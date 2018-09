Dime que auto usas y te diré quien eres

Los autos son como la ropa, como los viajes, como la comida. Uno los elige según muchas más cosas que el mismísimo gusto. En la elección de un auto intervienen el status social, el dinero con el que se cuente en ese momento (convengamos que a todos nos gustan las Ferraris, pero nadie se las puede comprar), el lugar donde estemos trabajando (trabajar en el campo, trabajar en la ciudad), la posición en la que estemos trabajando (no es lo mismo ser empleado que gerente, por ejemplo) y nuestro gusto por el pito (no es lo mismo el maraca que se compra un Mini al machote que se compra un Mustang). De todas formas, si pretendiese ahondar en cada uno de los autos que se pueden comprar, no me alcanzarían las páginas de este pasquín, así que vamos a los más vistos en Mendoza City:

Mini Cooper: fobal gatero cometrabas. Narco joven. Estatura media, fibroso, de cresta prolijamente despeinada. Ropa ajustada y colorinche, marcas de Shopping porteño. Arito maraca en una sola oreja. Carente del verdadero gusto por los autos en serio. Cheto choto.

Gol “cuadrado”: gordo tuning. Primer auto de pendejo tuerca. Cresta absurda. Cumbia al palo. Escape silens completo, que lo que menos hace es “silens”. Graves de la electrónica estrepitosos. Planchado al piso destruye riñones. No han leído jamás un libro. Cursan ITU’s o cursos pija. Habitué de Apeteco.

Toyota Corolla: tipo sobrio y elegante. Minimalista. Gustoso de pocos detalles, pero funcionales y prácticos. Cara de puto. Amantes de lo manual antes que lo digital. Probablemente ingeniero en algo. Pantalón de vestir y camisa. Conductor precavido. Viajante.

Gol trend: recién recibido. Primer trabajo remunerado mensualmente y en blanco, el cual permite acceder a 84 cuotas fijas. Contador o Administrador de empresas. Careta. Regateador de precios. Especulador. Mundano, no tan mundano como los que se compran un Corsa. Responsable. Estatura media, contextura corriente. No va a la Arístides los viernes.

Peugeot 505: Obeso. Alto y gordo, grandote. Pesado. De difícil movimiento. Problemas en las rodillas que obstaculizan una buena articulación. Ruludo. De tez gringa o gitana. Bufosos. Mediocres en el lavado del auto, ni muy limpio ni muy sucio siempre. Sudorosos. Amantes de la mecánica de lujo de antaño y la fidelidad en la conducción. Dueño de casa del IPV.

Peugeot 504: Tachero. Ex tachero. Hijo de tachero. Mecánico pobre, gustoso de que no se le rompa el auto jamás. Gasolero. Putañero. No acude nunca al dentista. Come choripán en el acceso Norte. Buen piropeador. Pelo canoso. Delgado con panza porronera y patas flacas. Peronista. Se la hace chupar por los travestis.

Ford Falcon: enano petaca trabado. Se arremanga las remeras y se pone el paquete de puchos ahí. Fuma sin tirar la ceniza del pucho. Pelo con gel parado y cortito a los leiters. Cumbiero, pero no de cumbia villera, sino de cumbia santafesina. Usador de palabras como “amigo”, “wili”, “cabeza” y “tío” para referiste a la gente. Pelo mojado, símil mojado, todas las veces. Menducazo para hablar. Excelente conductor. Claneros. Van religiosamente todos los sábados a La Guanaca y a las picadas de Lavalle.

Focus: conocedor de autos. Elegante. Futuro comprador de Corolla. Moderado en la velocidad. Pata dura en los accesos. Popero. A veces se fuma un canuto, otras se pega una línea. Pastillero. Va a fiestas privadas. Conocido en el ambiente. Dinámico. Conversador. Politizado. Estudioso de la mecánica y de los modelos de todos los autos.

Saveiro: cabeza de guinda. Careta. Va a todos lados con los amigos. Tunero. De contextura robusta y alto. Potoco. De familia bien. Acude a boliches de moda. Sale con gatos platinados, baratos y mal perfumados. Escucha regetón y rock nacional. Puede tener fincas. Maneja siempre él, aún ebrio. Charlatán.

Toyota Hilux: residente citadino. Jamás piso un campo. Empresario mediana edad. Perfumado. Oficinista medio tiempo. Motoquero. Tiene hijos chicos. Puede ser joven, solo si su papá es bodeguero. Compra ropa en Cardón y La Martina. Come en Palmares y Chacras. Coge en la camioneta. Viejo con el pelo cheronca, larguito o con cubata de pibe. Usa pulseras y relojes modernos. Viejo pelotudo.

