro problema que se ha generado dentro de las críticas , es el alto nivel de glitches (error de código de programación) que tienen los enemigos, algunos les disparas y se desaparecen, se les estira el cuello, vibran, no los podes ver y te atacan, algunos directamente no se mueven, o lo peor es que te vengan varios, se traben los enemigos, se trabe el juego y no termines teniendo la mejor experiencia.

Acá el problema está en la falta de estabilidad del servidor y sumándole que Bethesda (empresa creadora de la saga) ha estado utilizando el mismo motor gráfico por años, desde el Elder scroll oblivion, juego que data del año 2006. Si bien hay varias mejoras de texturas el motor sigue siendo viejo ya para estas épocas; Esto también ha sido otro problema a la hora de las críticas, como puede ser que ya estando en el año 2019, estemos utilizando un motor gráfico del año 2006. El mapa es el doble de grande que un Fallout 4, como es un juego de supervivencia ahora sufrís de sed o de hambre y a medida que pasa el tiempo tenes que comer lo que encuentres o hacerte de comer, hay que tener cuidado porque el 90% de los alimentos y agua están radioactivas y podes contraer enfermedades que te restan porcentajes en habilidades.

En conclusión: Pese a todo lo malo que se puede decir de Fallout 76, se trata de un juego genuinamente divertido. Estamos hablando de un título que en su esencia nos invita a recorrer un mundo post-apocalíptico, enfrentarnos a todo tipo de criaturas mutantes, vistiendo armaduras de la Hermandad del Acero y usando escopetas, ametralladoras, pistolas pinchos y lanza misiles portátiles de bombas atómicas. Y eso, se mire como se mire, es divertido. Una diversión que aumenta al jugar en compañía, mi experiencia online ha sido mucho mejor que jugar solo, hacer todo eso junto a un amigo (o un desconocido) nos asegura un buen rato. Y hay un extra de puntos para los que somos seguidores del universo Fallout, pues descubrir referencias a otras entregas y compartirlas con otro habitante del Refugio 76 es toda una experiencia. El juego tiene bastantes errores que si sos más del palo y ya conoces toda la mecánica del juego, los vas a pasar por alto o directamente vas a odiar el juego.

¿Y vos vicioso empedernido, lo amas o lo odias?