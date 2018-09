El MIDACHI equivocado

Resulta muy conocido el hecho de que en el famoso trío humorístico conviven tres ideologías políticas y sociales diferentes; Dady, peronista desde su más tierna juventud; Miguel, candidato a gobernador y acérrimo defensor del PRO; y el Chino que viene siendo un poco de aquí y un poco de allá, lo que algunos llaman “Corea del Centro”.

En estos últimos días fue muy viralizado el video donde se escucha a Dady manifestando, palabras más, palabras menos “ojalá este gobierno termine y la pasemos para el orto para que nunca más la gente vuelva a votar a este tipo de partidos”. ¿Palabras poco afortunadas? ¿Revanchismo? ¿Odio a la sociedad? ¿Discurso K? En todo caso, él se hará cargo de lo que dijo textualmente, las palabras que eligió, el darle el gusto al conductor que lo pinchaba para obtener una frase polémica, por más que había insistido en no querer hablar de política estando sus compañeros presentes.

La cuestión es que el lunes me despierto y resulta que en el noticiero del Canal 9 de Mendoza, e imagino por supuesto que en muchos otros noticieros, no había ni un solo titular hablando del FMI, ni de la pobreza, ni el fracking, ni los pedidos sindicales de aumento de sueldo, ni las explicaciones de algún funcionario sobre haber suprimido los ministerios de salud y trabajo, no… El titular era la frase de tinte político de un humorista en un programa de entretenimientos de sábado a la noche. ¿Eso es lo más importante que ha pasado el fin de semana en el país? ¿En serio?

Ahora, lo gracioso, o lo triste más bien, es que de los tres humoristas que integran el legendario grupo, hay sólo uno con una condena judicial derivada de sus actos políticos. Ese es Miguelito del Sel, quien el mes pasado fue inhabilitado por la Justicia para desempeñar cargos públicos; por no poder explicar el origen ni destino de los fondos de campaña (muy PRO, todo). Por seis meses (una joda). Pero ese tema no fue tocado por el ex CQC en la mesa, no. Ni por ningún noticiero, ni siquiera en un programa de chimentos, cocina o reality de MTV.

Y me pregunto, ¿qué miembro de MIDACHI resulta entonces más condenable? ¿A cuál deberíamos estar dedicando nuestros posteos en Facebook y nuestra ira matutina? ¿Al que opina a boca de jarro frases que no nos gustaron, o al que se metió en política sin transparencia ni para empezar y pretendiendo manejar los fondos de una provincia entera?

Condenamos al que habla cagadas en una charla informal, y nos cae simpático el que HACE cagadas a nivel institucional. Pero no hay cobertura mediática, noooooo. Para nada. No te manejan el pensamiento. No te dicen a quién odiar y a quién bancar. Qué suerte.

Miguel Del Sel, inhabilitado para ejercer cargos públicos.