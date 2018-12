Características del Hippie con OSDE mendocino

Bueno mis mendolotudos, en esta nota vamos a dar un paseo por las personalidades del momento, esas personas que nos hacen replantearnos sobre si su existencia es necesaria o simplemente se comportan así a propósito. Vamos a repasar algunas de las características que hacen a estos seres tan simpáticos a la hora de hacer bullying: los famosísimos “hippies con OSDE”. Pasen y vean…

1- Los retiros espirituales en Macchu Picchu, Tailandia o la India con la VISA Platinum de sus viejos.

Obvio, sin papi no hay viaje, tu misión es recorrer el mundo en busca de paz interior mientras volás en un avión de puta madre con un cafecito de Starbucks, tus cositas del free shop y tu librito de Osho. Decís que tu vida son los viajes y las experiencias… claro, es fácil viajar con guita ajena.



HippieTip: no conoce Malargüe.

2- La super cámara Nikon.

Sin cámara no hay fotos chéveres en blanco y negro sobre gente “Coya” amamantando en el medio de la calle junto con una frase reflexiva sobre la fuerza de la Pachamama, lo mal que está el mundo y lo cruel que es la humanidad… Pero ni en pedo le tiran un mango a cambio de fotografiarlos. Sin dudas la foto frente a un espejo para que todos sepan que sos re pro es infaltable.

HippieTip: si no hay tomas relocas, desenfocadas y desde ángulos extremos, no es cool.

3- Poner frases de Coelho o Buda en tus fotos.

Podés poner una foto pedorra en un destino de lujo o haciendo una pose de meditación al atardecer en Villa La Angostura, pero NUNCA debe faltar la frase de autoayuda, superación y amor de algún autor HCO. Las frases en inglés también garpan, sobre todo si son de músicos de culto. Sos de manual.

HippieTip: usa google para buscar fraces, porque no se lee un libro ni cagando.

4- El Yoga es la súper actividad.

Todas las mañanas necesitás renovar la energía y te ponés unas calzas Nike con un corpiño Under Armour y te vas a poner en práctica la poca elongación que tenés, ojo, pero tenés que estar divina para la foto en el jardín de tu casa en el Dalvian rodeada de Budas. El bronceado lo tenes desde julio, el blanqueamiento dental te lo hiciste en agosto… ¡estás lista para hippearla en los bares más populares de Mendoza!

HippieTip: se mata haciendo dietas y ejercicio para que su físico “descuidado” se vea en forma.

5- Tenés que ser super “Open Mind”.

Of course chiquito, todo tiene que ser light, cero preocupaciones, vivir el hoy, amor libre, y sobre todo tenés que publicar tus pensamientos en Facebook o Twitter, y si no, una imagen representando el cambio de energía en el sexo. No olvidemos los hashtags. Para vos todo está bien, todo se puede, todo es aceptable…

HippieTip: en el fondo es asquerosamente conservadora, gorila y fascistoide.

6- El veganismo a flor de piel.

Obvio, que horror comerse a los animales, una monstruosidad, no hay que matar a la cucaracha que aparece en el baño porque es una abominación. Protejamos a las ratas, a los piojos y a los gatos. (Salvo a los que caminan en dos patas y le quieren dar a tu novio). No tiene onda comer asado.

HippieTip: cuando pase de modas esta mierda vuelve a la carne y a la dieta paleo.

7- Los eventos naturales son alimento espiritual.

Hay luna roja, llena, cuarto menguante, lluvia de estrellas o meteoritos, no importa, vos tenés que estar ahí, en el Cerro Arco o en Potrerillos para hacer la transmutación espiritual. Pero si llueve, llévate paraguas, es horrible mojarse. Y eso sí… ¡no olvides fotografiarlo todo! Porque si no se enteran tus 5 mil contactos no sirve de nada, ¿para qué mierda irías si no?

HippieTip: ¿conocer los motivos físicos del asunto? Naaaa… ni en pedo.

8- Pintar mandalas desde un iPad o iPhone.

Ravi Shankar estableció que pintar mandalas en tu súper celular calma los nervios y el estrés, obviamente, si es iPhone, mejor. Así que cuando no lo estés usando para eternizar las miserias humanas, como un vagabundo o un pobre, ¡metele al arte!

HippieTip: se desespera por tener el último celular,

9- La ídola es la Eco Warrior de Calu Rivero.

Pff, quien mejor que ella para demostrarnos las características de un Hippie con OSDE, se puede ser cheto y ayudar al medio ambiente, hasta besa guanacos en la Patagonia. Un amor.

HippieTip: cualquier ídolo popular es un miserable, atenta contra la humanidad y es nazi.

10- Sos un zurdo top.

Luchas por la igualdad y odias las injusticias, no te gusta la pobreza y acusás al capitalismo de los problemas que tiene la sociedad mientras le negás la limosna a un pibe carenciado en McDonald’s con tu iPhone y viendo que whisky bourbon comprás en el Free Shop de EE. UU en tu próximo viaje.

HippieTip: Como en el punto 1… todo auspiciado por “los enemigos” de tus viejos, esos “capitalistas de derecha”, con quienes no te sentís identificado oveja negra…

¿Te identificás con los Hippies con OSDE? ¿Qué característica sumarías? Que comiencen los juegos del hambre…