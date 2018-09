Crisis bolichera: la vuelta gloriosa al bailongo

Como ya les conté en mi anterior best-seller “Crisis bolichera: Cuando ya no hay ganas de ir a bailar” es muy común encontrarnos en una situación de crisis bailantera en nuestros días jóvenes.

Ya te paso a vos, a mí, a tus amigos, a tus viejos, al trolo que atiende la peluquería de tu esquina y a todos los que estaban acostumbrados a salir a menear la burra por los chebolis mendocinos…

Nos gano la paja.

No lo neguemos.

Es cierto que en estos tiempos que decidimos alejarnos de los tugurios mendocinos en busca de otras alternativas, hemos madurado en nuestra forma de ver el mundo…

Esta sequia de salidas a lugares mal ventilados, con luces mata-epilépticos y tragos que son puro hielo, nos ha permitido evidenciar ciertos aspectos de nuestra vida cotidiana que han cambiado ligeramente por nuestra falta de gira pachanguera.

Para ello entrevistamos a 200 personas y 10 sanjuaninos, que dejaron sus hábitos nocturnos de discoteca en los últimos meses.

Estos fueron los resultados obtenidos:

Finalmente, el dato más importante que demostró el estudio fue el siguiente:

Todos los entrevistados después de meses de abstinencia sexual y cuentas bancarias rebalsadas, decían que querían volver a ir a sus respectivos templos de la noche.

Algunos comentarios que evidenciaron esto fueron:

“Si, ya me tome un descanso largo, y tengo muchas ganas de ir a bailar” Angélica, 24, Barrio Bombal.

“Yo y mis amigas nos pudrimos de no hacer nada los findes, ¡queremos volver a sacudir la pantufla!” Sabrina, 22, Villanueva.

“Déjenme volver al boliche por favor, no la he puesto hace meses. Me va a agarrar un coma láctico en cualquier momento”

Gustavo, 27, La parte oscura del centro.