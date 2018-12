El trip presenta a Proyecto Filadelfia

Hola queridos amigas y amigos. Bienvenidos a una emisión más de El Trip. En esta ocasión les presentamos a Proyecto Filadelfia. Vamos con la entrevista, a por ello.

¿Quiénes son sus integrantes?

Somos Facundo Luengo, Lucho Carrilo, Facundo Sosa, Leandro Cerezo y Diego Lucero

¿Hace cuanto tiempo que tocan?

A mediados del año 2017 comenzamos los primeros ensayos.

¿Cuales son la bandas que escuchan?

La Renga, Pescado Rabioso, Carajo, Led Zepelin, Indio Solari, Radiohead, Él mato a un policía motorizado, Rompe (Mendoza), Corderos (Mendoza) etc…etc…

¿Y las bandas que detestan?

Las bandas que detestan a otras bandas.

¿Proyectos a corto plazo?

Organizar el recital de presentación de nuestro primer CD “Experimento” show que va a suceder muy pronto, queremos proponer un espectáculo entretenido y con intervención de otros artistas.

¿Y sus objetivos?

Hacer una gira por el interior del país, atraer gente de todos lados y seguir siendo y haciendo felices a la gente con nuestro lenguaje más genuino que es el Rock.

¿Qué banda no le gusta a nadie que a ustedes si les gusta?

En la banda hay gustos muy diversos, tan diversos que en la propia banda hay contradicciones. Por lo general nos mantenemos en la línea de gusto gustable al público rockero por supuesto.

¿Alguna anécdota para contar?

Estaba todo casi todo listo para salir a tocar, amplificadores conectados, guitarras afinadas, la gente expectante, de no ser por el “casi todo listo”. El baterista, Leandro, no llegaba, no contestaba mensajes ni llamadas, el señor preocupado por su look estaba cortándose el pelo en el momento que tenía que estar probando sonido y empezando el show.

Si el corte le quedó bien por supuesto, pero nosotros con ganas de matarlo.

