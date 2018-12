Cuidados y tratamiento de tus tattoos en verano

Se viene el verano y es el momento de mostrarle al mundo el arte plasmado en nuestra piel, ¡pero guarda! hay algunos puntos que tener en cuenta. El capo del Leo Sposato de Fusión Tattoo nos aclara todo. Acá van algunas de mis preguntas y sus respuestas, impecable como siempre.

¿Cómo proteger el tattoo antiguo en verano?

Lo ideal para proteger un tatuaje antiguo o ya cicatrizado es usar bloqueador solar en el tattoo cada vez que se exponga al sol. Mientras mayor es el factor del producto, mejor es la prevención ante imprevistos.

Si me tatúo ahora, ¿de qué me debo cuidar?

Si decidís tatuarte en esta época del año te tenes que cuidar de la exposición al sol y de no sumergir la zona recién tatuada en ríos, mares y/o pileta durante los veinte días posteriores al tatuado. Luego de esos 20 días, realizar los consejos que comento en la pregunta anterior.

¿El tatuaje pierde el color por el sol?

Si, como la mayoría de las cosas que tienen color, los tatuajes a color pierden tonalidad al exponerlos al sol.

¿Qué le pasa a mi tatuaje si me expongo demasiado al sol y me quemo de más la piel en general?

Generalmente si no usamos bloqueador lo que puede pasar es que se decolore el pigmento y/o que se produzca cicatrización keloide por exposición excesiva al sol.

¿El agua de río o de mar es perjudicial para mi tattoo?

Si está en proceso de cicatrización (20 días posteriores al tatuado), no es conveniente sumergirse en ningún lado, sea río, mar o lago.

¿Qué pasa si me lastimo sobre el tattoo haciendo algún deporte y actividad?

Si uno se lastima un tattoo haciendo deporte y la herida es profunda se puede retocar y arreglar la zona lastimada. Hay que esperar cuarenta y cinco días mínimos para trabajar sobre él. Si hay alguna cirugía en la zona tatuada recién después del año o año y medio se puede retatuar.

¿Qué debo hacer con mi tattoo si se me infecta la piel?

Si un tatuaje se contamina por mal cuidado, es muy importante ir urgente a un dermatólogo. Es recomendable que lo vea antes el tatuador, para corroborar si realmente está contaminado o no.

¿Cuáles son los colores que menos se ven afectados ante el sol? ¿Y los que más lo sufren?

Los colores que menos son afectados por el sol son los negros. Blanco y negro, algunos rojos y dependiendo la piel de la persona resisten más. Los colores claros, como en verde agua, azul, amarillo, son los más afectados por los rayos UV.

¿Me puedo tatuar cualquier cosa, a cualquier color sin importar la tez de mi piel?

Esto es parte de un local serio de tatuajes. Un buen profesional siempre intenta recomendar de la mejor manera sobre colores y diseños. La piel a veces no permite realizar un tatuaje como el cliente pide. Por ejemplo tatuajes que ven en Internet o fotomontajes que no son tatuajes y están presentados en pieles muy blancas y quizás el cliente es de piel trigueña o de piel oscura, sin dudas el resultado final no será visualmente el mismo. El tatuador debe recomendar, en función de la tonalidad de la piel, si el tatuaje va a quedar en tonos óptimos o no.

¿Qué puntos debo tener en cuenta de mi tatuador y su local al momento de tatuarme?

Es muy importante a la hora de elegir un artista del tattoo que primero explique sobre los elementos que se van a utilizar, que el tatuador arme la mesa, la máquina y todos los elementos con guantes puestos y que el tatuador y el local estén habilitado por el Ministerio de Salud y la Municipalidad. Luego que vean en detalle la calidad de sus trabajos, comentarios y tatuajes ya cicatrizados.

Lamentablemente hay muchos artistas que están más enfocados en “vender humo” que en hacer tatuajes como corresponde y eso nos afecta a todos, tatuadores y tatuados. De todos modos todos los artistas tiene adeptos y opositores. Esto sucede quizás por falta de comunicación entre el cliente y el artista.