Peugeot 207: profesional junior, con entre tres y cinco años de antigüedad laboral. Aburrido del trabajo. Bien arreglado. Leve tendencia hacia la homosexualidad. No se siente tan joven para el 206 ni tan jovato para el 307. Si se lo compró con baúl es pobre, choto y con mal gusto. Obligado a usar trajes. Jugador semanal de fútbol 7. Le gustan las costillas y le saca la grasa al chinchuín. Escucha Rock progre. No sabe nada de política. Se elige siempre al Real Madrid y al Sub Zero.

Corsa: pendejo que no le dio para el Gol trend. Estar con él es un embole. Rutinario. Eyaculador precoz. Le gusta andar rápido por el centro y frenar poco en las esquinas. Pelo corto. Usan siempre zapatillas blancas. Le gustan las llantas 17 que hacen que su auto parezca una carreta. Ven poco, por eso le ponen luces blancas. Pésimos estudiantes de abogacía. Nenes de papá. Caprichosos. Van los viernes a Cariló en verano siempre.

Ecosport: vieja mediocre. Alto cargo en colegio estatal o empleada pública con buen sueldo. Mamá de muchos pendejos. Vieja chota. 0% conocimiento de mecánica y conducción. De buenas tetas y caderas grandes. Pelo largo y ruludo. Lentes pedorros. Olor a yuyo en los asientos. Charlatanas. Usan el celular mientras manejan. Mal pintadas. Compran la ropa en el persa. Su marido las gorrea.

Clío: tipo pelado. Va al gimnasio tres veces por semana. Sutil. Poco detallista. Hombre común, de costumbres sanas y buen padre. Fiel a su pareja. Les gustan los video juegos más que coger. Usan perfumes baratos pero ricos. Mala onda. Poco gracioso. Tímido. Buen hijo. Laburador y responsable. Cuando se emborracha pierde los estribos y todo se va a la mierda. Bueno para agarrar las curvas de 90°. Odia a Miguel Mateos.

BMW (cualquiera): viejo verde. Doctor que se quiere dar un gusto de viejo. Viejo tarado. Chicato. Si es pendejo es vendedor de falopa o traficante de electrónica (importador de Chile a Mendoza). Bodeguero trucho. Rengo. Usa ropa Lacoste y va a tomar café a la peatonal. Lentes carísimos, casi del valor de una moto. Amante de la estética. Gorriador. Putañero de nivel. Promiscuo. Va a misa los domingos.

Peugeot 206: Pendejo. Nene de papá. Canchero. Pibe de moda. Típico infeliz que le quiere caer bien a todo el mundo. Estúpido por su auto. Fanático. Obsesivo por la limpieza. Gatero. Fiestero. Buen amigo, excelente para las previas y los asados. Gordito trabado o culón. Escucha música de moda. Facherito. Gasta fortunas en su auto. Toma speed solo a cualquier hora del día. Fuma Marlboro.

Ford Ka: pendeja recién recibida de abogacía o escribanía. Rubia teñida. Lomazo. Ropa cara. Cara de puta. Dientes perfectos. Escucha Jack Johnson, pero no sabe inglés. Pésima conductora. Pésima estacionando. Simpática. Gorriadora. Anda en patines entre semana por el parque. No tiene amigas posta. Se conoce todos los boliches de moda. Le gustan los Labradores. Twittera. Va a Reñaca en verano.

Bora: enfermo de los autos. Picante. Amante de la fusión entre velocidad y confort. Elegante. Sobrio. Futuro comprador del Vento. De barba prolija. Los sábados sale a andar en moto. Viaja a los pijazos. Buen conductor. Amante de la mecánica alemana. Sueña con tener un Audi A5. Pitochico. Llora a escondidas por ese amor que no pudo ser.

Fox: profesional senior pero joven o empresaria de mediana edad. Tiene reflejos en el pelo y reflejos normales al manejar. Aprendió a estacionar con el tiempo. Va al gimnasio entre semana. Tiene amigas de deportes que practicó de chica. Buena compañera. Ideal para casamiento o familia estable. Petera golosa. Excelente asesora de imagen. Se viste re bien la culiada. Se recibió en una privada. Le gusta que le hagan el orto.

Fiat uno: hay dos, el nuevo es de mina estudiante. De carreras de diseño, arquitectura u hotelería y turismo. Facebookera ex flogger. Putita. Bolichera. Se fuma un porrito a escondidas de vez en cuando. Coge con novios nomás. Va a iskra los jueves. Escucha Miranda. El uno viejo es de pistero viejo o pendejo choto con mal gusto. Ruidoso. Le gusta andar fuerte y correr riesgos innecesarios. Cumbiero (este si es de cumbia villera), peleador pero excelente amigo. Con cara de velocidad, pero de bueno a la vez (cara de flecha). Narigón. Pelo cortito parado con gel.